Guvernul se reuneşte azi în două şedinţe pentru schimbarea unor prefecți și subprefecți. Ce se întâmplă cu cei din Alba

În fiecare an, la data de 3 martie, este marcată Ziua mondială a vieţii sălbatice, o oportunitate de a sărbători aspectele numeroase, variate şi frumoase ale faunei şi florei sălbatice şi de a sensibiliza asupra multitudinii de beneficii pe care conservarea lor le-o oferă oamenilor.

În 2021, tema acestei zile este „Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet”, un mod de a evidenţia rolul central al pădurilor, speciilor forestiere şi serviciilor ecosistemice în susţinerea mijloacelor de trai a sutelor de milioane de oameni la nivel global şi, în special, a comunităţilor indigene şi locale care au legături istorice cu zonele împădurite şi cele adiacente pădurii. Acest lucru se aliniază Obiectivelor ONU de Dezvoltare Durabilă 1, 12, 13 şi 15, precum şi angajamentelor lor ample de atenuare a sărăciei, asigurării utilizării durabile a resurselor şi conservării terenurilor ce susţin viaţa, arată wildlifeday.org.

Între 200 şi 350 de milioane de oameni trăiesc în interiorul sau pe lângă zone împădurite din întreaga lume, bazându-se pe diversele servicii ecosistemice furnizate de păduri şi speciile forestiere pentru mijloacele lor de trai şi pentru acoperirea celor mai elementare nevoi, inclusiv hrană, adăpost, energie şi medicamente.

Populaţiile indigene şi comunităţile locale sunt în fruntea relaţiei simbiotice dintre oameni şi pădure, dintre speciile de animale sălbatice care locuiesc în pădure şi serviciile ecosistemice pe care le oferă. Aproximativ 28% din suprafaţa terestră a lumii este administrată în prezent de popoare indigene, inclusiv unele dintre cele mai intacte păduri ecologice de pe planetă. Aceste suprafeţe nu reprezintă doar centrele bunăstării lor economice şi personale, ci şi centrele identităţile lor culturale.

Pădurile, speciile forestiere şi mijloacele de trai care depind de acestea se află la răscrucea multiplelor crize planetare cu care se confruntă în prezent omenirea, de la schimbările climatice, la pierderea biodiversităţii şi la impactul pandemiei de COVID-19 atât asupra sănătăţii cât şi la nivel social şi economic.

La 3 martie 2021, Ziua mondială a vieţii sălbatice va celebra mijloacele de trai furnizate de pădure şi va căuta să promoveze modele şi practici de gestionare a pădurilor şi a faunei forestiere luând în considerare atât bunăstarea umană, cât şi conservarea pe termen lung a pădurilor, a speciilor de faună şi floră sălbatică care locuiesc în pădure şi a ecosistemelor pe care le susţin, şi promovarea valorii practicilor şi cunoştinţelor tradiţionale care contribuie la stabilirea unei relaţii mai durabile cu aceste sisteme naturale cruciale.

Pe 20 decembrie 2013, în cadrul celei de-a 68-a sesiuni, Adunarea Generală a ONU a proclamat data de 3 martie drept Ziua mondială a vieţii sălbatice, potrivit un.org. La această dată, în 1973, la Washington, a avut loc semnarea Convenţiei privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de floră şi faună pe cale de dispariţie – CITES, un tratat multilateral ce are ca scop protecţia plantelor şi animalelor aflate în pericol şi monitorizează activităţile de comercializare pentru a nu fi pusă în pericol supravieţuirea speciilor, potrivit wildlifeday.org.

Prin Convenţia de la Washington sunt protejate aproximativ 5.000 de animale şi peste 28.000 de plante. Aceste specii sunt catalogate în trei anexe pe baza gradului de periclitate în care se află. Conform prevederilor CITES, comerţul internaţional cu specii de floră şi faună sălbatică este reglementat printr-un sistem de permise şi certificate, care asigură controlul acestor operaţiuni. Cu un număr de 183 de părţi (182 ţări şi Uniunea Europeană), CITES este unul dintre cele mai puternice instrumente de conservare a vieţii sălbatice din lume prin reglementarea comerţului internaţional. O ţară sau o organizaţie de integrare economică regională pentru care Convenţia a intrat în vigoare este numită „parte” de către CITES, potrivit cites.org.

România a aderat la CITES prin Legea Nr. 69 din 15 iulie 1994, potrivit cdep.ro.

Prin aceeaşi rezoluţie din 20 decembrie 2013, secretariatul CITES a fost desemnat, în colaborare cu alte organizaţii ONU, să faciliteze implementarea la nivel global a Zilei mondiale a vieţii sălbatice.

Tema din 2020 a Zilei mondiale a vieţii sălbatice – „Sustaining all life on Earth” – a făcut trimitere la toate speciile de animale şi plante sălbatice de pe Pământ ca o componentă a biodiversităţii, precum şi mijloacele de trai ale oamenilor, în special ale celor care trăiesc cel mai aproape de natură. Acestea se aliniază Obiectivelor 1, 12, 14 şi 15 ale Dezvoltării Durabile şi angajamentelor extinse privind atenuarea sărăciei, asigurarea utilizării durabile a resurselor şi conservarea vieţii atât pe uscat cât şi sub apă pentru a opri pierderile biodiversităţi, potrivit wildlifeday.org.

Prima ediţie a Zilei mondiale a vieţii sălbatice a fost sărbătorită la 3 martie 2014.

