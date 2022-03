LIVE TEXT: Războiul din Ucraina, ziua 15. Bombardamentele continuă în regiunea Sumî. Kuleba și Lavrov vor negocia joi în Turcia

Ucraina luptă împotriva trupelor rusești de mai bine de două săptămâni. Armata ucraineană respinge de 15 zile atacurile însă trupele lui Putin nu renunță la încercările lor de a încercui Kievul. Joi, în Antalia, miniștrii de Externe rus și ucrainean vor începe o serie de negocieri.

Între timp, amenințarea reprezentată de centralele nucleare capturate este în creștere. Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a pierdut contactul nu numai cu Cernobîl, ci și cu centrala Zaporojie, ambele ocupate de armata rusă.

Rămași fără case, fără hrană și fără electricitate, ucrainenii își gătesc în aer liber, dar rămân în Ucraina să-și apere țara. Ambele tabere admit că au înregistrat însemnate pierderi umane, dar cifrele vehiculate sunt dificil de verificat.

Mari producători internaționali au tăiat orice legături cu Rusia, provocând oprirea producției în câteva fabrici pe fondul penuriei de componente.

Situația la centralele nucleare ocupate de armata rusă continuă să se deterioreze. După Cernobîl, AIEA a pierdut comunicarea și cu stația Zaporojie. Sistemele de monitorizare a materialelor nucleare au încetat să transmită date către agenție.

AIEA este îngrijorată de pierderea comunicațiilor, deoarece instalațiile au o mulțime de combustibil nuclear uzat sau proaspăt și alte tipuri de materiale nucleare. Cauza eșecului în transferul de date nu a fost încă stabilită.

Șeful OVA Sumii, Dmitri Zhivitsky, a precizat că trei persoane au fost ucise în Trostyanets, regiunea Sumy, ca urmare a bombardamentelor de artilerie inamice din noaptea de 9/10 martie.

Printre victime se numără un minor.

Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a ajuns în Turcia, la Antalya, acolo unde urmează să discute, joi, cu ministrul ucrainean, Dmitro Kuleba.

Este vorba de prima întâlnire între șefii diplomațiilor rusă și ucraineană de când a început invazia rusească în Ucraina, în urmă cu două săptămâni dar și primele negocieri la nivel înalt între Rusia și Ucraina pentru a găsi o soluție la diplomatică la războiul pe care Rusia îl duce împotriva vecinului său de la est.

Ministerul Apărării din Rusia a confirmat că a folosit sistemul de armament TOS-1A în Ucraina, care folosește rachete termobarice, potrivit ministerului Aprărării din Marea Britanie.

„Ministerul rus al Apărării a confirmat că a folosit sistemul de armament TOS-1A în Ucraina. TOS-1A folosește rachete termobarice, având efecte incendiare și explozive”, arată un mesaj al ministerului britanic, pe Twitter.

