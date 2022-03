Ministrul Dan Vîlceanu: Înghețarea prețului la carburanți nu a fost discutată în coaliția de guvernare

Guvernul Poloniei a anunţat, marţi seară, disponibilitatea de a oferi Ucrainei, prin intermediul Statelor Unite, avioane de vânătoare de tip MIG-29, urmând să primească în schimb avioane americane cu dotări similare.

„Autorităţile Republicii Polonia, după consultări între preşedinte şi Guvern, sunt pregătite să trimită imediat şi gratuit toate avioanele MIG-29 la Baza aeriană Ramstein (o bază aeriană americană situată în Germania – n.red.) şi să le pună la dispoziţia Guvernului Statelor Unite ale Americii”, anunţă Ministerul polonez de Externe, conform unui comunicat.

„În acelaşi timp, Polonia cere Statelor Unite să furnizeze avioane aflate în uz care să aibă aceleaşi capabilităţi operaţionale. Polonia este pregătită să fixeze condiţiile pentru achiziţionarea aeronavelor. Guvernul Poloniei le cere şi altor aliaţi din NATO care deţin avioane MIG-29 să acţioneze în acelaşi mod”, subliniază Ministerul de Externe de la Varşovia.

Ucraina a cerut statelor occidentale avioane de vânătoare de tip MIG-29, pe care sunt instruiţi piloţii militari ucraineni, pentru a lupta împotriva armatei ruse.

Rusia a adus un tren militar blindat în Ucraina din Crimeea

Un tren militar blindat rusesc, cu nouă vagoane, a fost mutat în regiunea ucraineană Kherson din Crimeea, potrivit unui videoclip postat pe rețelele de socializare.

CNN a geolocalizat și a verificat autenticitatea videoclipului. Acesta a fost postat pentru prima dată online de jurnalistul ucrainean Iuriy Butusov luni, dar a fost localizat incorect.

Un martor ocular a filmat trenul în timp ce trecea prin Novooleksiivka, Ucraina. Micul oraș Novooleksiivka se află la aproximativ 30 de kilometri nord-est de Crimeea, anexată de Rusia, și la 55 de kilometri sud-vest de Melitopol, Ucraina, care se află în prezent sub ocupație militară rusă.

Înregistrarea video arată că trenul – cu litera „Z” pictată pe unele dintre vagoane – are cel puțin două vagoane cu tunuri.

În tren se află și două vagoane cu platformă, dintre care unul pare să transporte un vehicul militar învelit

Trenul blindat are la bord un dispozitiv de bruiaj al comunicațiilor eficient pentru drone

Un reportaj video al postului de presă de stat rusesc Channel One din februarie 2020 a oferit un reportaj extins despre Baikal, unul dintre cele două trenuri blindate ale Rusiei. Nu este clar din materialul video dacă trenul văzut în Novooleksiivka este trenul Baikal.

Raportul susținea că Baikal are la bord un dispozitiv de bruiaj al comunicațiilor pentru a-și păstra comunicațiile secrete și a nu-și dezvălui locația. Baikal este, de asemenea, echipat cu tunuri antiaeriene, are pereți groși de 20 mm, pe lângă mitraliere și posturi de lunetiști. De asemenea, are bucătărie și sală de mese pentru echipajul trenului.

Armata rusă avansează pe patru direcții în Ucraina

Armata Rusiei avansează pe patru direcții în Ucraina, anunță, marți, 1 martie 2022, site-ul de analiză strategică Understanding War.

Cele patru direcții (axe) sunt următoarele: Kiev, nord-est, Donbas – Mariupol și Crimeea – Herson. Această ultimă localitate, Herson (Kherson), este un oraș pe Nipru, în apropiere de Crimeea și de Marea Neagră.

Pe direcția Kiev, Rusia a desfășurat forțe grele suplimentare și artilerie pe care până acum nu a reușit să le folosească în atacurile asupra orașului până la limita vest a Kievului. Este vorba de atacurile din perioada 27 – 28 februarie.

Forțele ruse vor lansa probabil un nou asalt asupra vestului Kievului pe 1 martie, estimează sursa citată. Atacurile forțelor ușoare rusești la periferia capitalei Ucrainei, Kiev, nu au reușit „să facă progrese” în data de 28 februarie. Este puțin probabil ca forțele ucrainene să capituleze.