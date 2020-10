Metroul din Cluj-Napoca va costa aproape un miliard de euro și va avea 14 kilometri. Durata de implementare va fi de 11 ani

Paul Tolas, luptătorul de kickbox al clubului Revolution Academy din Alba Iulia, își va face debutul la profesioniști.

Tânărul sportiv de 18 ani din Alba Iulia va urca în ring în primul meci al galei Colosseum, care se va desfășura la Arad, vineri, 23 octombrie.

Gala de kickbox se anunță a fi una foarte spectaculoasă, cu mulți luptători de valoare din România, dar și de peste hotare. Invitatul special al evenimentului este olandezul Semmy Schilt, deținător a patru titluri mondiale în cea mai renumită promoție de kickbox „K1”.

Tânărul albaiulian îl va înfrunta pe Ruben Onișor, un sportiv din Arad. Cei doi vor lupta la categoria 61 de kilograme.

Onișor trebuia să înfrunte un alt sportiv, pe Okay Sakvan, dar cel din urma nu va participa așa că în locul său va intra în ring Paul Tolas.

”Ne-a luat prin suprindere propunerea organizatorilor ca Paul să urce în ring la profesioniști, în condițiile în care mai sunt două zile până la meci. Din fericire însă Paul este într-o formă foarte bună, s-a antrenat foarte mult în ultimul timp și chiar dacă avem doar două zile la dispoziție să pregătim meciul de vineri, suntem foarte încrezători că sportivul nostru va face o figură foarte frumoasă la debutul său la profesioniști”, a declarat pentru alba24.ro, Alin Moldovan, antrenorul clubului Revolution Academy.

Gala va fi difuzată pe Digisport de la ora 18:00. În ringul Colosseum vor lupta: Flavius Boiciuc vs. Andrei Ostrovanu, Sebastian Cozmîncă vs Anthony Burger, Alex Manolache vs Alexandru Tironeac, Eduard Gafencu vs Milos Bajovic, Daniel Bolfa vs Gabriel Bozan, Ionel Bălan vs Silviu Ionescu și Freddy Kemayo vs Marius Muntean.