Locuri de muncă în Alba: 562 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM

Publicat

acum 25 de secunde

Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 18 noiembrie. Sunt vacante 562 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

Locuri de muncă / angajări Alba Iulia

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • ARMONI LAND – logoped – 1 – 0744860143
  • DGA ROUTE S.R.L. – pizzar – 2 – 0723218149
  • VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – tehnician asigurarea calitatii – 3 – 0372133794
  • DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 1 – 0746033394
  • LIVIODARIO SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 1 – 0731900600
  • GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – tehnician instalatii în constructii – 2 – 0748025672
  • KINETOMED SRL – fiziokinetoterapeut – 1 – 0741221282
  • KINETOMED SRL – maseur – 2 – 0741221282
  • CORIOLAN IMPEX SRL – agent de vânzari – 1 – resurseumane@coriolan-distributie.ro
  • MAXITRAILER SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – maxitrailer64@gmail.com
  • CARBONDIS – director general societate comerciala – 1 – 0745766240
  • CARBONDIS – sef santier – 1 – 0745766240
  • CARBONDIS – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0745766240
  • C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA – SUCURSALA TERITORIALA DE TRANSPORT SIBIU – sef/sef adjunct tura statie electrica (studii medii) – 2 – 0269207120
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – medic stomatolog – 2 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – asistent medical generalist – 2 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L – secretar administrativ – 1 – 0744961976
  • EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045642
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – manipulant marfuri – 2 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – sortator produse – 2 – 0756101055
  • GICU TRANS SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 3 – 0786191650
  • IMSAT-ALBA SA – electrician în constructii – 2 – 0258816103
  • IMSAT-ALBA SA – tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu – 1 – 0258816103
  • IMSAT-ALBA SA – tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces – 1 – 0258816103
  • PEMONT LENJERIE SRL – confectioner-asamblor articole din textile – 5 – 0258811646
  • NVR TERRA SURVEYING SRL – inginer topograf – 2 – 0742538575
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 3 – 0745645001
  • SECURED SR S.R.L. – agent de securitate – 2 – 0365/404203
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – îngrijitor animale – 1 – 0756101055
  • SC ECOPOWER ALBA SRL – electrician în constructii – 2 – 0748105821
  • S.C. WAGONS MAINTENANCE SRL – programator de sistem informatic – 1 – contabilitate@wagon.ro
  • HAGIU SI ALEX SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0721236424
  • DEDEMAN SRL – vânzator – 1 – 0234513330
  • DEDEMAN SRL – agent de securitate incinta (magazin, hotel, întreprindere etc.) – 1 – 0234513330
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri – 1 – 0756101055
  • ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR – femeie de serviciu – 1 – 0788364937
  • ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR – infirmier/infirmiera – 2 – 0788364937
  • Digital Info SRL – programator ajutor – 1 – 0728040572
  • Digital Info SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0728040572
  • Digital Info SRL – operator calculator electronic si retele – 2 – 0728040572
  • Infoservice Alba SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0728040568
  • Infoservice Alba SRL – agent vânzari standarde si produse conexe – 1 – 0728040568
  • Infoservice Alba SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 4 – 0728040568
  • YASIN SIMSEK TRANS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0774015582
  • APULUM SA – mecanic utilaj – 2 – 0258/81370
  • SC ECOPOWER ALBA SRL – gestionar depozit – 1 – 0748105821
  • SC BOTTLING EXPERT CONCEPT SRL – operator la masini de amestecare (produse chimice) – 2 – 0751863838
  • BIO TERAPIA PLUS SRL – fiziokinetoterapeut – 5 – 0723278582
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – sortator produse – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat în silvicultura – 2 – 0756101055
  • DEDEMAN SRL – sofer automacaragiu – 1 – 0234513330
  • BOLEA 24H TRUCK REPAIR – antreprenor în economia sociala – 1 – 0756280714
  • BOLEA 24H TRUCK REPAIR – mecanic auto – 1 – 0756280714
  • BOLEA 24H TRUCK REPAIR – dispecer – 1 – 0756280714
  • BOLEA 24H TRUCK REPAIR – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0756280714
