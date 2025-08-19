Connect with us

Eveniment

Intervenții de dezinsecție și deratizare la Sebeș, în perioada 21-22 august. Recomandări pentru cetățeni

Publicat

acum O oră

Primăria Sebeș anunță cetățenii că în perioada 21-22 august, în intervalul orar 22:00 – 04:00, în funcție de condițiile meteorologice, se vor desfășura intervenții de deratizare și dezinsecție pe raza domeniului public și privat al municipiului.

Produsele utilizate pentru dezinsecție țântari sunt:

  • Solfac Trio EC 140 NF, avizat de Ministerul Sănătății, cu o concentrație a soluției de lucru de 0.02 – 1.2 litri/produs în 69l/300 litri de apă/solvent, pentru combaterea țântarilor;
  • Ghilotina I14 , avizat de Ministerul Sănătății, cu o concentrație a soluției de lucru de 25 ml/produs în 5 litru de apă/solvent, pentru combaterea căpușelor;
  • Iar pentru activitatea de deratizare se va utiliza Raticid Rodex Pasta Bait 100g/stație intoxicare.

Substanțele utilizate nu sunt toxice pentru oameni și animale, sunt biodegradabile aplicate în mediul exterior.

Cetățenii, în special copiii, persoanele vârstnice, cardiace, astmatice sau alergice la diverși compuși chimici, sunt rugați să își ia toate măsurile pentru a nu intra în raza directă de acțiune a utilajelor de pulverizat.

De asemenea, proprietarii locuințelor cu ferestre situate la o distanță de maxim 20 de metri față de aliniamentul stradal sunt rugați să țină ferestrele închise în perioada 21-22 august 2025 în intervalul orar menționat.

În caz de inhalare, contact cu pielea, ochii sau ingerare măsurile care trebuie respectate sunt:

Pentru produsele Solfac Trio EC 140 NF și Ghilotina I14:

  • Inhalare: Duceți subiectul la aer curat. Dacă respirația se oprește, faceți respirație artificială. Sunați imediat un medic.
  • Contactul cu pielea: Scoateți hainele contaminate. Se va face imediat duș. Spălați hainele contaminate înainte de a le refolosi.
  • Contactul cu ochii: Scoateți lentilele de contact. Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute, deschizând bine pleoapele. Consultați un medic dacă problema persistă.
  • Ingerare: Apelați imediat un medic. NU se va induce stare de vomă. Nu administrați nimic care nu este autorizat în mod expres de medic.

Crescătorii de albine sunt rugați ca în perioada efectuării serviciilor de dezinsecție să ia toate măsurile pentru protejarea familiilor de albine.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 5 minute

Tragedie în satul Beldiu, lângă Teiuș. Un bărbat a fost găsit spânzurat în fața casei
Evenimentacum 33 de minute

Categorii de persoane care rămân asigurate la sănătate, fără plata contribuției, și după data de 1 septembrie
Evenimentacum O oră

Intervenții de dezinsecție și deratizare la Sebeș, în perioada 21-22 august. Recomandări pentru cetățeni
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

zile libere 2025
Administrațieacum 3 ore

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. Calendarul concursurilor și condiții pentru angajați
Actualitateacum 14 ore

Primăria Ciugud solicită Guvernului să nu anuleze proiecte europene ce pot fi realizate în termen. Ce este ”Școala viitorului”
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

zile libere 2025
Administrațieacum 3 ore

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. Calendarul concursurilor și condiții pentru angajați
bl
Economieacum 13 ore

Cât cresc prețurile la chirii, în apropierea noului an universitar. Ce oferte sunt în marile orașe
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum 14 ore

Primăria Ciugud solicită Guvernului să nu anuleze proiecte europene ce pot fi realizate în termen. Ce este ”Școala viitorului”
Administrațieacum 15 ore

Guvern: Investițiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată. Ce proiecte vor primi finanțare
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

FOTO: Atletul Ovidiu Hulea, campion național la săritura în lungime și 200 m. Premii importante obținute de sportivi din Alba
Evenimentacum o zi

Maestrul FIDE Marius Ceteraș din Alba, reales membru al Consiliului Director al Federației Române de Șah
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

Vremea până în 15 septembrie. Mai răcoros, câteva ploi. Condiții meteo la finalul verii 2025 și începutul toamnei
credit foto: Radu Lupu
Evenimentacum 5 ore

19 august, Ziua mondială a fotografiei. Semnificațiile sărbătorii ce evidențiază că imaginea valorează cât o mie de cuvinte
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 7 zile

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 2 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 33 de minute

Categorii de persoane care rămân asigurate la sănătate, fără plata contribuției, și după data de 1 septembrie
6 octombrie - Ziua mondială a mersului pe jos
Actualitateacum 2 zile

Beneficiile mersului pe jos: de la prevenirea bolilor, la claritate mentală
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 15 ore

Câți bani primesc elevii din Alba pentru transport la școală cu autobuz sau microbuz. CJ aprobă suma forfetară
Educațieacum 19 ore

Definitivat 2026: calendarul examenului, în consultare publică. Înscrieri până în 10 octombrie. Când va fi proba scrisă
Mai mult din Educatie