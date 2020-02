LIVE-VIDEO Acțiune civică, în față la Kronospan Sebeș: „Am venit să vedem cum vin camioanele încărcate cu lemne”

Mai mulți cetățeni, reprezentanți ai comunităților „Diaspora Europeană Oficial” și „Generația Feisbuc & Diaspora Românească” organizează o nouă acțiune civică, vineri dimineața, în față la Kronospan Sebeș.

Potrivit acestora, acțiunea civică a fost organizată pentru a „demonstra de ce Diaspora Europeană nu colaborează cu autoritățile române”.



„Am venit să vedem cum ajung camioanele încărcate cu lemne (…) Toată lumea știe că noi suntem aici în control. Dacă noi îi sunăm, e ca și cum i-am anunța că venim în control. Parcare e goală. Dacă așa s-ar aduce lemne, automat ar da faliment”, susțin reprezentanții comunităților.

„Autoritățile române sunt implicate cot la cot cu mafia lemnului, pentru că altfel camioanele ar fi fost aici (…) Noi am anunțat de 3-4 zile că venim astăzi. Am zis să vină de la ora 12:00, ei au venit de la ora 09:00. (…) Am venit pregătit, că am știut că îi anunță. Azinoapte erau camioanele pline cu lemne, azi fac controale la camioane goale”, au mai explicat reprezentanții „Diaspora Europeană Oficial”.

Reamintim faptul că acum două luni, la prima acțiune organizată împotriva defrișării pădurilor și a tăierilor ilegale, în fața companiei Kronospan, protestatarii s-au oprit asupra unui camion care se afla în parcare și care părea a fi supra-încărcat. Deși în acte apăreau doar aproximativ 27 de metri cubi ca fiind încărcați pe mașină, aceștia au considerat că, în mod evident, era mult mai mult lemn și au decis să cheme autoritățile.

Autoritățile din județul Alba au reușit să măsoare, până la urmă, lemnul din mașina sigilată în urma protestului organizat în fața companiei Kronospan din Sebeș.

Deși în acte apăreau doar aproximativ 27 de metri cubi ca fiind încărcați pe mașină, aceștia au considerat că, în mod evident, era mult mai mult lemn și au decis să cheme autoritățile. Și au avut dreptate. Polițiștii din Alba au constatat că în mașină erau mai mult cu șase metri cubi decât în documente, așa că au aplicat o amendă de 1.000 de lei și au dispus confiscarea cantității suplimentare de lemn. Asta înseamnă că mașina ducea 33 de metri cubi, în loc de 27, adică peste 20% din încărcătură reprezenta lemn transportat ilegal.

De asemenea, încărcătura depășea și masa permisă, astfel încât a fost aplicată o amendă suplimentară de 2.000 de lei, au declarat pentru Alba24, reprezentanții IPJ Alba, la solicitarea ziarului. Măsurătorile au fost efectuate abia în prezența proprietarului mașinii.

TOP articole in ultimele zile