Guvernul Orban renunță la scăderea sporurilor și acceptă cumularea pensiei cu salariul. Care sunt condițiile

Guvernul Orban nu mai reduce sporul pentru condiții periculoase și vătămătoare și acceptă excepții de la interzicerea cumulării pensiei cu salariul. Premierul Ludovic Orban a venit în Parlament pentru a asuma răspunderea Guvernului pentru bugetul pe 2020 și abrogarea unor prevederi din OUG 114.

Liberalii anunțaseră că vor plafona sporul pentru condiții grele la 25% din salariul minim pe economie, adică 500 de lei lunar. Redefinirea sporului era făcută prin modificarea OUG 114, pe care Guvernul Orban și-a asumat luni răspunderea.

„Inițial opțiunea noastră a fost de a merge pe un cuantum fix pentru că expunerea la condițiile vătămătoare ale angajaților este egală indiferent de salariul pe care îl încasează angajatul. Așa ni s-a părut corect. Aici, datorită faptului că această lege se adoptă în angajarea răspunderii, afectează bugetul de stat și legea plafoanelor și acest spor a făcut parte din contracte colective de muncă, am acceptat amendamentul de a acorda acel spor în forma în care a fost acordat și în 2019: 15% din salariul brut, evident cuantumul va fi la nivelul cuantumului care a fost acordat în luna decembrie 2019”, a declarat Ludovic Orban, în plenul Parlamentului.

Totodată, se anunțase și interzicerea posibilității de a cumula pensia cu salariul, însă, luni, liberalii au luat decizia ca acest cumul să fie permis în cazurile asistenților persoanelor cu dizabilități, profesorilor din învățământul preuniversitar, angajaților la teatru, salariaților de la companiile de stat.

„Am introdus o interdicție de a cumula salariul obținut într-o instituție publică cu pensia care e acordată tot de sistemul public de pensii. Am acceptat amendamente. Unul privitor la anumite excepții pe care să le facem în învățământul preuniversitar, sunt situații unde nu există cadre didactice. Am putea lăsa clase fără profesori. Ca atare am acceptat această excepție. Am acceptat o excepție privitor la asistenții personali ai persoanelor cu handicap”, a spus Ludovic Orban.

De asemenea, premierul a precizat că vor putea cumula pensia cu salariul personalul din industria de apărare, mecanicii de locomotivă de la CFR Călători și CFR Marfă, angajații de la Școala Superioară de Aviație și cei de la Academia Română.

Membrii sindicatelor Promedica şi USMR Alianţa Medicilor s-au aflat, luni, în grevă japoneză, în semn de protest faţă de intenţia Guvernului de a plafona sporul de condiţii periculoase sau vătămătoare pentru angajaţii din sectorul public, potrivit Promedica şi USMR Alianţa Medicilor.

În proiectul de buget pentru anul 2020, Guvernul transformă sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare pentru angajaţii din sectorul public într-o sumă fixă, calculată la 25% din salariul de bază minim brut.

În prezent, aceste spor este de 15% dar se raportează la salariul brut al fiecărui angajat.

