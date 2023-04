Guvernul a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Cupru Min SA Abrud. Care sunt estimările

Guvernul României a aprobat miercuri bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, pentru Societatea Cupru Min S.A. Abrud, au transmis reprezentanții executivului.

Compania din Apuseni se află sub autoritatea Ministerului Economiei. Compania cu capital de stat are rezultate financiare excelente, reușind să se mențină pe profit în fiecare an.

Potrivit documentului, este estimat un profit de peste 19 milioane de lei, la un nivel al veniturilor totale în sumă de 395,9 milioane de lei, corelat cu nivelul cheltuielilor totale în sumă de 376,5 milioane de lei.

Ce prevede nota de fundamentare a hotărârii de Guvern (fragment), în legătură cu formarea bugetului:

nivelul mediu estimat al inflaţiei pe anul 2023: 9,6%, potrivit Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză “Proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2022-2026 – Prognoza de toamnă 2022”, comunicat de către Ministerul Finanțelor;

nivelul total al cheltuielilor care a fost estimat funcție de necesarul de materiale și servicii necesare desfăşurării în condiţii de siguranță în exploatare, precum și în condiții normale a activităţii;

nivelul și structura cheltuielilor care au fost estimate având în vedere necesarul de materii prime, materiale, energie și apă, servicii și lucrări, prețurile estimate ale acestora, luând în calcul consumurile specifice normate, prevederile legale privind amortizarea mijloacelor fixe, contribuţiile stabilite de lege aferente drepturilor salariale, cheltuielile cu taxele și impozitele calculate conform legii, etc.

Firma a reușit să se mențină în activitate printr-o reorganizare reușită, într-un domeniu care s-a prăbușit în anii de după revoluție: sectorul minier.

