Locuitorii din Ciugud și Limba, fără apă potabilă din cauza unei avarii la conducta de alimentare

Coaliție de guvernare va introduce o taxă de solidaritate pe care o vor plăti companiile din domeniul energetic pentru plata compensării facturilor la gaze și curent. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele PSD Mihai Tudose, fost premier în perioada 2017-2018.

„Pe pachetul de energie am să spun principiile la care am convenit și care înțeleg că vor fi prinse în ordonanța ce va trece în prima ședință de guvern, pentru că, așa cum am promis, până pe 1 septembrie noi am spus că vom avea o ordonanță nouă în ceea ce privește reglementarea pieței de energie, spune Tudose.

Cum va compensa taxa de solidaritate facturile la energie plătite de populație

”Elementele de noutate sunt următoarele. Apare noțiunea de preț de referință, calculat funcție de, e o formulă complicată, prețul de achiziție, recunoașterea unor investiții și o cotă de profit.

Ceea ce depășește acest preț de referință la vânzqare va intra într-un fond de solidaritate, la Ministerul de Finanțe, de unde se va plăti compensarea acordată consumatorului final, adică persoane fizice, persoane juridice, un element de noutate – apare și contigentare la anumite cantități. De asemenea, tot ceea ce înseamnă parte socială, spitale de stat sau private, cămine de bătrâni, tot ce înseamnă zonă socială va avea preț acoperit în totalitate”, anunță Mihai Tudose.

ANRE, implicare mai activă în supravegherea pieței de energie

Vicepreședintele PSD precizează că un alt element de noutate îl reprezintă implicarera mult mai activă a ANRE.

„Vor fi prevăzute taxe, de fapt pentru nerespectarea unor termene. Azi tot ce înseamnă lanț între producător și consumatorul final au întârzieri de două, trei, patru, cinci luni pentru livrarea documentelor de decontare.

De asemenea, obligativitatea de a-și înmagazina gaze, de a-și asigura rezerve, stocuri. Acstea sunt elementele, în mare. În fapt, față de ceea ce se întâmplă azi, în care toată această gaură între furnizor și consumator intră în buzunarul unor firme care nu fac decât să plimbe niște hârtii, că nu i-ați văzut cu găletușa cu curent alergând după clienți, și e plătită de stat cu sume imense va fi recuperată tot de la ei din acele profituri nejustificate.

E o taxă de solidaritate, pentru că trebuie să fim solidari cu poporul român”, adaugă Tudose. El apreciază că efortul bugetar „va fi infinit mai mic decât cel de azi”.

Mihai Tudose, despre remanierea lui Virgil Popescu: Se impunea. O mare parte din haos i se datorează

„O mare parte din haosul de azi în domeniul energiei i se datorează lui Virgil Popescu”, spune vicepreședintele PSD Mihai Tudose. Întrebat dacă ministrul Energiei trebuie remaniat, social-democratul spune: „Se impunea”.

„Nu. Eu îmi mențin opinia că o mare parte din haosul de azi i se datorează. El a avut o strategie. Eu nu contest că fiecare are strategia lui, dar … Domnia sa a aplicat ideea lui. A convins pe cei responsabili de idea lui, însă rezultatele nu sunt cele scontate”, spune MIhai Tudose, întrebat dacă Virgil Popescu va putea gestiona situatia din energie.

Chestionat dacă Virgil Popescu ar trebui remaniat, Tudose a afirmat că pentru ministrul Energiei remanierea „se impunea”.

„Trebuia să fie creația Energiei (ordonanța de urgență în vigoare, despre care Ministerul Energiei a afirmat că este creația ANRE – n.r.). Dacă eu trebuie să fac ceva și nu fac, iar dacă nu fac ceva, iau din altă parte și spun că ce am luat din altă parte nu e bun, de ce nu am făcut eu? De ce nu a făcut el, că el e șef de filă. Pe Energie, Ministerul Energie e șef de filă. Nu poate să spună acum să a primit de nu știu unde… Îi trebuia un vinovat. Uitați-vă la competențe. Nu poate să vină ANRE să reglementeze el piața de nebun”, adaugă Tudose.

Întrebat dacă Virgil Popescu e singurul vinovat care a uitat să supraimpoziteze traderii, social-democratul aspus: „El e de vină, el își asumă treaba asta. Dar cine ați vrea să fie de vine, dvs și cu mine?!”.