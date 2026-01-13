Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor de la Australian Open

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, locul 197 mondial, a fost eliminată, marţi, în primul tur al calificărilor la Australian Open, primul turneu de grand slam al anului.

Miriam a fost învinsă de germana Tamara Korpatsch, locul 124 mondial.

A pierdut primul set, a câștigat setul al doilea la tie-break, însă a cedat în setul al 3-lea cu 6-2, și părăsește competiția.

Meciul s-a încheiat așadar cu un scor de 6-4, 6-7 (7/9), 6-2, după o confruntare de două ore şi 46 de minute.

Miriam Bulgaru a fost singura româncă din calificări la AO 2026. Pe tabloul principal se află Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse.

