Legea pentru anularea tuturor amenzilor uriașe date în starea de urgență a trecut la Senat

Începând din 17 iunie 2020 grădinițele, creșele și after school-urile își pot relua activitatea pe parcursul verii , decizia fiind făcută publică de ministrul sănătății Nelu Tătaru, după cele două ședințe de Guvern care au vizat prelungirea starii de alertă.



”În următoarea lună de stare de alertă, care va fi în vigoare începând cu data de 17 iunie 2020, se vor deschide creșele, grădinițele și unitățile tip after – school”, a anunțat, marți după-amiază, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

Anunțul a fost făcut după cele două ședințe desfășurate marți – prima a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, a doua a Guvernului.

Totuși, activitatea acestora se reia cu un set de norme în contextul în care trebuie respectate măsurile de igienă și de distanțare socială a mai precizat ministrul Tătaru.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, unitatea de învățământ în cauză va asigura adoptarea măsurilor necesare în vederea pregătirii deschiderii unităților de învățământ preșcolar, conform prevederilor ordinului comun.

De exemplu, materialul necesar pentru fiecare activitate va fi asigurat individual. Jucăriile care nu pot fi spălate vor fi eliminate din sala de grupă, precum și celelalte accesorii neesențiale.

Activitățile în aer liber vor reprezenta o proporție cât mai mare din program. În același timp, afară, pot fi mai multe grupe, cu respectarea condițiilor privind evitarea contactului strâns între copii și a jocurilor care presupun apropierea între copii la mai puțin de 2 metri.

Copiii nu trebuie să aducă de acasă, în unitatea de învățământ, jucării sau alte obiecte care nu sunt necesare.

Decizia Guvernului de a redeschide aceste unități școlare intervine după ce ministrul Educației, Monica Anisie, anunțase că ele nu pot fi încă redeschise, întrucât nu sunt finalizate „normele”.

Decizia de Guvern, așa cum a fost prezentată de ministrul Nelu Tătaru, nu face referire la unități școlare de stat sau private, ceea ce înseamnă că, practic, toate unitățile tip creșă, grădiniță sau after school, indiferent că sunt de stat sau private, vor putea fi redeschise.

Actul normativ care cuprinde măsurile pentru redeschiderea creșelor, grădiniţelor și after school-urilor a fost publicat în Monitorul Oficial. Ordinul comun al miniştrilor Educației, Muncii și Sănătății cuprinde o serie de obligaţii pentru personalul unităților, pe lângă cele de asigurarea igienei, distanțării și măsurilor sanitare, potrivit edupedu.ro.

Ordinul 1.076/4.518/3.963 publicat în Monitorul Oficial:

”Măsuri privind asigurarea apei potabile furnizate la nivelul unităților:

La redeschiderea acestor unități apa de la robinet trebuie să fie lăsată să curgă o perioadă mai lungă de timp, pentru a se asigura înlocuirea apei stagnante în conducte, cu apa potabilă sigură (tratată) de la rețeaua de distribuție sau din sursă proprie;

Înainte de utilizare, sistemele de apă caldă trebuie readuse la o temperatură de funcționare de 60°C sau mai mare si la o temperatură de circulație de peste 50°C pentru a gestiona riscurile microbiene, inclusiv Legionella. Sistemele de apă rece trebuie readuse la temperatura de sub +20°C. Rezervoarele de depozitare la nivel de clădire pot necesita dezinfectare înainte de reutilizare;

Înainte de redeschiderea spațiilor și punerea în aplicare a acestor măsuri trebuie să se efectueze analize de laborator pentru verificarea conformității cu Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările si completările ulterioare.

Curățenia generală înainte de redeschidere se va face prin ștergerea prafului, spălare cu apă si detergent, apoi clătire repetată cu apă potabilă;

Traseul prin curtea unității până la intrarea și în incintă, se va realiza pe un culoar bine delimitat si semnalizat, respectând normele de distanțare fizică;

Sălile de grupă vor fi astfel amenajate încât să permită reducerea numărului de copii în cameră, iar distanța dintre ei sa fie maximizată, fără a compromite funcționarea normală a activităților pedagogice. Se recomandă reducerea numărului de copii în grupă, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minim 4,5 mp/copil;

Distanțarea fizică se va asigura în toate încăperile din unitate (dormitoare și în sălile de mese prin plasarea paturilor, șezlongurilor, respectiv a măsuțelor) la cel puțin 2m distanță între ele;

Încăperi dedicate pentru a evita contactul dintre persoanele din grupuri diferite, va fi nominalizat personalul care lucrează la fiecare grupă de copii si vor fi repartizate spațiile în care aceștia își vor desfășura activitatea zilnică în mod constant;

