Spectacol aniversar Lord of the Dance la Cluj-Napoca, în data de 2 aprilie

acum 2 ore

Spectacolul aniversar Lord of the Dance - 30 de ani ajunge în România la începutul lunii aprilie, cu o primă oprire la Cluj-Napoca, în 2 aprilie la BT Arena, urmând ca în data de 3 aprilie să fie prezentat la București, la Sala Palatului.

Interesul publicului pentru celebrul spectacol Lord of the Dance se reflectă în ritmul accelerat de vânzare a biletelor.

Atât reprezentația din Cluj-Napoca, cât și cea din București se apropie de sold out, organizatorii anunțând că a mai rămas un număr limitat de bilete disponibile.

Show-ul face parte din turneul aniversar, care marchează trei decenii de la lansarea uneia dintre cele mai cunoscute și longevive producții de dans din lume.

După reprezentația de la Cluj-Napoca, spectacolul va putea fi văzut și la București, pe 3 aprilie, la Sala Palatului.

Creat de Michael Flatley, Lord of the Dance a redefinit dansul irlandez, aducându-l pe marile scene internaționale printr-o combinație de coregrafii de mare precizie, muzică originală, costume elaborate și un concept scenic recognoscibil la nivel global.

De la premieră și până în prezent, producția a fost văzută de zeci de milioane de spectatori din peste 60 de țări.

Ediția aniversară pregătită pentru publicul din România include elemente coregrafice noi, scenografie actualizată și un design de lumini adaptat conceptului aniversar, păstrând însă energia și ritmul care au consacrat spectacolul.

Reprezentațiile sunt gândite atât pentru publicul familiarizat cu universul Lord of the Dance, cât și pentru spectatorii care descoperă pentru prima dată acest tip de show.

Având în vedere ritmul actual al vânzărilor, organizatorii recomandă publicului interesat să își achiziționeze biletele din timp, locurile fiind limitate.

Ultimele bilete pentru spectacolul Lord of the Dance sunt disponibile aici și aici.

