Greva profesorilor continuă. Sindicatele nu sunt mulțumite de ultimele măsuri luate de Guvern. ”Memorandumul nu prezintă garanții”

Sindicatele din educație nu sunt mulțumite de ultimele măsuri luate de Guvern pentru stingerea grevei din învățământ. Memorandumul prin care Guvernul se angajează să ofere garanţii suplimentare în ceea ce priveşte salarizarea profesorilor debutanţi nu prezintă foarte multe garanţii din punct de vedere juridic, a declarat, joi, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, Marius Nistor, potrivit Agerpres.

„Nu cred că este suficient. Doleanţele noastre au fost destul de clare. Noi ceream la un moment dat un act normativ prin care să se stipuleze foarte clar că salariul debutantului cu studii superioare de lungă durată este echivalentul salariului mediu brut pe economie, un act normativ oferind mai multe garanţii şi mai multă siguranţă colegilor noştri că se va pune în practică.

Dar în România, noi avem o experienţă destul de clară. Un memorandum nu prezintă foarte multe garanţii din punct de vedere juridic, dar politicienii noştri ne-au demonstrat că niciun act normativ şi nicio lege nu poate prezenta nişte garanţii, atâta vreme cât cei care promovează legile în cauză sunt primii care şi prorogă aplicarea acestora.

Trebuie să se dea un răspuns din partea Guvernului, din partea ministrului Justiţiei, de ce anume nu se putea prinde într-o ordonanţă de urgenţă ceea ce am solicitat noi în numele membrilor de sindicat.

Marius Nistor: Nu am primit un răspuns asumat, am primit un comunicat

Am primit doar un comunicat de presă al Ministerului de Justiţie, dar nu am primit un răspuns asumat de ministrul Justiţiei. Şi atunci este clar: există foarte multă suspiciune din partea noastră, din partea întregului corp profesoral”, a explicat Marius Nistor, la Digi 24.

El a precizat că memorandumul cuprinde o parte dintre propuneri, respectiv acea referire la salariul mediu brut pe economie, care ar trebui să fie echivalentul salariului debutantului cu studii superioare de lungă durată, şi face referire şi la tranşa care va fi plătită de la 1 ianuarie, însă sindicatele din Educaţie au mai mai avut şi alte cerinţe care nu sunt incluse în document.

„Noi am mai solicitat ceva: tranşele respective să se reducă la una singură, să se plătească totul într-o singură tranşă. Asta am cerut noi şi am cerut actul normativ.

Noi am transmis o informare foarte clară din partea celor două federaţii, cu intenţia Guvernului, cu intenţia acelui angajament politic a celor doi preşedinţi de partide, domnul Ciucă şi domnul Ciolacu, cu memorandumul, cu conţinutul memorandumului, care urma să fie aprobat şi iată că a fost aprobat în şedinţa de Guvern, iar colegii noştri trebuie să hotărască, pentru că ei sunt cei care pot face o apreciere corectă şi eficientă asupra unor intenţii ale Guvernului României”, a adăugat liderul sindical.

Nistor a răspuns că un astfel de document este act unilateral al Guvernului şi „nu implică semnături din partea reprezentanţilor sindicatelor din învăţământ”.

„Nu avem noi prerogative din punctul acesta de vedere şi nu este treaba noastră. Pe noi ne interesează conţinutul unui astfel de document şi pe noi ne interesează respectarea documentului în cauză. Ori noi plecăm aici exact de la problema legată de credibilitate. Dacă această clasă politică vrea să devină credibilă, trebuie să facă paşi importanţi”, a subliniat liderul sindical.

Sunt așteptați 20.000 de sindicaliști la protestul de vineri

În ceea ce priveşte protestul angajaţilor din învăţământ, anunţat pentru vineri, în Capitală, Marius Nistor le-a transmis sindicaliştilor să participe masiv şi să-şi prezinte nemulţumirile.

„Protestul de mâine este proba de maturitate a colegilor mei din învăţământ. Solicitarea mea este să participe masiv, venim cu demnitate, să-şi prezinte nemulţumirile şi să se facă din nou auziţi de cei care au putere de decizie.

Estimăm 20.000 de oameni, aceasta este şi limita stabilită de Primăria Capitalei şi de Jandarmerie şi Poliţie. Vom vedea mâine câţi vor veni acolo. Îi aşteptăm pe toţi.

Uniţi suntem puternici şi vreau să manifestăm cu hotărâre şi determinare cu tot ceea ce facem”, a mai spus Marius Nistor.

„Prin ceea ce s-a întâmplat în această perioadă de peste două săptămâni de negocieri, cu o comunicare mai mult decât defectuoasă din partea reprezentanţilor Guvernului, nu a făcut altceva decât să submineze în totalitate credibilitatea politicienilor. Cu cât au amânat mai mult rezolvarea problemelor legitime ale colegilor noştri, cu atât mai mult au crescut nemulţumirile, tensiunile în sistem şi neîncrederea în ceea ce ar putea ei să facă”, a declarat liderul sindical.

Marius Nistor: sistemul de învăţământ este perfect funcţional

„Eu aş vreau să vă spun următorul lucru că sistemul de învăţământ nu este nefuncţional, este perfect funcţional. Este cea mai importantă lecţie pe care cadrele didactice o dau acestor politicieni, pentru că trebuie să-i învăţăm şi pe elevii noştri nişte valori şi nişte principii cum trebuie să se bată pentru a fi respectaţi, pentru a fi trataţi corespunzător, pentru a le fi respectate drepturile.

Şi noi trebuie să dăm acest exemplu, trebuie să fim un exemplu pentru ei şi drept urmare, tot ceea ce se întâmplă în momentul de faţă poate conduce la resetarea societăţii româneşti, astfel încât să se înţeleagă faptul că învăţământul trebuie să fie prioritate naţională din toate punctele de vedere, nu doar prin vorbe, nu doar prin aşa-zise acte normative, ci prin fapte, prin lucruri concrete, prin finanţare, prin respectul pe care trebuie să-l asiguri în permanenţă corpului profesoral”, a concluzionat preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, Marius Nistor.

