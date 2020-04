MESAJE de PAŞTE 2020: Cum se spune ”Hristos a Înviat” și ”Paște fericit” în alte limbi, de peste hotare

MESAJE de PAŞTE . SMS cu Urări de Paşte. Felicitări de Paşte. Începând din Noaptea Învierii Domnului, timp de 40 de zile, creștinii din întreaga lume vor folosi ca formulă de salut «Christos a înviat!» (sau «Hristos a înviat!») și vor primi răspuns «Adevărat a înviat!». Acest salut este de obicei folosit după sărbătoarea Paștilor până la sărbătoarea Înălțării Domnului.

Dacă te întălnești sau vorbești la telefon ori pe internet cu un străin despre care știi că este creștin – ortodox, catolic sau protestant, poți folosi această formulă de salut. Vezi mai jos cum se spune Hristos a Înviat în mai multe limbi de pe mapamond:

Engleză – Christ is Risen! He is Risen Indeed!

Germană – Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!

Yiddiș – Der Meschiache undzer iz geshtanen! Avade er iz ufgeshtanen!

Olandeză – Christus is opgestaan! Hij is waarlijk opgestaan!

Daneză – Kristus er opstanden! Sandelig Han er Opstanden!

Islandeză – Kristur er upprisinn! Hann er vissulega upprisinn!

Norvegiană – Kristus er oppstanden! Han er sannelig oppstanden!

Suedeză – Kristus är uppstånden! Ja, Han är verkligen uppstånden!

Latină – Christus resurrexit! Resurrexit vere!

Italiană – Cristo è risorto! È veramente risorto!

Catalană – Crist ha ressuscitat! Veritablement ha ressuscitat!

Franceză – Le Christ est ressuscité ! Vraiment Il est ressuscité ! (sau: En vérité Il est ressuscité !)

Portugheză – Cristo ressuscitou! Verdadeiramente ressuscitou!

Spaniolă – Cristo ha resucitado! Verdaderamente, ha resucitado!

Slavona bisericească – (Christos Voskrese! Voistinu Voskrese!)

Rusă – Христос Воскресе! Воистину Воскресе! (Khristos Voskrese! Voistinu Voskrese!)

Belarusă – Хрыстос уваскрос! Сапраўды ўваскрос! (Khrystos Uvaskros! Saprawdy Wvaskros!)

Ucraineană – Христос Воскрес! Воістину Воскрес! (Khrystos Voskres! Voistynu Voskres!)

Bulgară – Христос Возкресе! Воистина Возкресе! (Christos Vozkrese! Voistina Vozkrese!)

Sârbă – Христос Воскресе! Ваистину Воскресе! (Christos Voskrese! Vaistinu Voskrese!)

Cehă – Kristus Vstal A Mrtvych! Opravdi Vstoupil!

Slovacă – Kristus vstal zmŕtvych! Skutočne vstal!

Poloneză – Chrystus Zmartwychwstał! Zaprawdę Zmartwychwstał!

Lituaniană – Kristus prisikėlė! Tikrai prisikėlė

Irlandeză veche – Asréracht Críst! Asréracht Hé-som co dearb!

Irlandeză – Tá Críost éirithe! Go deimhin, tá sé éirithe!

Manx – Taw Creest Ereen! Taw Shay Ereen Guhdyne!

Scots Gaelic – Tha Crìosd air èiridh! Gu dearbh, tha e air èiridh!

Bretonă – Dasorc’het eo Krist ! E wirionez eo dasorc’het !

Welsh – Atgyfododd Crist! Yn wir atgyfododd!

Sanscrită – (Kristo’pastitaha! Satvam Upastitaha!)

Marathi – (Yeshu Khrist uthla ahe! Kharokhar uthla ahe!)

Albaneză (Tosk) – Krishti u ngjall! Vërtet u ngjall!

Armeană – Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց՜ Օրհնեալ է յայտնութիւնն Քրիստոսի՜ (Christos harjav i merelotz! Orhniale harutjun Christosi!

Greacă – Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη! (Christos Anesti! Aleithos Anesti!)

Turcă – Hristos dirildi! Hakikaten dirildi!

