Microbuze școlare cumpărate la prețuri URIAȘE, în Alba și alte județe. Ministrul Fondurilor Europene trimite Corpul de Control

Publicat

acum 33 de minute

Microbuze școlare cumpărate la prețuri URIAȘE, în Alba și alte județe. România a cumpărat peste 1.300 de microbuze electrice pentru elevi din fonduri PNRR, la un preț supraestimat de circa 200.000 de euro/bucată (fără TVA), în condițiile în care un microbuz trebuia să coste între 90.000 și 100.000 de euro, cu tot cu profit, arată o investigație ReporterIS.ro

Majoritatea licitațiilor din țară, inclusiv una din județul Alba, au fost câștigate de Aveuro, o firmă din Prahova, deținută de fiul șefei Organizației de Femei a PNL din județ și o apropiată a fostului președinte al Consiliului Județean Prahova, baronul Iulian Dumitrescu, anchetat pentru corupție.

Comisia Europeană calculase, în Ghidul Solicitantului, că cele 250 milioane de euro alocate ar ajunge pentru 3.200 de microbuze, la un preț mediu de 78.000 de euro/bucată.

Potrivit publicației citate, van-urile E-Transit de la Ford costă, la motorul vândut de Aveuro, 64.500 de euro. Cu tot cu opționale, prețul maxim este de 70.000 de euro (fără TVA).

O carosare cu 16 locuri, aer condiționat, lift și scaun pentru dizabilități, costă între 15.000 și 20.000 de euro, oferte oficiale care pot fi găsite în toată România.

Un microbuz trebuia să coste circa 90.000 – 100.000 de euro cu tot cu profit, dar Consiliile Județene le-au achiziționat, în medie, cu 200.000 de euro.

Reacția ministrului Fondurilor Europene: „Voi trimite Corpul de Control”

După apariția informațiilor că în unele județe microbuzele electrice școlare s-ar fi făcut la un preț dublu, ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunțat că va trimite Corpul de Control pentru a face verificări.

Dragoş Pîslaru a scris marţi pe Facebook că nu se poate vorbi despre modernizarea României şi investiţii pentru viitorul copiilor dacă ”banii europeni sunt folosiţi incorect sau chiar furaţi”.

„Voi trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica în detaliu cum au fost realizate aceste achiziții: procedurile, prețurile plătite, criteriile tehnice și modul în care au fost respectate regulile de utilizare a fondurilor europene.

Voi solicita clarificări imediate autorităților implicate, iar dacă vor fi constatate nereguli, acestea vor fi urmate de corecții financiare și, acolo unde este cazul, sesizarea Parchetului European condus de la Laura Codruța Kövesi, organismul independent responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a autorilor infracțiunilor împotriva bugetului UE.

Fondurile europene sunt un bun public și fiecare euro trebuie să fie cheltuit corect, transparent și în interesul oamenilor. Nu voi tolera niciun abuz”, a scris Dragoș Pîslaru, pe pagina de Facebook.

Cât au costat microbuzele electrice pentru elevii din Alba

Consiliul Județean Alba a lansat în luna decembrie 2023 o licitație pentru achiziția a 24 de microbuze electrice de 16+1 locuri și a două microbuze de 8+1 locuri, destinate unui număr de circa 2.000 de elevi din 26 de localități din județ.

Licitația pentru lotul de 24 de microbuze electrice de 16+1 locuri a fost câștigată de Aveuro International SRL, valoarea contractului fiind de 26.160.000 de lei, fără TVA.

La finalul lunii ianuarie 2025, Consiliul Județean Alba a recepționat cele 24 de microbuze electrice școlare.

„Microbuzele sunt marca AVEURO, e marca proprie, sunt fabricate în Câmpina, Prahova. Ele sunt fabricate într-un furgon de Ford Transit și carosate microbus la noi în fabrică. Sunt echipate cu 16 locuri plus șofer. Un loc poate fi folosit pentru cărucior cu rotile, cu rampă hidraulică. Au o motorizare Ford, 198 de kW putere motor, baterie de 75 de kW. Au o autonomie de aproximativ 350 – 380 de km.

Toate vin echipate cu sistem de climatizare față-spate, separat pentru pasageri. Toate vin cu o aplicație pe care pot folosi șoferii să preîncălzească mașina dinainte să plece în cursă.
Toate vin cu o încărcare atât lentă cât și rapidă. Varianta rapidă se poate încărca de la 10% la 80% mai puțin de o oră”, a declarat atunci directorul Aveuro International SRL, Sebastian Popa.

Potrivit reprezentanților CJ Alba, valoarea unui microbuz electric cu 16+1 locuri a fost de 1.090.000 lei, fără TVA (circa 215.000 de euro).

Valoarea totală a proiectului a fost de 35.912.367,40 lei, din care:

  • Finanțare PNRR: 30.172.560 lei,
  • TVA asigurat de la bugetul de stat: 5.732.786,40 lei,
  • Cheltuieli de informare și publicitate suportate de Consiliul Județean Alba: 7.021 lei.

Citește și FOTO-VIDEO: Au ajuns primele 24 de microbuze electrice destinate transportului de elevi, achiziționate de Consiliul Județean Alba

  1. ION

    marți, 12.08.2025 at 19:32

    JAFUL ȚĂRII CONTINUĂ, CU CONCURSUL PRIMARILOR. OARE PREFECȚII, REPREZENTANȚII GUVERNULUI, CE FAC ???

