MARȚI: Expoziția ”Lumina din firidă” la Galeria de Artă din Alba Iulia. Lucrări ale artistelor Angela Petruţa şi Ana Jilinschi

Premierul Florin Cîţu a pledat, luni, în debutul Adunării Generale a Asociaţiei Municipiilor din România, pentru o reformă a cheltuielilor la nivelul unităţilor administrativ teritoriale, menţionând că în jumătate din cazuri veniturile proprii sau chiar veniturile totale sunt mai mici decât costurile cu salariile.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, susține că „cifrele oficiale sunt amețitoare” și doar 39 de unități administrativ teritoriale (din 3.200) își acoperă cheltuielile din impozitele și taxele locale.

„Astăzi, în România, sunt jumătate dintre unităţile administrativ-teritoriale unde veniturile proprii sau chiar veniturile totale sunt mai mici decât costurile cu salariile, de exemplu. Acesta nu este un model sustenabil şi trebuie să vedem cum găsim o soluţie aici. În acelaşi timp, rata de colectare, în foarte multe din UAT-uri, nu este unde ar trebui să fie şi aici putem să discutăm de ce unele dintre UAT-uri preferă să nu fie în ghişeul.ro sau alte sisteme care ar ajuta la colectare. (…) Am două lucruri pe care vreau să le discutăm – pentru că le-am discutat şi înainte. E vorba de o reformă a cheltuielilor – să ne uităm puţin la cheltuieli – şi bineînţeles la gradul de colectare”, a spus premierul.

El a anunţat, de asemenea, că doreşte ca în cadrul adunării generale a AMR să fie dezbătut şi modul de alocare a fondurilor din PNRR destinate strict unităţilor administrativ teritoriale.

„Ştiţi că există un fond de dezvoltare în PNRR care are resurse pentru toate UAT-urile din România. Şi aici trebuie să discutăm puţin criteriile. Nu ştiu dacă avem o soluţie. O soluţie vom găsi împreună, dar este clar că sunt 2,1 miliarde de euro care vor veni pe proiecte către dumneavoastră, dar trebuie împreună să găsim modul de a aloca aceste resurse, cum o facem: competitiv, în funcţie de numărul de locuitori, fiecare să primească aceeaşi sumă… Dar aş vrea să avem şi această dezbatere şi apoi să găsim o soluţie”, a afirmat premierul.

Ministrul Cseke a precizat că „cifrele oficiale sunt amețitoare” și doar 39 de unități administrativ teritoriale își acoperă cheltuielile din impozitele și taxele locale. El a precizat că datele se referă de încasările primăriilor, fără banii de la Guvern din cotele defalcate și pentru echilibrare bugetară.

„Am văzut în spațiul public folosit acest argument al minusului în ceea ce privește veniturile unei autorități locale față de cheltuieli. Am făcut această analiză pe mai multe simulări. În cazul în care ne uităm la venituri provenite numai din impozite și taxe locale versus cheltuieli de funcționare a autorității locale cu bunuri și servicii, să știți că dacă am folosi numai acest criteriu și am face din pix o reorganizare administrativ-teritorial ne-am trezi în loc de peste 3.000 de unități administrativ teritoriale cu 39. Acest argument nu e unul eficient. Criteriile care trebuie luate în vedere sunt mai mari, că ne ies niște cifre amețitoare. Am rămâne cu un Consiliu Județean, două municipii, patru orașe și 32 de comune în toată România. Îndemn să avem mai multe criterii”, a spus ministrul Dezvoltării după întâlnirea cu primarii de municipii, potrivit europaliberă.org.

Ministrul a precizat că datele oficiale reflectă această stare de fapt a administrației locale din România.

