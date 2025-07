Mesaj RO-ALERT de furtună, transmis locuitorilor din Alba Iulia și alte localități ale județului. COD ROȘU de vijelie

Locuitorii din Alba Iulia și alte localități ale județului au primit marți un mesaj RO-ALERT de furtună.

”Avertizare meteorologica de vijelie puternica, cu rafale de 90-110 km/h. Perioada de manifestare – 08.07.2025, interval orar 15:00-21:00.

Evitati deplasarile si luati masuri de adapostire si autoprotectie! Weather alert – heavy storm, with wind gusts of 90-110 km/h.

Period of manifestation – 08.07.2025, time slot 15:00-21:00. Avoid travel, take shelter and self-protection actions! IGSU”

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat, marți, avertizările de caniculă și furtuni. Județul Alba intră sub alertă Cod Roșu de vijelii puternice, alături de alte zone din țară, marți, de la ora 15.00.

Măsuri de urgență instituite în județul Alba ca urmare a avertizării meteorologice COD ROȘU

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba s-a întrunit în ședință extraordinară astăzi, 08 iulie 2025, pentru a stabili măsurile necesare în vederea prevenirii și gestionării posibilelor efecte ale fenomenelor meteorologice extreme anunțate prin avertizarea meteorologică COD ROȘU emisă de Administrația Națională de Meteorologie, valabilă între orele 15:00 – 21:00.

Având în vedere riscul asociat fenomenelor precum furtuni, vânt puternic, căderi de grindină și/sau precipitații masive, CJSU Alba a adoptat Hotărârea nr. 15/2025, prin care se dispun următoarele măsuri:

•Operaționalizarea Grupei Operative a ISU Alba și prealertarea personalului;

•Monitorizarea permanentă a situației operative în județ;

•Instituirea permanenței la nivelul primăriilor și convocarea comitetelor locale pentru situații de urgență;

•Pregătirea spațiilor pentru cazarea temporară a populației și asigurarea mijloacelor necesare intervenției;

•Intervenția promptă a autorităților și operatorilor economici pentru menținerea practicabilității drumurilor, respectiv remedierea avariilor în rețelele de utilități.

CJSU Alba recomandă cetățenilor să evite deplasările neesențiale în intervalul avertizat și să urmărească informările oficiale transmise de autorități.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News