Raed Arafat cere Parlamentului să inițieze un proiect de lege prin care să se interzică accesul minorilor la rețelele sociale

Publicat

acum O oră

Raed Arafat, șeful Departamentului Pentru Situații de Urgență, cere Parlamentului României să ”facă un pas curajos”. Mai exact să inițieze un proiect de lege prin care minorii sub 15 - 16 ani să nu mai aibă acces la rețelele sociale (Tik Tok, Instagram).

Arafat spune că nu este o dezbatere ideologică ci, mai degrabă o problemă de sănătate publică. Asta în condițiile în care pompierii militari sunt printre primii care ajung la tragediile comise de minori. 

Mai mult de atât atrage atenția asupra dependenței pe care rețelele sociale le au asupra minorilor.

”Stăteam și reflectam, mai ales după ultimele evenimente extrem de grave care au avut ca principali actori copii și adolescenți: nu ar fi acum momentul potrivit ca și România să facă un pas curajos și responsabil și să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare?

State precum Franța, Australia, Regatul Unit sau Norvegia tratează deja această temă ca pe ceea ce este în realitate: o problemă de sănătate publică și de protecție a copilului și adolescentului, nu o dezbatere ideologică.

”Nu este vorba despre cenzură”

Nu este vorba despre cenzură. Este vorba despre protecție. Este vorba despre protecția sănătății mintale a copiilor și adolescenților.

Așa cum nu permitem copiilor și adolescenților accesul la tutun, alcool, jocuri de noroc sau filme destinate adulților, trebuie să avem onestitatea să recunoaștem un adevăr incomod: rețelele de socializare sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți.

Aceste platforme se bazează pe mecanisme sofisticate de manipulare, construite pentru captarea atenției și generarea dependenței.

Rețelele sociale, un mediu toxic pentru minori

Un copil sau un adolescent nu are încă maturitatea neurologică și emoțională necesară pentru a se apăra în fața unor algoritmi concepuți deliberat să exploateze vulnerabilități.În același timp, rețelele sociale au devenit un spațiu favorabil pentru:

  • cyberbullying,
  • umilire publică și stigmatizare,
  •  presiune socială constantă,
  •  comparație toxică și validare artificială.

Pentru copii și adolescenți, aceste experiențe pot avea efecte profunde și de durată: anxietate, depresie, izolare, tulburări de somn, scăderea performanței școlare și afectarea dezvoltării emoționale.

A spune că „este doar responsabilitatea părinților” nu mai este suficient într-o lume dominată de platforme globale și interese comerciale uriașe. Când riscul este sistemic, răspunsul trebuie să fie unul de politică publică.

Protejarea copiilor și adolescenților nu limitează libertatea; o face posibilă pe termen lung. Copilăria și adolescența nu trebuie sacrificate pentru profitul platformelor digitale.

De aceea, este momentul ca parlamentarii României să își asume această responsabilitate și să inițieze un cadru legislativ clar care să limiteze accesul copiilor și adolescenților sub 15–16 ani la rețelele de socializare.

Nu este o măsură împotriva tehnologiei, ci o investiție în sănătatea, echilibrul și viitorul generațiilor tinere. Pentru binele copiilor și adolescenților. Pentru binele României”, a scris Raed Arafat.

1 Comentariu

  1. Titi

    sâmbătă, 31.01.2026 at 15:05

    vezi sa nu, cica de la 2 ani au telefoane, Arafate pe ce lume traiesti ?

    Răspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






