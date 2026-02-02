Atenționare CNAIR: tentativă de fraudă cu mesaje false privind rovinieta. Cum sunt amenințați șoferii că li se confiscă mașina

CNAIR atenționează privind mesaje înșelătoare transmise unor persoane în care sunt avertizate să plătească taxă de drum, altfel riscă amendă și reținerea mașinii. Compania de Drumuri subliniază că nu transmite SMS-uri ce conțin linkuri de plată și nu dispune confiscarea autovehiculelor.

”Circulă în această perioadă mesaje înșelătoare care pretind că sunt trimise în numele „Rovinietei” sau al CNAIR și solicită plata urgentă a unei presupuse „taxe de drum restante”, sub amenințarea aplicării de amenzi sau chiar a confiscării vehiculului.

Aceste mesaje sunt FALSE.

CNAIR NU transmite SMS-uri care conțin linkuri de plată.

CNAIR NU dispune confiscarea vehiculelor.

Linkurile incluse în aceste mesaje duc către site-uri frauduloase, create pentru a fura date personale și informații bancare.

NU accesați linkurile primite.

NU introduceți datele cardului sau informații personale.

Ștergeți mesajul și blocați expeditorul.

Pentru informații corecte despre rovinietă și plăți, consultați exclusiv canalele oficiale CNAIR și platformele autorizate.

Informați și alte persoane! Distribuirea acestor avertismente poate preveni fraude și pierderi financiare.

Important: CNAIR nu transmite mesaje de pe numere de telefon obișnuite sau suspecte, precum cele întâlnite în astfel de exemple de fraudă”, transmite CNAIR.

