MAXIMATOR, alianța serviciilor secrete care a dublat din umbră Five-Eyes. Numele, ales de spioni ”la o bere”, în Bavaria

Andrei Haneș Munților Apuseni, este una dintre marile speranțe ale muzicii Munților Apuseni, grație talentului său extraordinar, dublat de ani de muncă. Andrei cântă la taragot, fiind remarcat de Dumitru Fărcaș, care, după ce l-a auzit, i-a prezis un viitor strălucit. Marele artist l-a luat sub aripa lui și a insistat ca Andrei să meargă la Cluj, să studieze muzica.

”Am 17 ani, sunt elev la Colegiul de muzică Sigismund Toduță din Cluj Napoca, unde îl am ca profesor de taragot pe maestrul Ioan Berci, căruia îi mulțumesc nespus pentru tot interesul și toată răbdarea acordată.

Pot spune că îl consider al doilea părinte, un om de care m-am apropiat foarte mult sufletește.

După terminarea liceului intenționez să îmi continui studiile la conservator, aș fi tentat să merg pe profilul pedagogie muzicală, dar vom mai vedea, nu sunt chiar sigur” spune Andrei Haneș.

În ultimii ani a participat la multe concursuri, unde a câștigat mai multe trofee, dintre care, cu o însemnătate deosebită este trofeul festivalului „Taragotul de Aur, Dumitru Fărcaș” de care Andrei, dar și familia sa, care l-a susținut întotdeauna, sunt foarte mândri.

”Am marele regret că maestrul Dumitru Fărcaș nu este în viață. La insistențele dumnealui am început studiile la liceul la care sunt acum, și a dorit foarte mult să fiu elevul domnului profesor Ioan Berci. Țin în continuare legătura cu fiica dumnealui, Andreea Fărcaș, o femeie deosebită care se aseamănă foarte mult cu maestrul adică este un om de mare caracter” spune Andrei Haneș.

În ce privește timpul acordat taragotului, Andrei studiază între două și opt ore pe zi, în funcție de cât timp are la dispoziție.

”Mă bucur foarte mult că în scurta mea carieră de până acum am avut ocazia să cânt cu mari artiști ai taragotului cum ar fi Dumitru Fărcaș, Luca Novac, Pera Bulz, Adrian Neamțu, Petrică Vița, Sergiu Cipariu și alții. Dar și aici am datoria de a-i mulțumi maistrului Dumitru Fărcaș deoarece dumnealui m-a prezentat acestor martori taragotiști la Festivalul taragotului de la Vața.

Îmi face plăcere să cânt cu absolut toată lumea de la care am ceva de învățat și aici aș vrea să îi mulțumesc unui priceput acordeonist, și anume Domnului Sergiu Croitoru, de care am fost acompaniat la foarte multe evenimente și de la care am învățat foarte multe lucruri și multe melodii vechi din zona noastră.

O melodie care este pe placul sufletului meu de la noi din zonă este melodia din „Vâlcoi în susul țării” a cunoscutului interpret Nicolae Opruț” spune Andrei.

Important a fost și sprijinul familiei sale, fiind încurajat încă de mic, mai ales de tatăl său, Ionel Haneș. În primii doi ani ”a luat ore în particular” de la prof. Gheorghe Bădău, Ioan Selagea și Horia Tanislav, în prezent fiind sub îndrumarea prof. Ioan Berci.