  • BOLEA 24H TRUCK REPAIR – electrician auto – 1 – 0756280714
  • PANADY – antreprenor în economia sociala – 1 – 0740522938
  • PANADY – brutar – 3 – 0740522938
  • PANADY – ambalator manual – 2 – 0740522938
  • ARMONI LAND – psiholog – 2 – 0744860143
  • ARMONI LAND – terapeut ocupational – 1 – 0744860143
  • MAXITRAILER SRL – conducator activitate de transport rutier – 1 – maxitrailer64@gmail.com
  • BEST CLEAN SRL – îngrijitor cladiri – 2 – 0741116799
  • URBAN BITES BISTRO & CAFE – antreprenor în economia sociala – 1 – 0755182724
  • URBAN BITES BISTRO & CAFE – bucatar – 1 – 0755182724
  • URBAN BITES BISTRO & CAFE – barman – 1 – 0755182724
  • URBAN BITES BISTRO & CAFE – ospatar (chelner) – 2 – 0755182724
  • URBAN BITES BISTRO & CAFE – femeie de serviciu – 1 – 0755182724
  • START HADA CONSTRUCT – antreprenor în economia sociala – 1 – 0729818807
  • START HADA CONSTRUCT – tehnician constructor – 1 – 0729818807
  • START HADA CONSTRUCT – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0729818807
  • START HADA CONSTRUCT – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0729818807
  • FAR FOUNDATION SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0263708010
  • FAR FOUNDATION SRL – manager proiect – 1 – 0263708010
  • ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATRICE – fiziokinetoterapeut – 1 – 0722346560
  • NVR TERRA SURVEYING SRL – inginer topograf – 1 – 0742538575
  • E.ON ENERGIE ROMANIA – agent de vânzari – 1 – paula-bianca.zeces@eon-romania.ro
  • SEWS ROMANIA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 5 – 0254206600
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0756101055
  • Power Green Wire S.R.L – marcator piese – 1 – 0755517938
  • KING INVEST SRL – mecanic auto – 2 – 0744584284
  • KING INVEST SRL – vopsitor auto – 1 – 0744584284
  • CASA CU SENS SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0761785695
  • CASA CU SENS SRL – specialist marketing online – 1 – 0761785695
  • JUSTICE SECURITY SERVICES SRL – agent de securitate – 1 – 0365404203
  • SIDE GRUP SRL – manipulant marfuri – 1 – 0257216644
  • DRUMTECH CONSTRUCT SRL – manager general – 1 – 0766448772
  • DRUMTECH CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 2 – 0766448772
  • DRUMTECH CONSTRUCT SRL – masinist la instalatiile de preparat si turnat beton si mixturi asfaltice – 1 – 0766448772
  • SC BOTTLING EXPERT CONCEPT SRL – operator la masini de amestecare (produse chimice) – 1 – 0751863838
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – tinichigiu în constructii – 1 – 0745645001
  • GROVE STREET SRL – ajutor bucatar – 3 – 0747085584
  • LAZPRO CONSTRUCT – manager de intreprindere sociala – 1 – 0746512989
  • LAZPRO CONSTRUCT – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0746512989
  • LAZPRO CONSTRUCT – agent curatenie cladiri si mijloace de transport – 2 – 0746512989
  • LAZPRO CONSTRUCT – agent de vânzari – 1 – 0746512989
  • LAZPRO CONSTRUCT – functionar administrativ – 1 – 0746512989
  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0265260289
  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES – agent hidrotehnic – 1 – 0265260289
  • ECO FUNERARE SRL – femeie de serviciu – 2 – 0788412980
  • DULCESA SRL – cofetar – 1 – 0745925181
  • DULCESA SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 1 – 0745925181
  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0265260289
  • SC LA DELICII URBANE SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0749667239
  • SC LA DELICII URBANE SRL – bucatar – 1 – 0749667239
  • SC LA DELICII URBANE SRL – ajutor bucatar – 2 – 0749667239
  • SC LA DELICII URBANE SRL – lucrator comercial – 2 – 0749667239
  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES – inginer constructii hidrotehnice – 1 – 0265260289
  • S.C TIMP PENTRU OAMENI S.R.L – ceasornicar – 1 – 0741181699
  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES – tehnician hidrolog – 1 – 0265260289
  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES – inginer ecolog – 1 – 0265260289
  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES – inginer chimist – 1 – 0265260289
  • TMG GUARD SRL – agent de securitate – 1 – 0751124982
  • SC BEKOS GROUP SRL – curier – 1 – 0740016728
  • SC KANI CLUB SRL – ajutor ospatar – 2 – 0753834181
  • URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL – instalator apa, canal – 1 – 0730244833
  • Eduplex Finance S.R.L – contabil – 1 – 0740698572
  • Eduplex Finance S.R.L – referent resurse umane – 1 – 0740698572
  • Eduplex Finance S.R.L – secretar administrativ – 1 – 0740698572
  • Eduplex Finance S.R.L – programator ajutor – 1 – 0740698572

