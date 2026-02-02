Connect with us

Eveniment

Atenționare CNAIR: tentativă de fraudă cu mesaje false privind rovinieta. Cum sunt amenințați șoferii că li se confiscă mașina

Publicat

acum 40 de secunde

CNAIR atenționează privind mesaje înșelătoare transmise unor persoane în care sunt avertizate să plătească taxă de drum, altfel riscă amendă și reținerea mașinii. Compania de Drumuri subliniază că nu transmite SMS-uri ce conțin linkuri de plată și nu dispune confiscarea autovehiculelor.

”Circulă în această perioadă mesaje înșelătoare care pretind că sunt trimise în numele „Rovinietei” sau al CNAIR și solicită plata urgentă a unei presupuse „taxe de drum restante”, sub amenințarea aplicării de amenzi sau chiar a confiscării vehiculului.

  • Aceste mesaje sunt FALSE.
  • CNAIR NU transmite SMS-uri care conțin linkuri de plată.
  • CNAIR NU dispune confiscarea vehiculelor.
  • Linkurile incluse în aceste mesaje duc către site-uri frauduloase, create pentru a fura date personale și informații bancare.


Recomandări CNAIR

  • NU accesați linkurile primite.
  • NU introduceți datele cardului sau informații personale.
  • Ștergeți mesajul și blocați expeditorul.
  • Pentru informații corecte despre rovinietă și plăți, consultați exclusiv canalele oficiale CNAIR și platformele autorizate.
  • Informați și alte persoane! Distribuirea acestor avertismente poate preveni fraude și pierderi financiare.
  • Important: CNAIR nu transmite mesaje de pe numere de telefon obișnuite sau suspecte, precum cele întâlnite în astfel de exemple de fraudă”, transmite CNAIR.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 41 de secunde

Atenționare CNAIR: tentativă de fraudă cu mesaje false privind rovinieta. Cum sunt amenințați șoferii că li se confiscă mașina
Evenimentacum 20 de minute

Pensii 2026: Persoanele cu pensii mici vor primi bani în plus, în două tranșe. Anunțul ministrului Muncii
Evenimentacum 42 de minute

Pedepse mai dure pentru crimele împotriva femeilor. Legea ce definește femicidul, aprobată de Senat
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: Locuitorii unei străzi din Alba Iulia spun că vor amâna plata impozitelor. Drum plin de noroi și fără canalizare
Administrațieacum 5 zile

Restricții de circulație pe strada Henri Coandă din Alba Iulia din cauza unor lucrări la rețeaua de apă. Atenționări pentru șoferi
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Florea Grup sărbătorește 30 de ani de la înființare. Trei decenii de tradiție și excelență (P)
Aiudacum 3 ore

Om de afaceri din Alba, care este și consilier local, CONDAMNAT pentru fraudă cu fonduri europene. Decizia nu este definitivă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 20 de minute

Pensii 2026: Persoanele cu pensii mici vor primi bani în plus, în două tranșe. Anunțul ministrului Muncii
Evenimentacum 5 ore

Ce cadouri a primit Nicușor Dan de când este președinte al României. Lista obiectelor primite de Administrația Prezidențială
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV
Evenimentacum 4 zile

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV. Ce posturi de televiziune transmit meciul de fotbal din Europa League
Blajacum 5 zile

Meci în Liga Campionilor, la Blaj. Volei Alba Blaj întâlnește miercuri campioana mondială a cluburilor, Savino Del Bene Scandicci
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 8 ore

Spectacol aniversar Lord of the Dance la Cluj-Napoca, în data de 2 aprilie
horoscop 2024
Evenimentacum 12 ore

Horoscop săptămâna 2 - 8 februarie 2026. Astrele ne somează să nu mai amânăm deciziile importante
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Avertizare pentru dispozitivele Android, de la Bitdefender: Pericol, din cauza unui nou virus care fură date bancare
Evenimentacum 2 zile

Raed Arafat cere Parlamentului să inițieze un proiect de lege prin care să se interzică accesul minorilor la rețelele sociale
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 11 ore

Ministrul Sănătăţii anunţă schimbarea codurilor de boală. Măsuri după decizia privind neplata primei zile de concediu medical
Evenimentacum 3 zile

Ministrul Sănătății: spitalele ce nu vor intra în categoria ”strategice” nu vor fi afectate la modul de finanțare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum O oră

”Masă sănătoasă” 2026 în Alba: câți elevi primesc alimente la școală. Programul, derulat în 33 de unități de învățământ din județ
Educațieacum 2 ore

Carduri educaționale 2026: ce sume sunt încărcate pe tichetele sociale pe suport electronic. Peste 620.000 de beneficiari
Mai mult din Educatie