InfoCons: Sfaturi utile pentru alegerea cadourilor de Moș Nicolae. Ce informații trebuie să aibă marcate jucăriile pe corpul lor

Se apropie perioada sărbătorilor de iarnă și, odată cu aceasta, perioada în care părinții vor cumpăra cadouri pentru cei mici. Cu toate acestea, în graba cumpărăturilor se poate omite cel mai important lucru: riscul la care sunt expuși copiii din cauza unor jucării.

Înainte de achiziționarea produselor, consumatorii sunt sfătuiți să acceseze aplicația InfoCons pentru a se asigura că produsele nu fac sau nu au făcut obiectul alertelor pentru produsele nealimentare emise de Uniunea Europeană.

Potrivit InfoCons, copiii sub 3 ani au tendința să bage jucăriile în gură și se pot îneca cu părțile mici ale acestora, de aceea trebuie respectate atenționările referitoare la jucăriile nerecomandate copiilor sub 36 de luni, care se prezintă sub forma unei sintagme de tipul: „Atenție. Nerecomandat copiilor mai mici de 36 luni. Pericol de strangulare”.

Ce informații trebuie să aibă marcate jucăriile pe corpul lor

Jucăriile trebuie să aibă marcate pe corpul lor, într-un mod vizibil, lizibil și durabil, următoarele elemente:

Coordonatele producătorului și/sau importatorului (numele, denumirea comercială/marca înregistrată a producătorului și/sau a importatorului și adresa la care pot fi contactați).

Numărul unic de identificare a jucăriei (tipul, lotul sau numărul de serie ori al modelului sau alt element de identificare).

Marcajul de conformitate CE care conduce la supoziția că jucăria este sigură.

Dacă jucăriile sunt de dimensiuni mici, elementele de mai sus sunt indicate pe ambalaj sau într-un document care însoțește jucăria.

Patinele şi skateboardurile destinate utilizării de către copii trebuie să fie însoţite de avertismentul: „Atenţie! A se purta echipament de protecţie.”

Jucăriile care reproduc la scară redusă aparate sau instalaţii destinate adulţilor, trebuie să poarte avertismentul „Atenţie! A se folosi sub stricta supraveghere a unei persoane adulte!”

Este recomandată existența instrucțiunilor de utilizare și a avertismentelor specifice, însoțite de indicații privind precauțiile în utilizare pentru anumite categorii de jucării. Acestea trebuie să fie traduse obligatoriu în limba română. Trebuie să respectați întocmai aceste instrucțiuni și precauții.

Orice reclamație legată de o jucărie achiziționată trebuie semnalată mai întâi vânzătorului/magazinului de la care a fost cumpărată și în caz de nerezolvare, autoritatilor competente sau asociațiilor de consumatori.

Exemple de jucării neconforme

Zornăitul din lemn – Mon premier hochet cosmo II neige

Jucăria este prea lungă și dacă un copil o pune în gură, poate obstrucționa căile respiratorii și poate provoca sufocare.

Produsul nu respectă cerințele Directivei privind siguranța jucăriilor și nici standardul european EN 71-1.

Risc : Sufocare si Imobilizare

Păpușă interactivă – Interactive Baby Doll

Păpușă cu efect sonor de 31 cm.

Materialul fibros de umplutură al păpușii este ușor accesibil, datorită slăbiciunii anumitor cusături, iar un copil mic îl poate pune în gură și se poate sufoca.

Produsul nu respectă cerințele Directivei privind siguranța jucăriilor și nici standardul european EN 71-1.

Risc : sufocare

Mașină de jucărie – School bus

Autobuz școlar de jucărie din plastic dur albastru cu patru roți gri cu un mecanism inerțial. Cifre mobile ale șoferului și pasagerilor. În cutiile decupate, pe de o parte, există desene animale și trei roți rotative, pe de altă parte, pătrat rotativ.

Figura în formă de roată se poate detașa cu ușurință. Un copil mic ar putea să-l pună în gură și să se înece.

Produsul nu este conform cu cerințele Directivei privind siguranța jucăriilor și nici cu standardul european EN 71-1.

Risc : sufocare

Jucărie din plastic moale. Magici Pony

Cal de jucărie moale din plastic cu accesorii

Materialul plastic al produsului are o concentrație excesivă de ftalat de bis(2-etilhexil) (DEHP), ftalat de dibutil (DBP), ftalat de benzil butil (BBP) și ftalat de diizobutil (DIBP) (valori măsurate: 0,1 %, 0,06 %, & 0,01 % și & 0,01 % în greutate). Acești ftalați pot dăuna sănătății copiilor, provocând daune sistemului reproducător.

Acest produs nu este conform cu Regulamentul REACH.

Risc : Risc chimic

Aplicația gratuită InfoCons

InfoCons vine în sprijinul consumatorilor cu Aplicația Gratuită InfoCons ce pune la dispoziția utilizatorilor alertele rapide pentru produsele nealimentare la nivelul Uniunii Europene, actualizate în timp real.

Prin descărcarea aplicației de pe App Store, Google Play sau App Gallery, consumatorii au acces direct și transparent la alertele rapide pentru produsele nealimentare, actualizate zilnic și însoțite de detalii precum:

denumire produs;

țara vizată;

gradul de risc;

orginea produsului;

data la care intră alerta în vigoare;

fotografia cu produsul vizat