Locuri de muncă / angajări Sebeș

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 2 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ospatar (chelner) – 2 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – camerista hotel – 2 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – lucrator pentru salubrizare spatii verzi – 1 – office@daciahotel.ro
  • LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
  • KLOOS DEAL S.R.L. – manipulant marfuri – 3 – 0747635467
  • EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045642
  • BENA CONCEPT – zidar pietrar – 2 – 0788341443
  • BENA CONCEPT – faiantar – 2 – 0788341443
  • BENA CONCEPT – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0788341443
  • BENA CONCEPT – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0788341443
  • BELLA ARTE ADDA SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 2 – 0745580122
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – sef formatie – 2 – 0358401269
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – lacatus mecanic – 2 – 0358401269
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – sudor – 2 – 0358401269
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – inginer mecanic – 2 – 0358401269
  • STAR COMPANY SRL – lucrator comercial – 1 – 0748806367
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0358401269
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 2 – 0358401269
  • DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0756064618
  • LIBRARIA DANIELA SRL – grafician – 1 – 0724795805
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 2 – office@daciahotel.ro
  • DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. – operator vânzari prin telefon – 2 – 0743515200
  • ZG TIMBER SEBES S.R.L. – ungator-gresor – 1 – 0212641650
  • ZG TIMBER SEBES S.R.L. – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 2 – 0212641650
  • ECOWOOD ALBA SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0742064343
  • ECOWOOD ALBA SRL – reprezentant tehnic – 1 – 0742064343
  • ECOWOOD ALBA SRL – agent comercial – 2 – 0742064343
  • ECOWOOD ALBA SRL – facilitator de dezvoltare comunitara – 2 – 0742064343
  • ZG TIMBER SEBES S.R.L. – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0212641650
  • OWA PRO S.R.L. – lucrator comercial – 1 – 0746640416

Locuri de muncă / angajări AIUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • CIUMBRUD PLANT SRL – muncitor necalificat în agricultura – 3 – 0722672725
  • ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – asistent medical generalist – 1 – 0771294102
  • MAGIC AGROJET SA – frezor universal – 1 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – lacatus constructii metalice si navale – 2 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector – 2 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0721444844
  • THOMAS FOOD SRL – lucrator comercial – 2 – anca_stoica2005@yahoo.com
  • MAGIC AGROJET SA – strungar universal – 2 – 0721444844
  • THOMAS FOOD SRL – casier – 2 – anca_stoica2005@yahoo.com
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – izolator termic – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – tehnician constructor – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – maistru constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar rosar-tencuitor – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – faiantar – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
  • ATELIER LUCIA MODERN DESIGN SRL – croitor – 1 – 0758258487
  • ALEX COPE SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0749846855
  • ALEX COPE SRL – finisor-lacuitor lemn – 1 – 0749846855
  • PREBET AGGREGATES SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 5 – resurseumane@prebet.ro
  • CASA HATEGAN SRL – manipulant marfuri – 1 – casahategan@gmail.com
  • CASA HATEGAN SRL – reprezentant comercial – 1 – casahategan@gmail.com
  • CASA HATEGAN SRL – receptioner-distribuitor – 1 – casahategan@gmail.com
  • MIOMAR UNIVERSAL SRL – lucrator comercial – 2 – 0742212343
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 1 – 0734567031
  • CASA HATEGAN SRL – operator receptie – 1 – casahategan@gmail.com
  • CASA HATEGAN SRL – reprezentant comercial – 1 – casahategan@gmail.com

