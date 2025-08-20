Fenomen astronomic rar: „Luna Neagră” va apărea pe cer la finalul săptămânii. Ce reprezintă

Atunci când avem două luni pline într-o singură lună calendaristică, astronomii o numesc pe a doua Lună Albastră. Acesta este un termen relativ recent. Într-un articol din 1999, folcloristul Philip Hiscock a urmărit utilizarea modernă a expresiei „Lună Albastră” până la sfârșitul secolului al XX-lea. Acum, se pare că jurnaliștii și pasionații de astronomie au început să folosească termenul Lună Neagră pentru a doua lună nouă dintr-o singură lună.

Avem o astfel de Lună Neagră care urmează pe 22 – 23 august 2025, dar definiția ei, deși similară cu regulile pentru Luna Albastră, este ușor diferită, scrie Earth Sky.

Mai exact, o Lună Albastră poate fi și a treia dintre cele patru luni pline dintr-un anotimp. Aparent, același lucru se aplică și Lunii Negre.

Ce reprezintă „Luna Neagră”

Lunele Albastre și Lunele Negre au istorii complet diferite. Lunele Albastre au apărut ca urmare a unei greșeli într-un articol din 1946 în revista Sky & Telescope.

Un autor a citat eronat Old Farmer’s Almanac, numind a doua lună plină dintr-o lună „Lună Albastră”. În anii ’70, ’80 și ’90, alți scriitori au preluat această definiție și au popularizat-o.

Alte surse spun că expresia „Lună Neagră” este folosită și atunci când nu există nicio lună nouă într-o lună calendaristică. De obicei avem o lună plină și una nouă în fiecare lună.

Când este Luna Neagră în august 2025

Această Lună Neagră sezonieră din 2025 – cunoscută drept luna nouă a acestei luni – va avea loc la ora 6:06 UTC (1:06 a.m. CDT) pe 23 august. Așadar, în funcție de fusul orar, pentru unii va fi pe 22 august, iar pentru alții – cum este cazul României – pe 23 august, în jurul orei 9:00.

O Lună Neagră – ca orice lună nouă – nu este vizibilă pe cerul Pământului. Luna este considerată „nouă” când se află mai mult sau mai puțin între Pământ și Soare, în acea orbită lunară. Astfel, partea luminată – adică partea „de zi” a Lunii – este complet orientată departe de Pământ. La fiecare lună nouă, Luna traversează cerul aproape de Soare și nu poate fi văzută, fiind sus pe cer în timpul zilei.

Totuși, timpul lunii noi este excelent pentru observarea stelelor, deoarece cerul este mai întunecat fără lumina Lunii – mai ales dacă te afli într-un loc fără poluare luminoasă.

Curiozități despre Luna Neagră

Lunile Negre lunare (a doua lună nouă într-o lună) apar cam o dată la fiecare 29 de luni.

Lunile Negre sezoniere (a treia lună nouă din patru într-un anotimp) apar cam o dată la fiecare 33 de luni. Tipul de Lună Neagră din 22-23 august 2025 este una sezonieră.

Ultima Lună Neagră sezonieră a fost pe 19 mai 2023. Următoarea Lună Neagră va fi pe 20 august 2028 – o lună nouă care aproape coincide cu perigeul, cel mai apropiat punct al Lunii față de Pământ.

Ultima Lună Neagră lunară a fost pe 30 – 31 decembrie 2024, iar următoarea va fi pe 31 august 2027.

Vom avea trei Luni Negre la rând în 2033. În acel an, lunile noi din 30 ianuarie și 30 martie vor fi fiecare a doua din lună, iar în februarie nu va exista nicio lună nouă.

Numele „Lună Albastră” poate fi înșelător – Luna nu apare albastră. Dar „Luna Neagră” este puțin mai precis, deoarece nu se poate vedea deloc (pentru că este sus ziua). De asemenea, partea întunecată a Lunii este orientată spre Pământ în acel moment.

