Ce cadouri a primit Nicușor Dan de când este președinte al României. Lista obiectelor primite de Administrația Prezidențială

Publicat

acum O oră

Ce cadouri a primit Nicușor Dan de când este la Palatul Cotroceni: Administrația Prezidențială a publicat lista bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în anul 2025. O cravată, un set de porțelan de ceai, dar și multe tablouri și plachete a primit președintele de la preluarea mandatului.

Administrația Prezidențială a publicat lista bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol și depuse la Comisia de evaluare din cadrul Administrației Prezidențiale în anul 2025.

Bunurile sunt însoțite de valoarea lor în euro și lei și au ca destinație Patrimoniul Administrației Prezidențiale, se arată în document.

Ce cadouri a primit Nicușor Dan: Cel mai scump obiect, o fotografie înrămată

Cel mai scump astfel de bun este o fotografie înrămată, de culoare vișinie, din piele Ettinger, cu sticlă și paspartu, cu autografe de la Majestatea Sa Regele Charles al III-lea și de la Regina Camilla.

Aceasta este estimată la o valoare de 3.400 de euro.

Toate celelalte bunuri au valoare de sub 1.000 de euro.

Trei tablouri, care reprezintă persoane îmbrăcate în port național, natura și intrarea într-o cetate, au fost evaluate la doar 5 euro fiecare.

Șeful statului a mai primit un set de porțelan Gmundner Keramika, de opt piese, patru căni pentru ceai și patru farfurioare cu reni roșii și verzi.

De asemenea, în Patrimoniul Administrației Prezidențiale a mai intrat un set de porțelan de ceai care conține dou căni înalte și două căni ovale, de la Historic Royal Palaces.

A mai fost primit un tablou cu drapelul României în formă de triunghi, cu ramă neagră din plastic, paspartu și sticlă.

„Drapelul a fost purtat în zbor într-o misiune reală de Poliție Aeriană deasupra Mării Baltice la bordul aeronavei F-16 MLU din cadrul Detașamentului „Carpathian Vipers” în onoarea Președintelui României, domnul Nicușor Dan”, se arată în document.

Șeful statului a mai primit o cravată verde Seroussi, personalizată cu însemnele Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, dar și obiecte bisericești cu însemnele Patriarhului Ecumenic.

Valoarea totală a bunurilor se ridică la 9.862 de euro.

