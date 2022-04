HOROSCOP 18-24 Aprilie. Cum va fi SĂPTĂMÂNA PATIMILOR pentru fiecare zodie. Previziunile astrologului Maria Sârbu

Tânărul poet din Alba Iulia, Antonio Doda, și-a lansat prima sa carte de poezie, denumită ”Primele fobii”. Cartea a fost foarte bine primită și va fi găsită în curând în librării.

Antonio Doda s-a născut în 2001 la Alba Iulia și a debutat publicistic la numai 18 ani în revista ”Discobolul”. Selecții din poemele sale au apărut în revistle ”Familia”, ”Vatra”, ”Banchetul”, ”Cronograf” și ”Axis Libri”.

”În această carte apare o selecție din toate poeziile pe care le-am scris. Este un volum biografic, majoritatea întâmplărilor provin din copilăria mea, ca orice autor, am folosit și imaginația, pentru stratul artistic, dar toate versurile sunt apropiate de lucrurile pe care le-am văzut în realitate.

Am observat mult, am stat într-un colț și am încercat să-mi dau seama ce gândesc și simt ceilalți, asta mi-a fost de ajutor, vecinul de la țară ce fluieră sau vecinul de la bloc ce își repară bicicleta tot timpul mi-au conturat poezia. Fiind copil, i-am văzut de multe ori, mi-au rămas în minte.

Câmpurile pustii încă mă fascinează, le-am pictat și privit de zeci de ori. Mentorul meu literar, Marcel Vișa, a știut să-mi spună cum să transform aceste câmpuri, și nu numai, în artă.

I-am citit volumul în 2018, iar de atunci am înțeles că și o întâmplare banală poate suna frumos dacă e pusă într-un context potrivit.

De asemenea, Mihók Tamás, Alina Neculachi și alți membri ai echipei editurii au lucrat la această carte, Savu Popa și Mihók Tamás apar pe coperta a patra, cu ajutorul lor am reușit să-mi văd numele pe o carte” a spus Antonio Doda.

Antonio este laureat al premiului special al revistei ”Ex Ponto”, acordat în cadrul evenimentului ”Literatura Tinerilor”, organizat de Uniunea Scriitorilor din România.

”Primele fobii” reprezintă debutul lui editorial.

Povestea unei întâlniri și sfaturile pentru un tânăr poet

Mentorul literar al lui Antonio, Marcel Vișa, este mândru de el și relatează o discuție de acum 4 ani cu acesta.

”Sunt mândru de băiatul ăsta care, atunci când ne-am întâlnit prin 2018 la Art (barul preferat al artiștilor din Alba Iulia), scria un fel de poezie cu rimă, inspirată de autorii pe care îi citise prin manualele școlare, dar care degaja totuși un strop de originalitate -era ceva acolo care mi-a plăcut, se simțea că are potențial-.

I-am zis atunci să scrie despre el, despre lumea în care trăiește, într-un vocabular updatat, adică al zilelor noastre, să citească și poeți contemporani nu doar clasici, iar în tot timpul acesta să nu uite să trăiască intens pentru a avea despre ce să scrie etc.

Mi-a urmat sfaturile și a evoluat enorm, a publicat prin cele mai importante reviste din țară, iar acum iată-l debutând la Cartea Românească avându-l ca editor pe Mihok Tamas, un alt poet pe care îl stimez.

La cât de mult iubește literatura, Antonio ar fi evoluat și fără sfaturile mele cu siguranță, bucuria mea este însă că, probabil, am grăbit acest proces în timpul în care am băut zeci de beri împreună, am petrecut zeci de ore povestind despre literatură, i-am mai dat și alte sfaturi pe care le-a ignorat (și bine a făcut :))), inclusiv sfatul de a mai aștepta măcar un an și abia apoi să debuteze.

A scos acest volum de poeme, și cred că e un debut onorabil, a surprins cu brio în aceste texte o parte din viața lui, și a făcut-o destul de artistic.

N-o să spun mai multe chestii despre carte, vă las să o descoperiți și să faceți în același timp cunoștință cu autorul, pentru că este un volum biografic 100%”.

Cartea poate fi comandată pe siteul editurii Cartea Românească.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News