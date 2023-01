Închisoare cu executare pentru un bărbat din Alba care a plătit o cursă taxi cu euro ”de jucărie”. Cât va sta după gratii

Un bărbat care a plătit o cursă de taxi până în Alba Iulia cu o bancnotă falsă de 50 de euro, a fost condamnat de magistrații Judecătoriei Alba Iulia pentru punerea în circulaţie de valori falsificate și înșelăciune.

O primă decizie în instanță a fost dată de magistrați în 31 ianuarie 2023, fiind o pedeapsa cu executare, de asemenea bărbatul mai avea și o altă condamnare, fiind în prezent încarcerat la Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud.

Fapta pentru care bărbatul a fost condamnat a avut loc în noaptea de 1 martie 2021. De asemenea motivarea instanței din 31 ianuarie a fost făcută publică fiind disponibilă pe portalul rejust.ro.

Potrivit motivării instanței, ”în data de 01.03.2021, în intervalul orar 00:30 – 01:30, cu prilejul efectuării unei curse de taxi i-a remis persoanei vătămate o bancnotă falsă din cupiura de 50 euro, ca plată pentru serviciul prestat, urmând ca aceasta să-i restituie diferența în lei și care, cu aceeași ocazie, i-a propus persoanei vătămate schimbarea unei alte bancnote false din cupiura de 50 euro, cel din urmă acceptând, fiindu-i astfel cauzat un prejudiciu total în cuantum de 310 lei;

în plus, în aceeași seară, în jurul orei 01:05, inculpatul a fost transportat de către un bărbat, în calitate de taximetrist, iar în momentul în care a ajuns la destinația solicitată, inculpatul i-a achitat contravaloarea cursei în lei și l-a întrebat dacă poate să îi schimbe în lei o bancnotă falsă din cupiura de 50 euro, martorul refuzând, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de punerea în circulație de valori falsificate”, se arată în documentul citat.

Un martor în dosar a precizat că i-a dat banii falși inculpatului și i-a spus că sunt falși și că în schimb a primit un pachet de țigări.

Când polițiștii au efectuat verificări asupra hârtiilor tip Euro, au descoperit că era scris pe ei ”IS NOT LEGAL, IT IS TO BE USED FOR MOTION PROPS”, fiind bani pentru reclame, filme, sau simple jucării.

Pentru fapta sa, bărbatul a fost condamnat la o pedeapsă totală de 3 ani și patru luni de închisoare. Decizia judecătorilor din Alba Iulia nu este definitivă și poate fi atacată în apel, în termen de 10 zile de la comunicarea acesteia.

