Aiud

Om de afaceri din Alba, care este și consilier local, CONDAMNAT pentru fraudă cu fonduri europene. Decizia nu este definitivă

Publicat

acum O oră

Un om de afaceri din Alba care ocupă și o funcție publică de consilier local a fost condamnat pentru fraudă, fiind obligat să returneze sume importante încasate ilegal, i-au fost interzise unele drepturi și a fost obligat să muncească în folosul comunității.

Dosarul instrumentat de DNA au vizat faptele care au fost încadrate de procurori și confirmate de instanță ca infracțiuni grave privind fondurile Uniunii Europene, reglementate de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea și sancționarea faptelor de corupție.

Patronul firmei Luca Prodcarn, condamnat

Omul de afaceri Liviu Damaschin Ispas, patronul firmei Luca Prodcarn, care este și consilier local în comuna Mirăslău, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare, pentru fraudă cu fonduri europene. Acesta poate pierde dreptul de a ocupa funcția publică și trebuie să plătească prejudiciul către APIA. Hotărârea a fost luată luni, 2 februarie, de Tribunalul Alba, însă aceasta nu este definitivă. Poate fi atacată cu apel.

Decizia instanței privește ”comiterea infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte ori incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene în formă continuată”. Sunt vizate trei acte materiale, în campaniile 2017-2018-2020.

Potrivit DNA Alba Iulia, care a dispus trimiterea cauzei în judecată, în 2023, inculpatul ar fi prezentat documente false la controalele APIA. Pe baza actelor respective, acesta a obținut circa 2,9 milioane lei, fonduri nerambursabile, notează adevărul.ro.

Ce prejudiciu trebuie să plătească la APIA

Tribunalul Alba a admis în parte acțiunea civilă exercitată de către APIA, în raport cu suma de 1.508.497,47 lei. Instanța a constatat că a fost achitată voluntar suma de 307.000 lei.

Potrivit deciziei instanței, inculpat trebuie să plătească APIA suma de 1.201.497,47 lei cu titlu de prejudiciu-  fonduri europene. Acestora se adaugă obligațiile accesorii de plată aferente debitului principal (dobândă, penalități) calculate de la data efectuării fiecărei plăți aferentă prejudiciului, până la data achitării integrale a debitului principal.

Tribunalul Alba a menținut măsura sechestrului asigurător dispusă de DNA Alba Iulia în septembrie 2023, până la concurența sumei de 1.508.497,47 lei asupra unor terenuri, având o valoare estimată totală de 248.146,6 de lei.

Instanța a menținut sechestrul asigurător instituit de DNA- Serviciul Teritorial Alba Iulia, asupra mai multor terenuri din Mirăslău și Decea, unele aflate în proprietate comună cu soția inculpatului.

Interzicerea unor drepturi și muncă în folosul comunității

Instanța a mai dispus interzicerea inculpatului la exercitarea drepturilor de:

  • a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice
  • a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat
  • de ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.

Aceste drepturi sunt interzise pe o durată de 4 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul este obligat la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii timp de 100 de zile. Aceasta va fi executată în cadrul Primăriei Aiud ori la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, conform deciziei consilierului de probaţiune.

Decizia Tribunalului Alba poate fi atacată în termen de 10 zile de la comunicare cu apel.