Chamorro – La’la’i i Kristo! Magahet na luma’la’ i Kristo!

Filipino (Tagalog) – Si Cristo ay nabuhay! Siya nga ay nabuhay!

Indoneziană – Kr�?stus tÉlah Bangkit! Benár día têlah Bángkit!

Hawaiian – Ua ala hou ´o kristo! Ua ala ´i ´o no ´oia!

Japoneză – ハリストス復活!実に復活! (Harisutosu fukkatsu! Jitsu ni fukkatsu!)

Koreană – (Kristo Gesso! Buhar ha sho Nay!) Congo- Luganda Kristo Ajukkide! Kweli Ajukkide!

Congo- Swahili – Kristo Amefufukka! Kweli Amefufukka!

Arabă (Fus’hah, i.e., „standard”) – (Al-Masih-Qam! Hakkan Qam!)

Ebraică (modernă) – (Ha Masheeha houh kam! A ken kam!)

Mandarină – 基督復活了 他確實復活了 (Jidu fuhuo-le! Ta queshi fuhuo-le!)

Estoniană – Kristus on ülestõusnud! Tõesti on ülestõusnud!

Finlandeză – Kristus nousi kuolleista! Totisesti nousi!

Maghiară (ungurește) – Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!

Esperanto – Kristo leviĝis! Vere Li leviĝis!

Ai prieteni sau cunostinte in alte tari si vrei sa le trimiti mesaje cu felicitari de Pasti? Le poti trimite in limba tarii unde se afla acestia urarea de Paste Fericit.

Găsesti mai jos cum se spune in 35 de limbi ”Paste Fericit”.

Africana – Geseënde Paasfees!

Albaniana – Gëzuar Pashkët!

Aromana – Ti multsã-anji Pashtili! Hristolu-nye! – Dealihea cà-nye!

Bulgara – честит Великден (čestit Velikden)!

Catalana – Bona Pasqua!

Chineza – Fu huo jie kuai le!

Croata – Sretan Uskrs!

Ceha – Veselé Velikonoce!

Daneza – God påske!

Elvetiana – Glad Påsk!

Engleza – Happy Easter!

Estoniana – Häid lihavõttepühi!

Finlandeza – Hyvää pääsiäistä!

Franceza – Joyeuses Pâques!

Germana – Frohe Ostern!

Greaca – Καλὸ Πάσχα (Kaló Páskha)! / Χριστοζ Ανεστη (Khristoz Anēstē) – Hristos a inviat! / Αλιθοζ Ανεστη (Alithoz Anēstē) – Adevarat a inviat!

Indoneziana – Selamat Paskah!

Italiana – Buona Pasqua!

Latina – Prospera Pascha sit!

Lituaniana – Sveiki sulaukę velykų!

Macedoniana – Среќен Велигден (Sreken Veligden)! / Христос воскресе (Hristos voskrese) – Hristos a inviat! / Вистина воскресе (Vistina voskrese) – Adevarat a inviat!

Maghiara – Boldog Husveti Ünnepeket!

Malteza – L-Għid it-tajjeb!

Norvegiana – God påske!

Olandeza – Gelukkig Paasfest!

Poloneza – Wesolych Swiat Wielkanocnych!

Portugheza – Boa Páscoa! Páscoa Feliz! Feliz Páscoa!

Rusa – Счастливой пасхи! (Schtsjastlivyje Paschi!) / Христос воскресе (Xristos voskrese) – Hristos a inviat! / воистину воскресе (voistinu voskrese) – Adevarat a inviat!

Sarba – Srećan Uskrs! / Христос васкрсе (Hristos vaskrse) – Hristos a inviat / Ваистину васкрсе (Vaistina vaskrse) – Adevarat a inviat

Siciliana – Bona Pasqua!

Slovaca – Milostiplné prežitie Veľkonočných sviatkov!

Slovena – Vesele velikonočne praznike!

Spaniola – ¡Felices Pascuas!

Suedeza – Glad Pask!

Turca – Paskalya bayramınız kutlu olsun!

Ucrainiana – З Великодніми святами!

Ungara – Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

Vietnameza – Chúc Mừng Phục Sinh!

