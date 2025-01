LIVE VIDEO: Ședință de Consiliu Local la Alba Iulia. Consilierii locali vor avea de votat peste 30 de proiecte. LISTA proiectelor

Consilierii locali ai Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia participă joi, 30 ianuarie, la o ședință de consiliu local. Aceștia vor avea de votat 36 de proiecte

Printre cele mai importante hotârări care vor ajunge la vot sunt oferirea a încă două titluri de cetățeni de onoare, proiecte de urbanism, sau reabilitarea termincă a unor blocuri din Alba Iulia.

Ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Popescu Emil-Antoniu.

Proiect de hotărâre privind execuția bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Municipiului Alba Iulia.



Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia” domnului dr. Florin-Călin Păun.

Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia” domnului Ioan Gânfălean.

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, începând cu luna februarie 2025.

Proiect de hotărâre privind transferul cu titlu gratuit de mijloace fixe și obiecte de inventar către unitățile de învățământ preuniversitar, beneficiari finali în cadrul proiectului „Dotarea și digitalizarea unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Alba Iulia și a unităților conexe – EDU-DOTARE ALBA IULIA”.

Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „smaRt polEs aS driver Of greeN And eNergy effiCient communitiEs” – RESONANCE, finanțat în cadrul programului INTERREG EUROPE 2021-2027.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Alba Iulia:Bloc G5 – G6

Bloc 26 – 27

Bloc A1 – A2

Bloc G80

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea 183/30.05.2024 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, privind înființarea Unității Post Implementare și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ansamblului Urban cu Spații Socio-Culturale, Educative și de Locuit, Cartier Gheorghe Șincai.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 42/2023 a Consiliului Local cu privire la aprobarea implementării proiectului „Creșterea eficienței energetice a

clădirilor de învățământ din municipiul Alba Iulia – Liceul Tehnologic Alexandru Domșa” depus în cadrul PNRR.

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului minim pentru serviciile de pază prestate de Direcția Generală Poliția Locală Alba Iulia, începând cu luna februarie 2025.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de evaluare a nevoilor comunității în vederea organizării serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice din UAT Alba Iulia.

Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice instituționalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia pentru anul 2025.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Alba Iulia în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Alba Iulia pentru anul școlar 2024-2025.

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special pentru modificarea tarifelor de operare pentru serviciile de salubritate prestate de asocierea RER VEST SA / RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației și aprobarea înregistrării în evidențele Municipiului Alba Iulia a statuii Gabriel Bethlen.

Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile având ca obiect abrogarea art. 5 L3A din HCL nr. 158/2014 privind aprobarea PUG Municipiul Alba Iulia și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.

Urbanism:

18. Proiecte de hotărâre privind aprobarea documentațiilor de urbanism pentru:

Construire imobil locuințe colective – Str. Dalia, nr. 1

Modificare zonă funcțională – Str. Lupșa, nr. 32A

Repoziționarea străzii Călimănești și parcelare pentru locuințe individuale – Str. Gârda/Vidra

Modificare reglementări urbanistice pentru construire locuință individuală – Str. Tineretului, nr. 10

Modificare reglementări urbanistice pentru edificare imobil mixt – Str. Fântânele, nr. 24H

Modificare zonă funcțională și introducere în intravilan pentru locuință și hală depozitare – Str. Coasta Curată, nr. 6

Parcelare pentru construire locuințe individuale și creare drum de acces – Str. Scărișoara, nr. 93G

Construire spațiu comercial – Str. Doinei, nr. 1D

Reglementare zonă locuințe semicolective – Str. Emil Racoviță, nr. 49

Modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 133/2015 pentru reglementare funcțiuni noi (educație, agrement, locuințe) – Str. Azur / Garda

Inițiere PUZ pentru construirea de locuințe individuale și creare acces – Str. Alexandru Odobescu, nr. FN

Alte proiecte:

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe construite din fonduri A.N.L. – Str. Arieșului, nr. 37, bl. 235, sc. B, ap. 3.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea Universității „1 Decembrie 1918” a două terenuri situate în Alba Iulia, Str. Lalelelor, nr. 97A.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului maxim al masei lemnoase care se va recolta în anul 2025 din fondul forestier al Municipiului Alba Iulia.

Diverse:

22. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav desfășurată în semestrul II al anului 2024.

