METEO: Vreme GEROASĂ până în 18 ianuarie. Avertizare de avalanșe în munți, în zonele înalte și în văile de la mică altitudine

Administrația Națională de Meteorologie anunță că vremea va fi geroasă în intervalul 16 ianuarie, ora 16 – 18 ianuarie, ora 20 . Cerul va fi variabil, temporar noros şi trecător va ninge, în general slab, în toate masivele.

Stratul de zăpadă nu va suferi modificări importante. Vântul va sufla slab şi moderat cu intensificări temporare de 50-70 km/h în zonele înalte, din sector predominant nord-vestic, trecător viscolind şi spulberând zăpada. Temporar se va semnala ceaţă, asociată şi cu depuneri de chiciură.

ANM avertizează că în munții Șureanu, Parâng, Făgăraș și Bucegi, atât la înălțimi mari cât și în zonele mai adăpostite din văile aflate la o altitudine mai mică unde sunt acumulări mari de zăpadă se pot forma avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii.

Potrivit Buletinului nivometeorologic pentru perioada 16 – 18 ianuarie, în munţii Şureanu și Parâng la peste 1800 m întâlnim un strat instabil de pulver ce are pe alocuri 30-50 cm şi plăci de vânt, mai vechi pe versanţii nordici şi estici şi recente pe versanţii sudici şi sud-estici.

Stratul de pulver este depus îndeosebi peste plăci de vânt şi cruste îngheţate, dar şi peste zăpadă acumulată din ninsorile precedente, cu slabă coeziune la straturile mai stabile din profunzime.

În zonele adăpostite şi pe văi se găsesc depozite însemnate de zăpadă. La supraîncărcări se pot declanşa avalanşe de dimensiuni medii şi izolat mari, pe pantele cele mai înclinate, ce pot angrena atât zăpada proaspătă cât şi cea din ninsorile precedente, riscul fiind mai ridicat în zonele adăpostite cu acumulări mari de zăpadă.

Conform sursei citate, între 1500 şi 1800 m, stratul e local mai însemnat şi există riscul declanşării unor avalanşe de dimensiuni mici şi izolat medii în condiţii de supraîncărcare, fiind întâlnite zone cu depozite mai însemnate de zăpadă, îndeosebi pe versanţii sudici. Sub 1500 m stratul are dimensiuni reduse.

în Munţii Făgăraş, la peste 1800 m, în partea superioară a stratului regăsim un strat instabil compus din zăpadă pulver sau recent depusă ce depăşeşte pe alocuri 50 cm. Pe versanţii nordici şi estici întâlnim plăci de vânt mai vechi, acoperite cu zăpadă proaspătă, iar pe cei sudici şi sud-estici plăci de vânt recente. În profunzime predomină cristalele fine şi faţetate dar întâlnim şi cruste de gheaţă. O parte din zăpadă a fost spulberată şi depozitată pe văile adăpostite unde acumulările de zăpadă sunt mai însemnate.

„La supraîncărcări oricât de mici dar şi spontan, pe pantele suficient de înclinate, stratul instabil din partea superioară poate aluneca peste cel vechi, declanşând avalanşe de dimensiuni medii şi mari. Sub 1800 m, stratul are dimensiuni mai reduse pe versanţii nordici şi e mai consistent pe cei sudici. Şi aici există riscul declanşării unor avalanşe de dimensiuni relativ mici, în zonele cu depozite de zăpadă spulberată de la altitudini mai mari. Sub 1500 m, stratul este de dimensiuni mai reduse”, se precizează în buletinul nivometeorologic.

În Munţii Bucegi şi în Munţii Ţarcu – Godeanu riscul de avalanşă este însemnat, iar în Munţii Rodnei, Călimani – Bistriţei – Ceahlău, precum şi în Munţii Vlădeasa – Muntele Mare riscul este moderat.

În intervalul 15 ianuarie 2021, ora 16 – 16 ianuarie 2021, ora 16, vremea a fost geroasă. Cerul a fost mai mult noros şi temporar a nins în toate masivele.

Vântul a suflat în general moderat, cu intensificări temporare de 40-50 km/h în întreaga arie montană şi cu peste 80-90 km/h pe crestele Carpaţilor Orientali şi Meridionali, din sector predominant nord-vestic, viscolind şi spulberând zăpada. Local s-a semnalat ceaţă, asociată şi cu depuneri de chiciură.

Sâmbătă, la ora 14, în Carpaţii Meridionali, grosimea stratului de zăpadă era de 205 cm la Bâlea-Lac, 93 cm la Vf. Omu, 92 cm la Sinaia, 96 cm la Cuntu, 76 cm Vf. Ţarcu, 65 cm la Păltiniş, 49 cm la Parâng.

În Carpaţii Orientali, zăpada avea 70 cm la Lăcăuţi, 76 cm la Vf. Călimani, 42 cm la Penteleu, 55 cm la Vf. Iezer, 37 cm la Bucin şi 37 cm la Ceahlău-Toaca. În Carpaţii Occidentali erau 81 cm de zăpadă la Semenic, 73 cm la Stâna de Vale, 35 cm la Băişoara, 34 cm la Vf. Vlădeasa 1800 şi 25 cm la Roşia Montană.

În ceea ce priveşte temperaturile, la peste 1800 m vor fi minime între -25 şi -21 gr.C şi maxime între -22 şi -14 gr.C. Sub 1800 m se vor semnala temperaturi minime cuprinse între -22 şi -14 gr.C şi temperaturi maxime între -17 şi -10 gr.C.

Agerpres