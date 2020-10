În căutarea fratelui pierdut: O scriitoare din Alba își caută prietenul cu care a crescut în orfelinatul din Alba Iulia

Marion Le Roy Dagen, sau Măriuca, are 44 de ani și locuiește în Franța, însă de la vârsta de câteva luni și până la cinci ani fostul orfelinat din Alba Iulia i-a fost casă. În 1982 a fost adoptată prin decret prezidențial de o familie din Franța. Între timp a devenit și ea la rândul ei mama și scriitoare.

La mai bine de 40 de ani de când a plecat din România și din Alba Iulia, Măriuca își caută cel mai bun prieten pe care l-a avut în ”leagănul” din Alba Iulia: pe Claudiu, pe atunci un copil mai mic cu un an sau doi decât ea.

Am stat de vorbă cu Măriuca și am vrut să aflăm de ce îl caută pe Claudiu și ce amintiri are cu el.

Născută la Aiud în 1976, Măriuca locuiește în Toulouse și lucrează ca şef de serviciu în domeniul socio-educativ. Din 2015, este membră fondatoare a asociației franceze „Orphelins de Roumanie“ (AFOR), care-și propune să ajute persoanele adoptate născute în România să-și descopere originile.

Mai mult de atât a scris și o carte: ”Copilul și dictatorul”, o mărturie a unui copil abandonat în orfelinatele românești și călătoria acestuia de a-și descoperi originile și familia.

Pe mama a găsit-o în anii 2000 în Aiud, iar în 2014 și-a găsit frații și tatăl, undeva pe lângă Teiuș. Limba română a uitat-o între timp, dar acum o reînvață, însă nu l-a uitat pe ”fratele” ei din orfelinatul din Alba Iulia.

Deși puține, singurele amintiri din orfelinatul din Alba Iulia sunt legate de Claudiu. Erau ca doi frați de nedespărțit.

Când familia din Franța a venit să o adopte pe Măriuca aceștia au crezut că cei doi sunt frați și au vrut să îi adopte pe amândoi, dar acest lucru nu a fost posibil deoarece Claudiu își cunoștea părinții biologici.

Vag, Măriuca își aduce aminte că prietenul ei Claudiu era mai mic decât ea cu un an sau doi, dar nu îi mai știe trăsăturile.

La căminul din Alba Iulia a stat cinci ani, iar ultimul an în România și l-a petrecut în București până au fost rezolvate toate documentele pentru adopție.

Acum a pornit în căutarea lui Claudiu care ar avea 42- 43 de ani. Nu știe însă dacă Claudiu a mai rămas în județul Alba, în România, sau dacă nu a fost adoptat de o familie din Germania.

Totuși face un apel celor care ar putea să o ajute să îl găsească pe Claudiu: orice informație cât de mică poate fi utilă pentru a-și găsi vechiul prieten.

sursă foto: Facebook – Mariuca Lrd.