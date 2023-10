Matthew Perry, îndrăgitul actor din Friends, a murit la vârsta de 54 de ani

Matthew Perry, îndrăgitul actor care l-a interpretat pe personajul Chandler Bing din Friends, a fost găsit mort în locuinţa sa din Los Angeles, a informat sâmbătă presa americană, citată de Agerpres.

Potrivit publicațiilor americane, care citează surse din poliție, actorul în vârstă de 54 de ani ar fi fost găsit în jacuzzi, înecat. Nu a fost găsit niciun indiciu care să sugereze un act criminal, potrivit unor surse anonime citate de Los Angeles Times.

Matthew Perry a devenit cunoscut după ce a jucat în cele 10 sezoane ale sitcomului Friends, un serial care spune povestea a șase prieteni care locuiesc în New York. A fost filmat în perioada 1994-2004 și este unul dintre cele mai de succes seriale americane.

Warner Bros, care a produs toate cele 10 sezoane din Friends, a adus un omagiu actorului.

„Matthew a fost un actor incredibil de talentat și o parte a familiei Warner Bros. Television Group (…) Impactul geniului său comic a fost resimțit în întreaga lume, iar moștenirea sa va continua să trăiască în inimile multora. Este o zi sfâșietoare și trimitem dragostea noastră familiei sale, celor dragi și tuturor fanilor săi devotați”, a transmis compania, într-un comunicat.

Născut în Massachusetts, în 1969, dintr-un tată american și o mamă canadiană, Perry a crescut în Canada, după ce tatăl său și-a abandonat familia pentru a deveni actor. La 15 ani, Perry s-a mutat la Hollywood, cu speranța de a relua legătura cu tatăl său. Acolo a început să-i placă actoria și, în cele din urmă, a fost remarcat de regizorul William Richert, care l-a distribuit într-un film.

Perry avea 24 de ani când a început să joace rolul lui Chandler și era relativ necunoscut, la fel ca și colegii săi din Friends – Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc și David Schwimmer. Courteney Cox (Monica) era singura care se remarcase în “Family Ties”.

Perry a fost de cinci ori nominalizat la Emmy, iar în paralel cu Friends a jucat în filme precum Fools Rush In (alături de Salma Hayek), Three to Tango și The Whole Nine Yards (alături de Bruce Willis).

sursa: biziday.ro, agerpres.ro

sursa foto: Matthew Perry (Facebook)

