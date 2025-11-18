Connect with us

Atenționări meteo de ploi și ninsori până miercuri, 19 noiembrie. Vremea se răcește și va fi vânt puternic

toamna vremea meteo copaci frunze nori prognoza meteo

Publicat

acum O oră

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționări de ploi abundente, lapoviță și ninsori, pentru toată țara, până miercuri, 19 noiembrie.

Vremea se răcește și vor fi intensificări ale vântului, până în 19 noiembrie, la ora 14.00.

Potrivit ANM, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. Va ploua în Oltenia, Muntenia și Dobrogea unde se vor acumula cantități de apă de 20-30 l/mp.

În Transilvania și Moldova vor fi precipitații mixte, iar în noaptea de marți spre miercuri (18/19 noiembrie) va ninge și local. Se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 2-6 cm și izolat de 10-12 cm.

La munte treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în special pe creste unde va depăși 15 cm.

Local și temporar vântul va avea intensificări pe parcursul zilei în estul, sud-estul și centrul teritoriului.

Noaptea, în regiunile sudice, vor fi rafale în general de 40-60 km/h.

Vremea va intra într-un proces de răcire care va continua și pe parcursul zilei de miercuri (19 noiembrie), când temperaturile maxime se vor situa între 4 și 11 grade.

Ultimele articole pe alba24
