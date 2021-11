Ministrul Energiei: A fost publicată lista preliminară a aplicanților eligibili pentru programul ElectricUp

Calendar Ortodox, noiembrie 2021: Luna Noiembrie este cunoscuta și ca ”Brumar”. Aceasta lună are 30 de zile- ziua are 10 ore, iar noaptea are 14 ore. Sărbătorile religioase și posturile din Calendarul Ortodox 2021 sunt foarte importante pentru toți credincioșii creștin ortodocși.

Marile Sărbători ale lunii Noiembrie 2021

8 noiembrie- Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

9 noiembrie- Sfântul Nectarie de la Eghina

11 noiembrie- Sfântul Mare Mucenic Mina

15 noiembrie- Începutul Postului Crăciunului

21 noiembrie- Intrarea Maicii Domnului în Biserică

23 noiembrie- Sfântul Antonie de la Iezeru Vâlcea

30 noiembrie- Sfântul Andrei, Ocrotitorul României

În noiembrie începe și Postul Crăciunului – Postul Nașterii Domnului:

Zilele cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului 2021

Postul Crăciunului 2021 va începe luni, 15 noiembrie 2021. Postul Nașterii Domnului se va încheia pe 24 decembrie, dat fiind că sărbătoarea Crăciunului are loc pe data de 25 decembrie 2021.

Postul Crăciunului 2021 este al patrulea post de peste an, fiind cel mai lung post, după Postul Paștelui, cu o durată de 40 de zile.

Deși durează mult, Postul Crăciunului nu este un post sever, așa cum este Postul Paștelui. În Postul Crăciunului sunt multe zile în care biserica rânduiește dezlegare la pește.

Sărbători importante luna noiembrie 2021:

8 noiembrie – Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil

Cunoscuţi drept conducătorii oştilor de îngeri, aceştia sunt patronii spirituali ai Jandarmeriei Române. Sunt reprezentaţi purtând săbii, ca simbol al biruinţei, şi sunt călăuze ale sufletelor în drumul acestora spre rai. Se spune că fac trecerea de la venerarea sfinţilor şi a moaştelor la cultul îngerilor.

Sfântul Arhanghel Mihai înseamnă în limba ebraică, „Cine este ca Dumnezeu?”.

Sfântul Arhanghel Gavriil înseamnă în limba ebraică, „bărbat-Dumnezeu”.

Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului – 14 noiembrie

A doua săptămână este marcată de Lăsata Secului (14 noiembrie) pentru Postul Crăciunului.

Începând din această zi, din cele mai vechi timpuri li se îngăduia copiilor să se adune seara acasă la unul dintre ei ca să înveţe colindele şi să-şi facă planul pentru perioada de colindat. Tot în această perioadă oamenii se adunau la şezătoare, un străvechi şi unic obicei românesc.

Postul Crăciunului va fi în perioada 15 noiembrie – 24 decembrie.

Zilele cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului 2021 sunt:

duminică, 21 noiembrie

marți, 23 noiembrie

joi, 24 noiembrie

sâmbătă, 27 noiembrie

duminică, 28 noiembrie

marți, 30 noiembrie

sâmbătă, 4 decembrie

duminică, 5 decembrie

luni, 6 decembrie

marți, 7 decembrie

joi, 9 decembrie

sâmbătă, 11 decembrie

duminică, 12 decembrie

luni, 13 decembrie

sâmbătă, 18 decembrie

duminică, 19 decembrie

13 noiembrie: Sfântul Ioan Gură de Aur

Biserica Ortodoxă îl pomeneşte, în 13 noiembrie, pe Sfântul Ioan Gură de Aur. A fost patriarh al Constantinopolului, care aparţine Şcolii din Antiohia. Este cunoscut ca fiind adept al traiului modest, monahal şi pentru lupta împotriva corupţiei.

14 noiembrie: Sfântul Apostol Filip

Sfântul Apostol Filip este sărbătorit de Biserica Ortodoxă pe 14 noiembrie, dată la care este şi Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului. Filip a fost unul dintre cei 12 apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos, originar din cetatea Betsaida din Galileea.

16 noiembrie – Sfântul Matei

Biserica Ortodoxă şi cea Greco-catolică îl pomenesc, în data de 16 noiembrie, pe Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. În tradiția creștină, este autorul Evangheliei după Matei, una din scrierile Noului Testament.

21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului

Cunoscută în popor sub numele de Vovidenia sau Ovidenia, aminteşte de momentul în care Fecioara Maria a fost adusă de părinţii săi, Ioachim şi Ana, la Templul din Ierusalim.

Se spune că aşa cum va fi vremea în această zi, aşa va fi toată iarna.

30 noiembrie – Sfântul Andrei

Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul românilor, este sărbătorit de creştini pe 30 noiembrie. Numit și „Cel dintâi chemat”, a fost primul care a răspuns chemării lui Iisus Hristos la apostolat. Sfântul Andrei este și primul dintre apostoli care a propovăduit Evanghelia la geto-daci, pe teritoriul Dobrogei, motiv pentru care este considerat creștinătorul poporului român.

Noaptea de Sfântul Andrei (29-30 noiembrie) este considerată de mulți echivalentul Halloween-ului românesc, datorită mai multor tradiții și superstiții legate de sărbătoarea Sfântului Andrei.

Calendar ortodox: noiembrie 2021