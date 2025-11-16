Connect with us

Incendiu în Lancrăm: Acoperișul unei case, cuprins de flăcări

Publicat

acum O oră

Un incendiu a izbucnit duminică, 16 noiembrie, în jurul orei 21.00, pe raza localității Petrești. 

Din primele informații, pompierii din Sebeș intervin pe strada Mihai Viteazul, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință. Potrivit reprezentanților ISU Alba, incendiul se manifestă la acoperișul locuinței, pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați. 

La fața locului pompierii intervin pentru localizarea și stingerea în totalitate a focului.

Pompierii din Sebeș intervin cu două autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor.

Misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

 

