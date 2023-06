Greva profesorilor: Zilele în care nu s-a lucrat vor fi recuperate. Situația școlară se va încheia cu mai puține note

Situația școlară se va putea încheia cu mai puține note, iar profesorii vor putea recupera zilele în care nu au lucrat. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației.

Ligia Deca, a declarat, joi, că a fost modificat regulamentul de organizare astfel încât atunci când se vor întoarce la ore cadrele didactice să poată încheia situația școlară cu mai puține note.

Ministrul Educației a anunțat că există o serie de măsuri menite să sprijine pe viitor întreg personalul din Învățământ.

Schimbări privind încheierea mediilor

Ministerul Educației a publicat un proiect de modificare a ROFUIP ( Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar) prin care mediile elevilor ar putea fi încheiate cu mai puține note.

Astfel, se reduce riscul ca perioada de încheiere a situației școlare să fie prelungită.

”Există toate premisele și toată disponibilitatea pentru a putea recupera, până la finele anului școlar, și noi avem toată disponibilitatea în a găsi cele mai bune soluții.

Oricum, la nivelul unităților de învățământ toată lumea își dorește să se reia activitatea, pentru a se putea încheia situația școlară și a putea să susținem examenele naționale.

Mai mult decât atât, am ușurat acest proces de închidere a situațiilor școlare, și anume, am modificat regulamentul de organizare internă și de funcționare în sistemul de învățământ în așa fel încât să se poată închide situația școlară de către cadrele didactice – subliniez – cu mai puține note, deci, să nu mergem pe numărul de note care ar fi fost necesar dacă am fi avut un an fără întreruperi, ci să putem să facilităm încheierea situațiilor școlare în interesul elevilor.”, a mai declarat ministrul Educației.

Zilele în care nu s-a lucrat vor fi recuperate

„Noi încă de la începutul săptămânii am organizat întâlniri împreună cu inspectorii școlari de la nivel județean, care la rândul lor organizează întâlniri cu directorii școlilor pentru a organiza un program de recuperare în a șa fel încât cadrele didactice și personalul care revine în unitățile de învățământ să aibă posibilitatea să recupereze aceste zile în care nu au lucrat pentru că au fost în mișcarea aceasta de protest.

Comunicatul transmis de Ministerul Educației

Astăzi, 8 iunie 2023, fost trimis, spre publicare în Monitorul Oficial, Ordinul ministrului educației nr. 4.430/2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4.183/2022).

Au fost integrate propunerile de modificare a proiectului supus consultării publice, astfel încât: • în anul școlar 2022-2023, numărul minim de calificative/note acordate elevului la o disciplină de studiu este de două.

• în anul școlar 2022-2023, situația școlară anuală a elevilor, pe clase, poate fi încheiată fără ca aceasta să fie validată de către consiliul profesoral din unitatea de învățământ în ședința de încheiere a cursurilor și fără ca acesta să aprobe raportul privind situația școlară anuală.

Referitor la oportunitatea modificărilor aduse Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precizăm că acestea au fost făcute în interesul elevilor, în contextul în care procentul de participare la protestul personalului din învățământ este diferit, de la o unitate de învățământ la alta.

Modificările propuse asigură cadrul legal pentru încheierea situației școlare a elevilor cu minimum două note/calificative de către profesorii care sunt în activitate în această perioadă sau care își reiau activitatea și nu implică încheierea situației școlare de către conducerea unității școlare sau de către un alt cadru didactic decât cel care predă la clasă.

Prevederea referitoare la eliminarea obligativității validării situației în Consiliul profesoral reprezintă o măsură de simplificare a procedurilor la nivelul unităților de învățământ, în contextul perioadei scurte de timp rămase până la finalizarea cursurilor.