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 2 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 5 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 2 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 1 – 0258711907
  • SC ROAL CONCEPT EVENTS SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0726446855
  • SC ROAL CONCEPT EVENTS SRL – coordonator conformitate – 1 – 0726446855
  • SC NEOMOBITEC SRL – tâmplar universal – 1 – 0743972530
  • SC NEOMOBITEC SRL – tâmplar manual ajustor montator – 1 – 0743972530
  • DACIA LIBERTA SRL – vopsitor auto – 2 – 0723400112
  • DACIA LIBERTA SRL – mecanic auto – 1 – 0723400112

Locuri de muncă / angajări ABRUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • SILINEL TURIST SRL – bucatar – 1 – 0743863233
  • SILINEL TURIST SRL – lucrator comercial – 1 – 0743863233
  • SUN INDUSTRY SRL – asistent manager – 2 – 0744544137

Locuri de muncă / angajări BAIA de ARIEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • S.C VITAL CARE PLUS S.R.L – manager – 1 – 0749911203
  • S.C VITAL CARE PLUS S.R.L – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0749911203
  • S.C VITAL CARE PLUS S.R.L – specialist marketing online – 1 – 0749911203
  • S.C VITAL CARE PLUS S.R.L – formator – 1 – 0749911203

Locuri de muncă / angajări CÂMPENI

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • PITICII ZAMBARETI – profesor în învatamântul primar – 1 – 0749325498
  • RIVALY C.H. SRL – ospatar (chelner) – 5 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 5 – 0744612264
  • ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. – bucatar – 1 – 0735417292
  • ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. – ajutor bucatar – 1 – 0735417292
  • RIVALY C.H. SRL – lucrator comercial – 1 – 0744612264
  • BALEA SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0744393466
  • ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. – ajutor bucatar – 1 – 0735417292
  • S.C. ZHANG S.R.L. – lucrator comercial – 2 – catalin87.canton@gmail.com
  • BALEA SRL – casier – 1 – 0744393466
  • OVIDAL STATION S.R.L. – ucenic – 2 – 0742469917
  • OVIDAL STATION S.R.L. – ospatar (chelner) – 1 – 0742469917

Locuri de muncă / angajări CUGIR

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – maseur de întretinere si relaxare – 1 – 0762399560
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0762399560
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – kinetoterapeut – 2 – 0762399560
  • KLETT HAIR SRL – coafor stilist – 1 – 0765477427
  • KLETT HAIR SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0765477427
  • SERVPARTS IT SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0767675048
  • SERVPARTS IT SRL – tehnician electronica – 2 – 0767675048
  • SERVPARTS IT SRL – lucrator comercial – 2 – 0767675048
  • GUST URBAN TRUCK SRL – bucatar – 1 – 0769415564
  • GUST URBAN TRUCK SRL – vânzator ambulant de produse alimentare – 2 – 0769415564
  • GREEN VELVET SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – organizator evenimente – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – receptioner de hotel – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – lucrator pentru salubrizare – 1 – 0731163879
  • KLETT CAR SRL – mecanic auto – 1 – 0760324378
  • KLETT CAR SRL – inspector tehnic – 1 – 0760324378
  • KLETT CAR SRL – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 1 – 0760324378
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – terapeut în terapii complementare – 1 – 0762399560
  • IVET SRL – manipulant marfuri – 4 – 0744535450
  • MOLDO INTER SPEDITION SRL – marcator piese – 1 – 0734418187
  • MOLDO INTER SPEDITION SRL – presator metale la rece – 1 – 0734418187
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – bucatar – 2 – alpinateam.hr@gmail.com
  • SOLPOP DISTRIBUTION SRL – agent de vânzari – 1 – 0730112475
  • SOLPOP DISTRIBUTION SRL – sudor – 1 – 0730112475
  • SOLPOP DISTRIBUTION SRL – magaziner – 1 – 0730112475
  • SC ASONY ELECTRIK SRL – director vânzari – 1 – 0745168702
  • SC ASONY ELECTRIK SRL – director general societate comerciala – 1 – 0745168702
  • MOTORHELP SERVICE – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 2 – 0761133811
  • MOTORHELP SERVICE – manager de intreprindere sociala – 2 – 0761133811
  • MOTORHELP SERVICE – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0761133811
  • MOTORHELP SERVICE – vopsitor auto – 1 – 0761133811
  • OFFROAD & RELOAD SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0766630863

Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. – faiantar – 1 – office@bailesarateocnamures.ro
  • TIMOFTEI VASILE AGRO II – asistent manager – 1 – 0723524649

