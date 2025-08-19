Intervenții de dezinsecție și deratizare la Sebeș, în perioada 21-22 august. Recomandări pentru cetățeni

Primăria Sebeș anunță cetățenii că în perioada 21-22 august, în intervalul orar 22:00 – 04:00, în funcție de condițiile meteorologice, se vor desfășura intervenții de deratizare și dezinsecție pe raza domeniului public și privat al municipiului.

Produsele utilizate pentru dezinsecție țântari sunt:

Solfac Trio EC 140 NF, avizat de Ministerul Sănătății, cu o concentrație a soluției de lucru de 0.02 – 1.2 litri/produs în 69l/300 litri de apă/solvent, pentru combaterea țântarilor;

Ghilotina I14 , avizat de Ministerul Sănătății, cu o concentrație a soluției de lucru de 25 ml/produs în 5 litru de apă/solvent, pentru combaterea căpușelor;

Iar pentru activitatea de deratizare se va utiliza Raticid Rodex Pasta Bait 100g/stație intoxicare.

Substanțele utilizate nu sunt toxice pentru oameni și animale, sunt biodegradabile aplicate în mediul exterior.

Cetățenii, în special copiii, persoanele vârstnice, cardiace, astmatice sau alergice la diverși compuși chimici, sunt rugați să își ia toate măsurile pentru a nu intra în raza directă de acțiune a utilajelor de pulverizat.

De asemenea, proprietarii locuințelor cu ferestre situate la o distanță de maxim 20 de metri față de aliniamentul stradal sunt rugați să țină ferestrele închise în perioada 21-22 august 2025 în intervalul orar menționat.

În caz de inhalare, contact cu pielea, ochii sau ingerare măsurile care trebuie respectate sunt:

Pentru produsele Solfac Trio EC 140 NF și Ghilotina I14:

Inhalare : Duceți subiectul la aer curat. Dacă respirația se oprește, faceți respirație artificială. Sunați imediat un medic.

Inhalare: Duceți subiectul la aer curat. Dacă respirația se oprește, faceți respirație artificială. Sunați imediat un medic.

Contactul cu pielea: Scoateți hainele contaminate. Se va face imediat duș. Spălați hainele contaminate înainte de a le refolosi.

Contactul cu ochii: Scoateți lentilele de contact. Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute, deschizând bine pleoapele. Consultați un medic dacă problema persistă.

Ingerare: Apelați imediat un medic. NU se va induce stare de vomă. Nu administrați nimic care nu este autorizat în mod expres de medic.

Crescătorii de albine sunt rugați ca în perioada efectuării serviciilor de dezinsecție să ia toate măsurile pentru protejarea familiilor de albine.

