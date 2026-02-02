”Masă sănătoasă” 2026 în Alba: câți elevi primesc alimente la școală. Programul, derulat în 33 de unități de învățământ din județ

Programul „Masă sănătoasă” 2026, în Alba. Peste 10.000 de elevi din 33 de localități din județ primesc masă caldă sau pachet alimentar la școală, în acest an. Bugetul programului național a fost suplimentat.

În județul Alba, în program sunt incluși 10.643 de beneficiari din 33 de localități, potrivit Instituției Prefectului Alba.

Acestea sunt:

Alba Iulia, Aiud, Blaj, Teiuș, Sebeș, Baia de Arieș, Câmpeni, Cugir

Unirea, Cetatea de Baltă, Roșia Montană, Bucerdea Grânoasă

Scărișoara, Albac, Ceru Băcăinți, Vidra, Gârbova, Bucium, Ciuruleasa

Hopârta, Ighiu, Vințu de Jos, Lunca Mureșului, Șona

Șugag, Cricău, Vadu Moților, Săsciori, Câlnic, Meteș, Sântimbru, Jidvei și Noșlac.

Buget majorat

Pentru anul în curs, bugetul Programului național „Masă sănătoasă” a fost majorat cu aproximativ 40%, de la 1,139 miliarde de lei la 1,531 miliarde de lei.

„Programul național Masă sănătoasă are un impact direct și concret asupra elevilor din județul Alba, oferindu-le condiții mai bune pentru participarea zilnică la școală și pentru un parcurs educațional echilibrat. Faptul că peste 10.600 de copii din 33 de localități ale județului beneficiază de acest program demonstrează importanța sprijinului acordat de stat educației și sănătății copiilor.

Asigurarea unei mese zilnice contribuie nu doar la starea de sănătate a elevilor, ci și la creșterea frecvenței școlare și la reducerea riscului de abandon, în special în comunitățile vulnerabile”, a declarat prefectul Nicolae Albu.

Programul ”Masa caldă” în școli 2026

Pentru a asigura continuitatea intervențiilor oferite prin programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, Ministerul Educației și Cercetării continuă Programul național „Masă sănătoasă” (PNMS).

Pe parcursul anului 2026, programul se derulează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1171/2025 privind instituirea Programului național „Masă sănătoasă” în anul 2026.

Programul are ca scop promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase în rândul copiilor și tinerilor din școlile din România, sprijinind participarea acestora la educație. PNMS urmărește creșterea motivației pentru studiu, menținerea echilibrului socio-emoțional și întărirea stării de bine a elevilor, contribuind totodată la reducerea abandonului școlar pe termen lung. Aceste obiective sunt realizate prin furnizarea, în școli, a unor mese nutritive și echilibrate.

Programul național „Masă sănătoasă” se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice, pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar.

Suportul alimentar constă, după caz, într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, acordat zilnic.

La nivel național, în anul 2026, peste 540.000 de elevi beneficiază de acest program.

