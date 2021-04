Iluminatul public, reabilitat, modernizat și extins pe 110 străzi din Alba Iulia. Investiție de peste 6,3 milioane de lei

Sistemul de iluminatul public de pe 110 străzi aflate în cartierele Oarda de Sus, Oarda de Jos, Pâclișa, Bărăbanț, Micești și Orizont din Alba Iulia va fi reabilitat, modernizat și extins, printr-un proiect de peste 6,3 milioane de lei.

Prin proiect vor fi montate aproape 1.400 de corpuri de iluminat pe LED, 138 de stâlpi noi și 34 de panouri fotovoltaice. Lungimea rețelei ce urmează a fi modernizate este de 46,59 km, iar lungimea rețelei extinse este de 5 km.

Primăria Alba Iulia a lansat joi, 22 aprilie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru execuția lucrărilor la obiectivul „Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public al municipiului Alba Iulia – localități componente: Oarda de Sus, Oarda de Jos, Pâclișa, Micești și Bărăbanț”.

Valoarea totala estimată este de 6.365.236,45 de lei, fără TVA.

Potrivit caietului de sarcini, proiectul urmărește scăderea cheltuielilor generate de iluminatul public, reducerea consumului de energie și impicit al emisiilor de gaze cu efect de seră. De asemenea, se are în vedere ameliorarea securității, siguranței și confortului cetățenilor pe timp de noapte și diminuarea poluării luminoase.

Proiectul prevede montarea a 1.396 de corpuri de iluminat noi, 138 de stâlpi, 34 de panouri fotovoltaice cu acumulatori, 17 dispozitive de control și protecție de încărcare/descărcare și 17 invertoare monofazice. Lungimea rețelei actuale este de 46,59 km, iar lungimea rețelei ce urmează a fi extinse este de 5 km.

Infrastructura sistemului de iluminat public (străzile / zonele vizate în proiect) este compusă din 1.207 stâlpi – fiind în proprietatea Sucursalei de Distribuție a Energiei Electrice Alba Iulia. La finalul investiției stâlpii existenți vor rămâne în poziția care sunt, fără a se interveni pe infrastructura sistemului de iluminat public stradal actual.

Proiectul vizează intervenția asupra stâlpilor existenți și presupune doar debranșarea aparatelor de iluminat de la rețeaua existentă, demontarea aparatelor de iluminat existente și a brațelor de susținere, respectiv înlocuirea acestora prin montarea noilor brațe brățări și aparate de iluminat bazate pe tehnologia LED pe stâlpii existenți, pentru a ilumina căile de circulație rutieră și/sau pietonală, astfel încât să fie îndepliniți toți parametrii impuși de standardele în vigoare.

Lungimea totală a rețelei de iluminat public din zonele vizate în proiect este de aproximativ 46.587 metri, având un număr de 1.207 stâlpi pe care sunt montate 1.031 aparate de iluminat. Din totalitatea stâlpilor existenți, numai 1.005 sunt echipați cu aparate de iluminat.

„În marea parte aparatele de iluminat public existente sunt în stare bună de funcționare însă, odată cu trecerea timpului dispersoarele lor încep să fie acoperite cu agenți poluanți, sau să fie pline de apă, fapt care afectează performanțele luminotehnice. La unele aparate gradul de murdărie este atât de ridicat încât lămpile nu sunt vizibile prin dispersor, iar lumina generată de acestea nu este de o calitate înaltă. Din totalul de 1.031 de aparate, 38 sunt într-o stare necorespunzătoare, 36 într-o stare acceptabilă (adică sunt funcționale însă nu asigură parametrii corespunzători) și 957 se prezintă în stare bună chiar dacă o parte se apropie de finalul duratei normate de viață”, se precizează în caietul de sarcini.

Sistemul de iluminat actual conține în cea mai mare parte aparate echipate cu lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune (99,81 %) iar restul aparatelor sunt echipate cu lămpi cu vapori de mercur de înaltă presiune.

În cadrul proiectului se va pune la dispoziție un spațiu de birouri destinat punctului de monitorizare și control / dispecerat al noului sistem de iluminat public.