Locuri de muncă / angajări TEIUȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • IMCOP S.R.L. – manipulant marfuri – 1 – 0744627674
  • TOTO RICCO SRL – ajutor bucatar – 3 – 0723146931

Locuri de muncă / angajări ZLATNA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0741073148

Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

  • ALBAC – BUBURUZE ISTETE SRL – profesor în învatamântul primar – 1 – 0755589276
  • ALBAC – BUBURUZE ISTETE SRL – profesor în învatamântul prescolar – 1 – 0755589276
  • ALBAC – BUBURUZE ISTETE SRL – îngrijitor de copii – 1 – 0755589276
  • BISTRA – PETRUSAN INN SRL – manager – 1 – 0752213519
  • BISTRA – PETRUSAN INN SRL – receptioner de hotel – 1 – 0752213519
  • BISTRA – PETRUSAN INN SRL – asistent manager – 1 – 0752213519
  • BISTRA – PETRUSAN INN SRL – femeie de serviciu – 1 – 0752213519
  • BUCERDEA VINOASA – EXACAVE IGHIU SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0755528424
  • BUCERDEA VINOASA – EXACAVE IGHIU SRL – antreprenor în economia sociala – 1 – 0755528424
  • CAMPU GOBLII – CASA VÂRSTNICILOR CÂMPU GOBLII S.R.L. – îngrijitor batrâni la domiciliu – 1 – 0752066296
  • CERGAU MARE – DC Electrix S.R.L. – electrician în constructii – 1 – 0745395484
  • CERGAU MARE – DC Electrix S.R.L. – manager – 1 – 0745395484
  • CERGAU MARE – DC Electrix S.R.L. – administrator societate comerciala – 1 – 0745395484
  • CERGAU MARE – DC Electrix S.R.L. – electrician în constructii – 1 – 0745395484
  • COLTESTI – DE COLȚEȘTI S.R.L. – vânzator – 2 – 0726149909
  • CUT – MICRO BELLO S.R.L. – femeie de serviciu – 2 – 0775325878
  • DEAL – DURA METAL CONSTRUCT SRL – administrator – 1 – 0747151830
  • DEAL – DURA METAL CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0747151830
  • DEAL – IMPACT AUTO ALEX S.R.L – administrator societate comerciala – 1 – 0768250974
  • DEAL – IMPACT AUTO ALEX S.R.L – mecanic auto – 1 – 0768250974
  • DEAL – IMPACT AUTO ALEX S.R.L – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0768250974
  • DOBRA – SPALATORIA MARI CLEANER – spalatoreasa lenjerie – 2 – 0743913683
  • DOBRA – SPALATORIA MARI CLEANER – calcatoreasa lenjerie – 1 – 0743913683
  • DOBRA – SPALATORIA MARI CLEANER – antreprenor în economia sociala – 1 – 0743913683
  • DRAMBAR – S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0720517964
  • DRAMBAR – DEPOZIT PLUS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0744584284
  • DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – tehnician programare, lansare, urmarirea productiei – 1 – 0745353599
  • DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – contabil – 1 – 0745353599
  • DRAMBAR – MUREŞULDRÂMBAR SRL – sapator manual – 1 – 0258815855
  • FENES – PHENIX CONTEXPERT SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 2 – 0745813583
  • GALDA DE JOS – Fundatia Ana – Suport Digital Pentru Servicii Sociale – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0733843700
  • GALDA DE JOS – Fundatia Ana – Suport Digital Pentru Servicii Sociale – asistent social nivel superior – 2 – 0733843700
  • GALDA DE JOS – Fundatia Ana – Suport Digital Pentru Servicii Sociale – antreprenor în economia sociala – 1 – 0733843700
  • GARBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290
  • GARBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – sofer de autoturisme si camionete – 3 – 0743393812
  • GARDA DE SUS – PROFI ROM FOOD SRL – vânzator – 4 – 0372568911
  • GEOAGIU DE SUS – AB CAR WASH – spalator vehicule – 3 – 0736663338
  • GEOAGIU DE SUS – AB CAR WASH – antreprenor în economia sociala – 1 – 0736663338
  • JIDVEI – JIDVEI SRL FILIALA ALBA – inginer horticultor – 1 – 0744376318
  • LANCRAM – JUST JARDIN – antreprenor în economia sociala – 1 – 0770590034
