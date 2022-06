META anunță că elimină funcția ”Premiere” pentru postarea clipurilor video pe Facebook. Nu va mai putea fi utilizată din 22 august

Potrivit ProTV, una dintre măsurile discutate și agreate face referire la beneficiile extra salariile, adică acele lucruri pe care un angajat le primește pe lângă salariu, și aici putem enumera inclusiv abonamentul la telefonul mobil, la săli de sport, la clinici, la bonusurile pe care le primim de Paște sau de Crăciun.

Toate aceste beneficii ar putea fi limitate la o treime din salariu. În cazul în care angajații vor primi mai mult decât 1/3 din salariu diferența se va impozita.

Potrivit sursei citate, liderii coaliției s-au gândit să ofere și o serie de facilități celor care câștigă mai puțin de 4.500 de lei brut lunar pe lună. Astfel familiile cu copii ar putea să rămână în plus cu câte 100 de lei pentru fiecare copil.

Aceeași facilitate se va acorda și în cazul tinerilor sub 26 de ani care câștigă sub 4.500 de lei brut/lunar. Aceștia vor putea să își facă deduceri din salariu de până la 15%, ceea ce ar însemna că ar putea să rămână cu 380 de lei în plus lunar.

