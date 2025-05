VIDEO Marcel Ciolacu: ”propun colegilor din PSD să iasă din Coaliție”. Ce spune premierul despre demisie și poziția PNL

Marcel Ciolacu susține că va propune celor din PSD să iasă din Coaliție. Luni, de la ora 17.00 Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat se reunește pentru a lua decizii după rezultatele la alegerile prezidențiale.

Liderii coaliției de guvernare s-au întâlnit luni după-amiază la Palatul Victoria, în prima ședință după anunțarea rezultatelor alegerilor prezidențiale de duminica trecută.

Ce spune premierul despre demisia din funcție

„Am să propun colegilor din PSD să iasă din această coaliție. Dacă colegii mei vor vota ca să ieșim, normal că eu am să-mi depun demisia”, declară, luni, premierul Marcel Ciolacu, înainte de ședință.

„După anularea alegerilor din decembrie și după alegerile parlamentare, s-a constituit o poziție de guvernare care are și majoritate în parlamentul român. Cu două obiective. Primul obiectiv: de a crea un guvern cu un prim-ministru din partea PSD, pentru că PSD a fost pe primul loc, iar colegii m-au propus pe mine. Și al doilea obiectiv, de a avea un candidat comun pentru funcția de președinte al României. Unul dintre cele două obiective nu s-a îndeplinit, acela de a avea un candidat comun care să devină președinte al României”, declară Ciolacu, potrivit Mediafax.

El adaugă că, în consecință, acordul coaliției nu a fost îndeplinit decât parțial.

„După ce am văzut votul românilor și faptul că această coaliție nu și-a îndeprinit obiectivele, deci neavând nicio credibilitate după votul românilor, am să propun colegilor mei a Partidului Social Democrat să iasă din această coaliție. Dacă colegii mei vor vota ca să ieșim din coaliție, normal că eu, primul-ministru al coaliției, am să-mi depun demisia”, mai spune Ciolacu.

PNL: „Căutăm un premier care să răspundă tuturor provocărilor momentului”

Sunt mai multe nume discutate pentru funcția de premier, spune președintele interimar al PNL, Cătălin Predoiu.

„Sunt mai multe nume discutate, dar le vom anunța după ce le voi discuta cu colegii”, spune liderul interimar al PNL Cătălin Predoiu.

Întrebat dacă liderii PNL caută un premier care să fie „confortabil, inclusiv în relația cu Nicușor Dan”, el spune: „căutam un premier care să răspundă tuturor provocărilor momentului”.

UPDATE: Potrivit unor surse citate de hotnews.ro, una dintre variantele luate în calcul pentru funcția de premier de către PNL este Daniel David, actualul ministru al Educației.

