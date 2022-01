Începe vaccinarea anti-COVID a copiilor cu vârste între 5 şi 11 ani. Cu ce ser se face imunizarea și ce pași trebuie urmați

Cu toții știm când este ziua mamei sau a iubitei. Puțini știu că există și o zi internațională a soțului, pe 26 ianuarie, care se sărbătorește de la mijlocul anilor 80 ai secolului trecut.

Dedicată recunoașterii soților de pretutindeni, respectul ne amintește să luăm timp pentru partenerul nostru. De la a fi recunoscătoare pentru împlinirea și securitatea unei relații pe termen lung până la creșterea moralului și a bunăstării oferite de soți, există multe motive pentru a sărbători.

Această zi este un moment pentru a-i arăta soțului tău că îți pasă și apreciezi toate lucrurile pe care el le face pentru tine și casă.

Dacă a trecut ceva timp de când nu ți-ai exprimat aprecierea pentru cel cu care ești căsătorită, acum este șansa ta.

Această zi nu este despre oferirea de cadouri, ci despre petrecerea timpului împreună, să ne bucurăm unul de celălalt și să ne apreciem unul pe celălalt.

Cum să arăți apreciere

Aprecierea nu este doar pentru ocazii speciale. Fiecare zi poate fi grozavă pentru a fi recunoscătoare față de un soț.

Faceți lucrurile mici. A face ceva frumos pentru un soț este o modalitate excelentă de a-i arăta că este iubit.

Un mic gest poate fi foarte semnificativ. Orice lucru care l-ar putea face pur și simplu să zâmbească, merită făcut!

Pune sentimentele în cuvinte. Nu te feri de „mulțumesc” și „te iubesc”.

Idei de mesaje pentru cel mai bun soț:

De când ne-am căsătorit, mi-ai făcut lumea mai frumoasă, pentru că tu ești mereu lângă mine și ești sprijinul meu în viață. Te iubesc!

Să fii soțul meu este cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla. Afecțiunea ta îmi încălzește sufletul. Te iubesc mult!

Am doi ochi care vor să te vadă, am două mâini ce vor sa te îmbrățișeze, am două buze ce vor să te sărute, dar am o singura inima ce bate numai pentru tine!

Ești cel mai bun, cel mai blând, cel mai delicat și îmi aduci fericire în fiecare zi. Sunt o norocoasă!

Nu sunt cea mai frumoasă, nici cea mai inteligentă, dar tu m-ai făcut să mă simt așa. Pentru asta, te iubesc!

Ești bărbatul perfect, tatăl perfect, amantul perfect și prietenul de nădejde. Doar cu tine mă simt cea mai fericită, doar tu ești persoana pe care mă pot baza în orice moment. Te iubesc!

Ești cel mai bun soț de pe pământ, numai cu tine mă simt fericită. Întâlnirea cu tine a fost cel mai frumos moment din viața mea. Te iubesc pentru tot ceea ce faci pentru noi și vreau să nu ne despărțim niciodată.

Cu fiecare secundă care trece, te iubesc mai mult. La mulți ani de ziua internațională a soțului.

Dragostea am găsit-o lângă tine! Te iubesc!

Dragostea dintre noi este un miracol. Ne face cei mai fericiți oameni de pe planetă. Te iubesc!

Știam atât de puțin despre tine, dar m-am îndrăgostit încă din prima clipă. Vreau să fim întotdeauna împreună!

Sunt miliarde de stele și miliarde de vise, dar tu ești singura mea stea și singurul meu vis! Te iubesc!

Dragul meu, îți mulțumesc pentru căldura ta și fericirea care mi-o dai, ești mereu cu mine, atât la bine, cât și la greu. Te iubesc când vorbești, când ești tăcut sau când te uiți la mine, mereu te iubesc.

Vreau să știi că te iubesc foarte mult. Tu ești cel mai prețios om pe care-l am, tu ești familia mea, promit că voi avea grijă de tine și de sentimentele noastre până la adânci bătrâneți.

Dragostea ne face mai buni, mai sinceri, ne inspiră. Mulțumesc, dragul meu, că îmi dai în fiecare zi acest sentiment minunat.

Principalul lucru din viață este dragostea. Fiecare dintre noi are propria sa jumătate, de dragul căreia trăim. Jumătatea mea este acum la muncă. Dar vreau să-i transmit cuvinte bune și săruturi dulci. Dragostea mea, Domnul să te protejeze oriunde și oricând.

La multi ani, dragul meu, unicul si iubitul! Imi doresc ca visele tale sa devina realitate, sanatatea sa nu cedeze, iar norocul sa te vizitate în fiecare zi. Te iubesc si voi fi mereu aproape.

Ești soțul ideal și mă faci să mă simt soția ideală! Te iubesc dragul meu!

Am petrecut împreună atâția ani! Mi-ai făcut viața mai frumoasă și îți mulțumesc în felul meu! Te iubesc!

Când ești aproape, mă simt în liniște și siguranță. Îți doresc bunăstare, sănătate, încredere în viitor, succes în toate eforturile tale. Eu voi fi mereu alături și te voi susține.

Foto: Pixabay/Hoàng Đông Trịnh Lê

