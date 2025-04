LIVE: Corul Magdalene al Universității Cambridge, în concert la Catedrala Romano-Catolică ”Sfântul Mihail” din Alba Iulia

Corul Magdalene al Universității Cambridge susține un concert, în premieră, la Catedrala Romano-Catolică ”Sfântul Mihail” din Alba Iulia, sâmbătă seara.

The Magdalene College Choir of the University of Cambridge a fost fondat în 1542. Corul este format din 20-24 de membri, interpretează în mod regulat la slujbele din capela universității, a cântat în mai multe țări din întreaga lume și a înregistrat numeroase albumuri muzicale.

Concertul a fost deschis de Corul “Visszhang” și seara se va încheia cu piese interpretate de către cele două coruri, reunite.

Dirijorii corurilor sunt James Potter și Botond Molnár.

