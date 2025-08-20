Connect with us

Apare o nouă intersecție semaforizată pe strada Calea Moților din Alba Iulia. Unde va fi amenajată și cât vor costa lucrările

acum O oră

Apare o nouă intersecție semaforizată pe strada Calea Moților din Alba Iulia. Aceasta urmează să fie amenajată în zona intersecției cu strada Albac, între municipiu și cartierul Micești. 

Un proiect privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Montare sistem de semaforizare rutieră și a trecerii de pietoni strada Calea Moților – strada Albac” urmează să fie supus votării în Consiliul Local al municipiului Alba Iulia.

Potrivit documentației, montarea sistemului de semaforizare rutieră și amenajarea trecerii de pietoni este necesară pentru creșterea siguranței auto și pietonală în zonă și pentru evitarea unor evenimente neplăcute.

Valoarea totală a investiției este de 90.995 de lei, fără TVA, din care construcții + montaj 85.500 de lei, fără TVA.

Finanțarea investiției se va face din bugetul local și din alte surse constituite conform legii.

