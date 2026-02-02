Connect with us

Eveniment

Pensii 2026: Persoanele cu pensii mici vor primi bani în plus, în două tranșe. Anunțul ministrului Muncii

Publicat

acum 21 de secunde

Pensii 2026: Persoanele cu pensii mici vor primi bani în plus, în două tranșe. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat luni că este una dintre propunerile PSD care urmează să fie prinse în bugetul pe anul 2026.

Pensionarii cu venituri mici ar urma să primească ajutoare în două tranșe, înainte de Paște și înainte de Crăciun.

“În legătură cu pachetul de solidaritate există trei linii principale. În primul rând este vorba despre sprijinul pentru pensionari. Este vorba aici despre trei categorii.

Pensionarii cu pensie sub 1.500 de lei, care vor primi un cuantum de 1.000 de lei în două tranșe, înainte de Paște și înainte de Crăciun, pensionarii cu pensia sub 2.000 de lei, adică între 1.500 și 2.000 lei, care vor primi tot în două tranșe o sumă totală de 800 de lei și pensionarii care au pensia maximă de 3.000 de lei și care vor primi un sprijin de 600 de lei”, a declarat Manole, potrivit Agerpres.

Creșterea alocațiilor

El a adăugat că PSD propune creșterea alocațiilor pentru copiii cu dizabilități.

“În oglindă cu înghețarea alocațiilor, propunem sprijin pentru aceia dintre copiii din România care sunt în cele mai dificile situații. Vă dau două exemple: copiii cu dizabilități, care au astăzi beneficii sociale foarte scăzute, între 80 și 450-460 de lei și copiii din familii monoparentale. Avem genul acesta de copii care primesc venit minim de incluziune, familii care primesc venit minim de incluziune și unde ne dorim o creștere și tot aici intră și sprijinul pentru copiii care merg la grădiniță și care vin din familii foarte sărace; tot așa, familiile beneficiare de venit minim de incluziune.

Este vorba aici de un impact bugetar de 320 de milioane de lei iar în cazul sprijinului pentru pensionari este vorba de un impact bugetar în jur de 2,3 miliarde de lei”, a precizat Manole.

Indemnizații fără reținerea CASS

Acesta a menționat că o altă propunere va fi eliminarea reținerii contribuției la sănătate (CASS) din indemnizația de creștere a copilului pentru mame, veterani de război și beneficiarii de venit minim de incluziune.

“Aici este vorba de peste 500.000 de familii, sunt 147.000 doar mamele care plătesc astăzi CASS. Este un pachet care ține cont pe de o parte de restricțiile bugetare, dar pe de altă parte nu putem să lăsăm fără sprijin pe cei care în contextul creșterii prețurilor, inflației, au nevoie de sprijinul nostru”, a susținut Manole.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 21 de secunde

Pensii 2026: Persoanele cu pensii mici vor primi bani în plus, în două tranșe. Anunțul ministrului Muncii
Evenimentacum 22 de minute

Pedepse mai dure pentru crimele împotriva femeilor. Legea ce definește femicidul, aprobată de Senat
Actualitateacum 41 de minute

”Masă sănătoasă” 2026 în Alba: câți elevi primesc alimente la școală. Programul, derulat în 33 de unități de învățământ din județ
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: Locuitorii unei străzi din Alba Iulia spun că vor amâna plata impozitelor. Drum plin de noroi și fără canalizare
Administrațieacum 5 zile

Restricții de circulație pe strada Henri Coandă din Alba Iulia din cauza unor lucrări la rețeaua de apă. Atenționări pentru șoferi
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Florea Grup sărbătorește 30 de ani de la înființare. Trei decenii de tradiție și excelență (P)
Aiudacum 2 ore

Om de afaceri din Alba, care este și consilier local, CONDAMNAT pentru fraudă cu fonduri europene. Decizia nu este definitivă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 21 de secunde

Pensii 2026: Persoanele cu pensii mici vor primi bani în plus, în două tranșe. Anunțul ministrului Muncii
Evenimentacum 4 ore

Ce cadouri a primit Nicușor Dan de când este președinte al României. Lista obiectelor primite de Administrația Prezidențială
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV
Evenimentacum 4 zile

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV. Ce posturi de televiziune transmit meciul de fotbal din Europa League
Blajacum 5 zile

Meci în Liga Campionilor, la Blaj. Volei Alba Blaj întâlnește miercuri campioana mondială a cluburilor, Savino Del Bene Scandicci
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 8 ore

Spectacol aniversar Lord of the Dance la Cluj-Napoca, în data de 2 aprilie
horoscop 2024
Evenimentacum 12 ore

Horoscop săptămâna 2 - 8 februarie 2026. Astrele ne somează să nu mai amânăm deciziile importante
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Avertizare pentru dispozitivele Android, de la Bitdefender: Pericol, din cauza unui nou virus care fură date bancare
Evenimentacum 2 zile

Raed Arafat cere Parlamentului să inițieze un proiect de lege prin care să se interzică accesul minorilor la rețelele sociale
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 11 ore

Ministrul Sănătăţii anunţă schimbarea codurilor de boală. Măsuri după decizia privind neplata primei zile de concediu medical
Evenimentacum 3 zile

Ministrul Sănătății: spitalele ce nu vor intra în categoria ”strategice” nu vor fi afectate la modul de finanțare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 41 de minute

”Masă sănătoasă” 2026 în Alba: câți elevi primesc alimente la școală. Programul, derulat în 33 de unități de învățământ din județ
Educațieacum O oră

Carduri educaționale 2026: ce sume sunt încărcate pe tichetele sociale pe suport electronic. Peste 620.000 de beneficiari
Mai mult din Educatie