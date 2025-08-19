Ghidul de finanțare pentru Programul ”Rabla” 2025, în consultare publică la finalul acestei săptămâni

Ghidul de finanțare pentru Programul ”Rabla” 2025 va fi lansat în consultare publică la sfârșitul săptămânii, urmând ca relansarea acestuia să aibă loc în luna septembrie, a anunțat Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), într-un comunicat de presă transmis marți.

”Într-un an cu constrângeri bugetare, am ales să finanțăm doar acele programe care aduc beneficii clare: mai puțină poluare în orașe, mai puține conflicte cu fauna sălbatică și mai multă siguranță pentru oameni.

Această Ordonanță nu închide definitiv programele AFM. Guvernul își păstrează opțiunea de a aproba, prin memorandum, și alte proiecte până la finalul anului.

Ne asigurăm astfel că fiecare leu din Fondul pentru Mediu este folosit eficient pentru proiecte realizabile într-un timp scurt, cu efecte directe și vizibile pentru oameni și pentru mediu”, a declarat, în comunicat, ministra mediului, Diana Buzoianu.

Potrivit ministerului de resort, Programul ”Rabla” din acest an va avea o alocare de 200 milioane de lei și va funcționa pe baza unui ghid actualizat, ce va fi postat în consultare publică până la finalul săptămânii.

De asemenea, valoarea voucherelor va fi redusă pentru a răspunde situației economice actuale.

Datele MMAP relevă faptul că România și-a îndeplinit ținta din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) privind casarea a 250.000 de autoturisme poluante, iar în cei 20 de ani de implementare, ”Rabla” a dus la scoaterea din circulație a peste un milion de mașini vechi.

În perioada următoare, Ministerul Mediului va prezenta lista actualizată a programelor Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), precum și calendarul relansării acestora, în funcție de deciziile guvernamentale și de disponibilitatea fondurilor europene și naționale, precizează sursa citată.

Suspendarea programului Rabla 2025 se resimte deja puternic în piața auto, potrivit Green Report. Conform unui raport al Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), care citează datele Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), în aprilie 2025 au fost înmatriculate doar 9.996 de autoturisme noi – o scădere semnificativă față de aceeași perioadă a anului trecut.