Izolatorul se va organiza pentru izolarea copilului cu febra peste 37,3 grade Celsius și/sau altă simptomatologie de boală infecto-contagioasă acută dezvoltată în timpul șederii în unitate; nu va comunica cu restul spațiilor definite; va fi deservit de o persoană adultă numită anume și instruită pentru supraveghere;

Materialul necesar pentru fiecare activitate va fi asigurat individual (jucării, instrumente de scris, caiete, cărți, etc);

Jucăriile care nu pot fi spălate trebuie eliminate din sala de grupă, la fel ca toate accesoriile neesențiale pentru procesul instructiv-educativ;

Pătuțul (salteaua) per copil va fi strict individualizat, folosit întotdeauna de același copil;

Activitățile în aer liber vor reprezenta o proporție cât mai mare din program. Pot fi în același timp afară mai multe grupe, cu condiția de evitare a contactului strâns între copii si evitarea jocurilor care presupun apropierea între copii la mai puțin de 2m;

Măsuri de igienă și comportament la intrarea în grădiniță, creșă, afterschool:

Fluidizarea accesului – Persoana desemnată va asigura la intrarea în unitate fluidizarea sosirilor și fluxul de persoane în vederea evitării aglomerărilor. Ușile de intrare (poartă, ușă) vor fi menținute deschise la venirea copiilor in unitate, în măsura în care problemele de securitate permit, pentru a limita punctele de contact. Accesul în holul de primire trebuie limitat; se eșalonează sosirile/plecările, pentru a se respecta distanțarea fizică. Triajul epidemiologic al copiilor se efectuează zilnic de către cadrul medical al unității/persoana desemnată anume în acest scop și constă în: Măsurarea temperaturii cu termometrul non-contact; temperatura înregistrată nu trebuie sa depășească 37,3 grade Celsius;

În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3 grade Celsius, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioada de 2-5 min de repaus;

Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3 grade Celsius sau/și prezența de simptome respiratorii si/sau alte semne/simptome de boli infecto-contagioase acute, copii NU sunt primiți la program. Aceștia sunt lăsați în grija părinților cu recomandarea unui consult medical de specialitate.

Copiii trebuie primiți individual de către persoana desemnată și preluați de părintele la ușa unității, evitându-se, circulația în interior. Copiii vor fi învățați și ajutați să se spele pe mâini cu apă si săpun minimum 20 de secunde. Măsuri de igienă și comportament în timpul desfășurării procesului educativ: Copiii care dezvoltă semne/simptome de infecție respiratorie sau de alte boli infecto-contagioase acute în timpul prezenței în unitate, trebuie să fie separați în izolator, supravegheați de personalul medical al unității sau un alt angajat special desemnat și instruit în acest scop – și așteaptă să fie preluați de familie cât se poate de repede, cu recomandarea de a se adresa, cât mai curând, medicului de familie pentru consultație. Schimburile manuale de baloane, jucării, creioane etc. trebuie evitate sau însoțite de proceduri de dezinfectare cu soluții biocide avizate, după fiecare utilizare. Copiii trebuie să se spele pe mâini cu apă și săpun, frecvent și minuțios timp de cel puțin 20 de secunde. Mâinile sunt apoi șterse cu prosoape de hârtie de unică folosință. Se recomandă crearea unei deprinderi consolidate prin joc. De regulă, spălarea mâinilor copiilor trebuie făcută în prezența unui adult.

Masuri de igienă și comportament generale igienico- sanitare:

Măsuri de igienă și comportament trebuie respectate atât în zona preșcolară, cât și în cea școlară (menținerea distanței fizice, aplicarea gesturilor de barieră, limitarea aglomerărilor, purtarea măștii faciale, spălatul pe mâini). Serviciile de curățenie se vor realiza înainte de începerea activității și după somnul copiilor, la sfârșitul programului. Curățenia generală se va face prin spălare cu apă și detergent, urmată de clătire repetată cu apă potabilă. Pentru curățarea obiectelor destinate utilizării directe de către copii vor fi folosiți agenți de curățare nedăunători, dezinfectanții, biocide avizate – , Toate suprafețele – trebuie curățate – inclusiv jucării, tobogane, țarcuri, mânere, balustrade, butoane și accesorii la instalații sanitare, toalete, clanțe, pervazul ferestrei, precum și mesele și scaunele din sala de grupă. Suprafețele care sunt atinse de copii vor fi atent curățate, frecvent prin ștergerea cu apă și detergent. Jucăriile vor fi spălate regulat, cel puțin o dată pe zi. Curățarea zilnica corespunzătoare a mobilierului de la locurile de joacă din aer liber se va face insistând la punctele de contact (leagăne, tobogane,etc) cu dezinfectant avizat Săpunul lichid si prosoapele de hârtie trebuie să fie accesibile pentru toți copii și angajații din cadrul unității. Ventilarea spațiilor închise se realizează: dimineața înainte de sosirea copiilor, când aceștia sunt afara, la ora prânzului și seara, precum și în timpul activităților de curățenie. Ventilarea naturală durează cel puțin 20 de minute de fiecare dată. Dacă este posibil, se mențin ferestrele și/ sau ușile camerelor deschise, pentru a permite o mai bună circulație a aerului în spațiu, fără a compromite siguranța copiilor (ex: ferestre care nu sunt la îndemâna copiilor, uși cu bariere de securitate). Este interzisă folosirea echipamentelor pentru recircularea aerului. Lenjeria și păturile individuale utilizate în aceste unități trebuie spălate periodic/la nevoie prin înmuiere cu detergenți în soluție 0,5%, spălare, fierbere și limpezire. Pupitre/mese: Scaunele vor fie marcate pentru a asigura distanța fizică recomandată între copii. Normele de igienă se vor respecta și în timpul servirii mesei, se va renunța la servirea mesei in spațiul special amenajat pentru a evita aglomerarea si interacțiunile între copii. Se recomandă ca servirea mesei să se facă în încăperea desemnată grupei, fiecare copil va sta singur la măsuța lui. Înainte de servirea alimentelor suprafața mesei va fi spălată și dezinfectată.

