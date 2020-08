Ministrul Muncii: Situația dosarelor în recalculare, la Casa de Pensii Alba. Sub 2.000 rămase, din cele aproape 10.000 inițiale

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, s-a aflat luni dimineața la Alba Iulia, unde a efectuat o vizită la Casa Județeană de Pensii. Potrivit acesteia, în prezent sunt mai puțin de 2.000 de dosare în recalculare restante, față de cele aproape 10.000 descoperite în urmă cu câteva luni.

„Urmăresc îndeaproape activitatea acestei instituții. Am preluat un volum imens de dosare în recalculare cu termen întârziat, de un an, de doi, și mai bine. În mod evident aceste întârzieri erau cunoscute de fosta conducere, și a ministerului și a Casei de Pensii. Am găsit aproape de 10.000 de dosare cu termene întârziate, astăzi suntem sub 2.000. Nu înseamnă că mă opresc aici, urmăresc săptămânal ca numărul acesta să se ducă către zero. E vorba despre un alt ritm de lucru și o altă seriozitate pe care o cer Casei Județene de Pensii și urmăresc îndeaproape ca toate restanțele pe care le-am găsit să fie recuperate.

Am nevoie de o mobilizare pentru a pune în practică ordinul pe care l-am semnat acum câteva săptămâni, pentru ca în orice moment în care e nevoie să soliciți un serviciu casei județene de pensii să o poți face prin mijloace electronice. Îmi doresc ca aglomerația care am găsit-o să fie evitată, în sensul în care să se implice activ angajații din Casa Județeană de Pensii, pentru evitarea aglomerației (…) În curând, cei care vor să opteze pentru comunicarea electronică a întrebărilor sau a documentelor o pot face”.