  • LANCRAM – JUST JARDIN – îngrijitor spatii verzi – 2 – 0770590034
  • MARTINIE – CAMARA POGANA SRL – antreprenor în economia sociala – 1 – 0743500403
  • MARTINIE – CAMARA POGANA SRL – preparator conserve, legume si fructe – 1 – 0743500403
  • MARTINIE – CAMARA POGANA SRL – ambalator manual – 1 – 0743500403
  • MARTINIE – CAMARA POGANA SRL – operator receptie – 1 – 0743500403
  • MICESTI – MADPAN 70 SRL – brutar – 2 – 0741061286
  • MICESTI – Nova Steel Construct SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0744422809
  • MICESTI – Nova Steel Construct SRL – lacatus mecanic – 1 – 0744422809
  • MICESTI – Nova Steel Construct SRL – mecanic utilaj – 1 – 0744422809
  • MICESTI – Nova Steel Construct SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744422809
  • MICESTI – Nova Steel Construct SRL – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 1 – 0744422809
  • MIRASLAU – ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – manipulant marfuri – 1 – 0744572894
  • MODOLESTI – ÎNTREGALDE WILD TOUR S.R.L – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0760259525
  • MODOLESTI – ÎNTREGALDE WILD TOUR S.R.L – antreprenor în economia sociala – 1 – 0760259525
  • OARDA – ELIT SRL – manipulant marfuri – 2 – 0721367218
  • PETRESTI – PEHART TEC GRUP S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0743559716
  • PRESACA AMPOIULUI – SC CAR4U SRL – agent curatenie cladiri si mijloace de transport – 1 – 0756412946
  • PRESACA AMPOIULUI – SC CAR4U SRL – dispecer – 1 – 0756412946
  • PRESACA AMPOIULUI – SC CAR4U SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 2 – 0756412946
  • RAMETEA – CASUȚA CU LAVANDĂ DE LA RIMETEA SRL – camerista hotel – 2 – 0787658246
  • RAMETEA – CASUȚA CU LAVANDĂ DE LA RIMETEA SRL – muncitor plantatii si amenajare zona verde – 1 – 0787658246
  • RAMETEA – CASUȚA CU LAVANDĂ DE LA RIMETEA SRL – administrator pensiune turistica – 1 – 0787658246
  • SALISTEA – SC SPA JET SALISTEA SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0769237686
  • SALISTEA – SC SPA JET SALISTEA SRL – tehnician mentenanta mecanica echipamente industriale – 1 – 0769237686
  • SALISTEA – SC SPA JET SALISTEA SRL – femeie de serviciu – 1 – 0769237686
  • SALISTEA – SC SPA JET SALISTEA SRL – reprezentant comercial – 1 – 0769237686
  • SALISTEA – SC GEO FIER SUD SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0766258090
  • SALISTEA – SC GEO FIER SUD SRL – sudor – 1 – 0766258090
  • SALISTEA – SC GEO FIER SUD SRL – operator la masini-unelte semiautomate si automate – 1 – 0766258090
  • SALISTEA – SC GEO FIER SUD SRL – lacatus mecanic – 1 – 0766258090
  • SALISTEA – SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0743530293
  • SALISTEA – SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL – agent de vânzari – 1 – 0743530293
  • SALISTEA – SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0743530293
  • SALISTEA – SC BODY SCULPT CENTER SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0763744679
  • SALISTEA – SC BODY SCULPT CENTER SRL – operator intretinere corporala – 1 – 0763744679
  • SALISTEA – SC BODY SCULPT CENTER SRL – cosmetician – 1 – 0763744679
  • SALISTEA – SC BODY SCULPT CENTER SRL – secretara – 1 – 0763744679
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 5 – 0748200044
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – electromecanic – 5 – 0748200044
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 5 – 0748200044
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – stivuitorist – 5 – 0748200044
  • SANTIMBRU – MATIAS SRL – secretara – 1 – 0788444414
  • SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – director general societate comerciala – 1 – 0748947917
  • SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – specialist marketing – 1 – 0748947917
  • SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – croitor – 2 – 0748947917
  • SASCIORI – SCAN TERRA SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 2 – 0741824310
  • SASCIORI – AQUA TRANSALPINA S.R.L. – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0760132880
  • SEBESEL – SOCIAL BYTES SRL – programator ajutor – 2 – 0750259423
  • SEBESEL – SOCIAL BYTES SRL – programator – 1 – 0750259423
  • SONA – Asstech SRL – antreprenor în economia sociala – 1 – 0752457264
  • SONA – Asstech SRL – secretara – 1 – 0752457264
  • SONA – Asstech SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0752457264
  • STREMT – ACIT CONSTRUCT SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 2 – 0751086351
  • STREMT – ACIT CONSTRUCT SRL – zidar rosar-tencuitor – 3 – 0751086351
  • STREMT – ACIT CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0751086351
  • SUGAG – ODAIA DRUMETULUI SRL – administrator pensiune turistica – 1 – 0752503255
  • SUGAG – ODAIA DRUMETULUI SRL – camerista hotel – 1 – 0752503255
  • SUGAG – ODAIA DRUMETULUI SRL – receptioner de hotel – 1 – 0752503255
  • SUGAG – ODAIA DRUMETULUI SRL – bucatar – 1 – 0752503255
  • TARSA – RESORT TURISTIC TÂRSA SRL – administrator pensiune turistica – 1 – 0767727405
  • TARSA – RESORT TURISTIC TÂRSA SRL – receptioner de hotel – 1 – 0767727405
  • TARSA – RESORT TURISTIC TÂRSA SRL – îngrijitor spatii hoteliere – 1 – 0767727405
  • TARSA – RESORT TURISTIC TÂRSA SRL – camerista hotel – 1 – 0767727405
  • TARTARIA – MAX IMAGES S.R.L. – manager de intreprindere sociala – 1 – 0722256969
  • TARTARIA – MAX IMAGES S.R.L. – fotograf – 1 – 0722256969
  • TARTARIA – MAX IMAGES S.R.L. – editor imagine – 1 – 0722256969
  • TARTARIA – MAX IMAGES S.R.L. – agent de vânzari – 1 – 0722256969
  • TELNA – S.C INTER SOCIAL PRO S.R.L – administrator – 1 – 0784535263
  • TELNA – S.C INTER SOCIAL PRO S.R.L – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0784535263
  • TELNA – S.C INTER SOCIAL PRO S.R.L – agent de vânzari – 1 – 0784535263
  • TELNA – S.C INTER SOCIAL PRO S.R.L – specialist marketing online – 1 – 0784535263
  • TIUR – STEKOV BAU – antreprenor în economia sociala – 1 – 0761629059
  • TIUR – STEKOV BAU – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0761629059
  • TIUR – STEKOV BAU – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0761629059
  • TURDAS – OPTIM MNMARKET S.R.L. – lucrator comercial – 3 – 0751631980
  • TURDAS – OPTIM MNMARKET S.R.L. – operator introducere, validare si prelucrare date – 2 – 0751631980
  • VINTU DE JOS – NEWAMPORT ASFALT SRL – inginer topograf – 1 – newamportasfalt@yahoo.com
  • VINTU DE JOS – CASIFLAV CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0761982552
  • VINTU DE JOS – MSP MOBILIER LA COMANDA – antreprenor în economia sociala – 1 – 0757364008
  • VINTU DE JOS – MSP MOBILIER LA COMANDA – tâmplar universal – 1 – 0757364008
  • VINTU DE JOS – MSP MOBILIER LA COMANDA – confectioner-asamblor articole din lemn – 2 – 0757364008
  • VINTU DE JOS – TIMBERGLOW – antreprenor în economia sociala – 1 – 0741398377
  • VINTU DE JOS – TIMBERGLOW – tâmplar universal – 1 – 0741398377
  • VINTU DE JOS – TIMBERGLOW – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0741398377
  • VINTU DE JOS – ELECTROCOAT PRO – antreprenor în economia sociala – 1 – 0746791338
  • VINTU DE JOS – ELECTROCOAT PRO – muncitor necalificat în metalurgie – 3 – 0746791338
  • VINTU DE JOS – JAVLA CRISTINA GIORGIANA – animator socioeducativ – 1 – 0758544123
  • VINTU DE JOS – JAVLA CRISTINA GIORGIANA – îngrijitor de copii – 1 – 0758544123
  • VINTU DE JOS – JAVLA CRISTINA GIORGIANA – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 1 – 0758544123
Publicat acum 25 de secunde