Investiția vizează următoarele zone/străzi (în integralitate sau doar anumite tronsoane):

Oarda de Sus

Lucrări propuse: achiziționarea și instalarea sistemelor de telegestiune a iluminatului public, montarea / înlocuirea corpurilor de iluminat cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor corpuri de iluminat LED cu eficiență energetică ridicată

strada Căprioarei strada Cedrului strada Ciobănașului strada Colinelor strada Cordovanilor strada Cucului strada Făgetului strada Greierului strada Gutuiului strada Haiducilor strada Mohorului strada Păpădiei strada Socului strada Șoimului strada Tineretului strada Vadului strada Victoriei strada Viorelelor strada Zefirului

Oarda de Jos

Lucrări propuse: achiziționarea și instalarea sistemelor de telegestiune a iluminatului public, montarea / înlocuirea corpurilor de iluminat cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor corpuri de iluminat LED cu eficiență energetică ridicată

strada Armoniei strada Biruinței strada Bucegi strada Busuiocului strada Câmpului strada Cărăbușului strada Castanului strada Cocorilor strada Dumbrăviței strada Duzilor strada Garoafelor strada Gloriei strada Lăcrămioarei strada Merișor strada Trifoiului

Micești

Lucrări propuse: achiziționarea și instalarea sistemelor de telegestiune a iluminatului public, montarea / înlocuirea corpurilor de iluminat cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor corpuri de iluminat LED cu eficiență energetică ridicată

strada Apuseni strada Bobâlna strada Bujorului strada Calea Labului strada Carpați strada Cumpenei strada Dealului strada Drăgășani strada Tarnița strada Lăpușului strada Măgurei strada Mioriței strada Pârâului strada Ponor strada Postăvarului strada Rotundă strada Scărișoara strada Strunga strada Topliței strada Trestiei strada Uricani strada Vâlcele strada Valea Aurului strada Zăvoi strada Zlatnei

Lucrări propuse: achiziționarea și instalarea sistemelor de telegestiune a iluminatului public, montarea / înlocuirea corpurilor de iluminat cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor corpuri de iluminat LED cu eficiență energetică ridicată, crearea / extinderea și/sau reîntregirea sistemului de iluminat public, alte activități (lucrări de săpătură pentru introducerea rețelei de iluminat public în subteran, instalare echipamente de comandă, automatizare, măsurare, etc.)

strada Uranus

Pâclișa

Lucrări propuse: achiziționarea și instalarea sistemelor de telegestiune a iluminatului public, montarea / înlocuirea corpurilor de iluminat cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor corpuri de iluminat LED cu eficiență energetică ridicată

strada Alunului strada Carpenului Principala strada Carpenului strada Coastei strada Diana strada Garoafei strada Iasomiei strada Răriștea strada Văii

Bărăbanț

Lucrări propuse: achiziționarea și instalarea sistemelor de telegestiune a iluminatului public, montarea / înlocuirea corpurilor de iluminat cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor corpuri de iluminat LED cu eficiență energetică ridicată

strada Aluniș strada Cabanei strada Câmpeni strada Cătinei strada Ciocârliei strada Ciucaș strada Corniștei strada Fagului strada Gării strada Gorunului strada Grădinilor strada Măceșului strada Păltiniș strada Pescarilor strada Petrești strada Poieniței strada Șardului strada Stejarului strada Streiului strada Șurianu strada Taberei strada Turnătoriei strada Valea Mică strada Hațeg

Străzi – extindere

Lucrări propuse: achiziționarea și instalarea sistemelor de telegestiune a iluminatului public, montarea / înlocuirea corpurilor de iluminat cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor corpuri de iluminat LED cu eficiență energetică ridicată, crearea / extinderea și/sau reîntregirea sistemului de iluminat public, alte activități (lucrări de săpătură pentru introducerea rețelei de iluminat public în subteran, instalare echipamente de comandă, automatizare, măsurare, etc.)

strada Azur strada Orizont 3 strada Orizont 5 strada Orizont 7 strada Orizont 9 strada Orizont 11 strada Orizont 21 strada Orizont 23 strada Orizont 25 strada Orizont 4 strada Orizont 6 strada Orizont 8 strada Orizont 10 strada Orizont 16 strada Orizont 24 ab strada Orizont 26

Lucrări propuse: achiziționarea și instalarea sistemelor de telegestiune a iluminatului public, montarea / înlocuirea corpurilor de iluminat cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor corpuri de iluminat LED cu eficiență energetică ridicată, utilizarea surselor regenerabile de energie (ex. panouri fotovoltaice, etc.), crearea / extinderea și/sau reîntregirea sistemului de iluminat public, alte activități (lucrări de săpătură pentru introducerea rețelei de iluminat public în subteran, instalare echipamente de comandă, automatizare, măsurare, etc.)

strada Turnătoriei (cartier Bărăbanț)