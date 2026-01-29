Connect with us

Când va fi internet gratuit pe avioane și de ce nu există acum? Anunțul șefului uneia dintre cele mai mari companii low-cost

acum 2 ore

Când va fi internet gratuit pe avioane și de ce nu există acum: Compania aeriană Ryanair, de serviciile căreia beneficiază și mulți români, a anunțat că în termen de patru sau cinci ani, Wi-Fi-ul va fi disponibil în toate avioanele, pe măsură ce tehnologia se îmbunătățește, iar costul va fi practic zero.

În prezent, avioanele pot avea Wi-Fi, dar internetul „în aer” este scump, limitat și greu de livrat la calitatea cu care suntem obișnuiți pe pământ.

Directorul companiei aeriene irlandeze Ryanair, Michael O’Leary, a declarat miercuri că este convins că accesul gratuit la internet la bordul aeronavelor se va răspândi pe scară largă în „patru sau cinci ani”, datorită progreselor tehnologice, potrivit publicației Le Figaro, citată de Mediafax.

„Nu am nicio îndoială că, în termen de patru sau cinci ani, Wi-Fi-ul va fi disponibil în toate aeronavele, pe măsură ce tehnologia se îmbunătățește, iar acest lucru nu va costa practic nimic”, a declarat Michael O’Leary la o conferință de presă la Lisabona.

În timpul prezentării operațiunilor sale în Portugalia pentru această vară, unde compania low-cost va oferi un total de 160 de destinații, aceasta a revenit asupra controversei recente care a opus-o lui Elon Musk pentru refuzul de a utiliza sistemul Starlink pentru conectarea avioanelor Ryanair la internet.

Conflictul a izbucnit după un interviu cu Michael O’Leary, în care acesta a estimat că rețeaua Starlink ar putea costa compania sa până la 250 de milioane de dolari pe an.

Elon Musk, CEO-ul Starlink, a răspuns pe rețeaua sa de socializare X, cerând demiterea lui O’Leary și descriindu-l, printre altele, drept un „idiot complet”.

„Cred că a interpretat greșit ce am spus și a crezut că criticăm sistemul Starlink într-un fel. Sistemul Starlink este un sistem foarte bun”, a clarificat el miercuri.

„Am purtat discuții cu furnizorii de Wi-Fi în zbor timp de trei ani: Starlink, Amazon World Services și Vodafone. Tehnologia pur și simplu nu este încă complet dezvoltată”, a adăugat el.

Potrivit acestuia, sistemele necesită în continuare antene externe în aeronavă, ceea ce crește costurile cu combustibilul, dar de îndată ce se va găsi o alternativă la antenele externe, accesul gratuit la internet va deveni inevitabil.

„Singurul punct de dezacord cu Starlink este că ei cred că oamenii vor plăti pentru acest serviciu. Noi nu. Credem că suntem cei mai în măsură să știm”, a concluzionat el.

La sol, Wi-Fi-ul vine prin cabluri. Un avion aflat la 10–12 km altitudine nu are această opțiune, așa că internetul ajunge în două moduri:

  • Prin satelit – avionul se conectează la sateliți geostaționari sau LEO
  • Prin antene de la sol (air-to-ground) – funcționează doar deasupra continentelor

Ambele soluții sunt scumpe, complexe și limitate ca viteză. Concret, instalarea unui sistem de Wi-Fi pe un avion presupune antene externe (vizibile ca „cocoașe” pe fuselaj), echipamente interne, certificări de siguranță și contracte costisitoare cu furnizori de satelit.