Spălarea mâinilor: Atât angajații cât și copiii trebui să se spele pe mâini:

la sosirea in creșă, grădinița, afterschool;

înainte și după fiecare masă;

după somn / strănut / tuse;

după folosirea toaletei și schimbării de scutec;

după venirea din spațiul exterior special amenajat pentru locul de joacă;

când mâinile sunt vizibil murdare;

la sosirea de acasă și la plecarea spre casă.

Măsuri de igienă și comportament pentru personalul unităților

Triajul epidemiologic al personalului angajat în unitatea respectivă se efectuează zilnic la începutul programului, de către cadrul medical al unității/persoana desemnată anume în acest scop.

Acesta consta în:

Măsurarea temperaturii cu termometrul non-contact; temperatura înregistrată nu trebuie sa depășească 37,3 grade Celsius; În cazul in care temperatura înregistrată depășește 37,3 grade Celsius, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioada de 2-5 min de repaus;

Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3 grade Celsius sau/și prezența de simptome respiratorii și/sau alte semne/simptome de boli infecto-contagioase acute, personalul NU va fi primit la program;

Personalul cu simptome respiratorii, febră și cu oricare alte semne/simptome de boli infecto-contagioase acute nu se va prezenta la lucru și va anunța această situație conducătorului instituției;

Personalul care a venit în contact cu o persoană confirmată cu SARS COV-2 nu se va prezenta la serviciu;

Angajații care prezintă simptome respiratorii, febră și oricare alte semne/simptome de boli infecto-contagioase acute în timp ce sunt la serviciu vor merge acasă cât mai curând posibil si se vor adresa medicului de familie.

Mască facială va fi utilizată exclusiv la creșă, gradiniță, afterschool de către tot personalul angajat și trebuie schimbată o dată la 4 ore și ori de câte ori s-a umezit sau s-a deteriorat.

La intrarea în unitate, personalul va utiliza încălțăminte exclusiv pentru utilizarea în incinta acesteia.

Mănușile de unică folosință sunt obligatorii la schimbarea scutecelor și în timpul efectuării curățeniei. După îndepărtarea mănușilor de unică folosință este obligatorie spălarea mâinilor cu apă și săpun, minimum 20 secunde.

Măștile si mânușile de unică folosință purtate vor fi colectate în vederea eliminării, în locuri special amenajate, în recipiente adecvate deșeurilor medicale.

Persoana adultă desemnată și instruită pentru supravegherea copilului cu simptome respiratorii trebuie să se spele pe mâini după ce a predat copilul familiei, minimum 20 de secunde cu apă si săpun. După plecarea copilului din unitate se va face curățenia și dezinfecția tuturor spațiilor și obiectelor utilizate de acesta (sala de grupă, dormitor, sala de mese, grupuri sanitare, locuri de joacă, jucării, etc).

Măsuri de igienă și comportament pentru aparținătorii copiilor:

Copiii cu boli infecto-contagioase acute nu vor fi aduși la grădiniță, creșă, after school.

Temperatura copilului se va măsura de către părinți înainte de a pleca la creșă, gradiniță, after school. Dacă are simptome respiratorii sau febră (37,3° C sau mai mare), copilul nu merge la creșă, gradiniță, afterschool.

Transferul de obiecte sau echipamente între casă și unitate trebuie limitat la ceea ce este strict necesar: haine de schimb și încălțăminte suplimentară.

Copiii nu trebuie să aducă de acasă jucării sau alte obiecte care nu sunt necesare.

Părinții trebuie să ajute/supravegheze copiii să se spele pe mâini înainte de a pleca la creșă, grădiniță, after school.”

