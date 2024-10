Tragedie la Câmpeni: Un bărbat a murit strivit sub un autoturism

Un bărbat de aproximativ 72 de ani a decedat vineri, 11 octombrie, în satul Dănduț din Câmpeni. Tragedia s-a produs în jurul orei 16.40. Din primele informații un bărbat a decedat după ce a fost strivit de un autoturism. La fața locului au intervenit pompierii militari din Câmpeni, dar bărbatul nu a mai putut fi salvat.

Mai jos puteți citi ordinea cronologică a tragediei.

Ora 16:48: Misiune de salvare la Câmpeni: Pompierii din oraș intervin de urgență, vineri, 11 octombrie, în jurul orei 16.40, pentru salvarea unei persoane.

Intervenția are loc în satul Danduț, oraș Câmpeni. Din primele date o persoană a fost prinsă sub un autoturism. La fața locului intervin pompierii pentru extragerea acesteia de sub fiarele mașinii.

Misiunea pompierilor care intervin cu o autospecială și un o ambulanță SMURD este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

UPDATE: 17.10. Bărbatul a fost găsit mort

Potrivit ISU Alba, forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului. Pesoana în cauză, un bărbat de aproximativ 72 de ani, a fost extrasă de sub autoturism. Din nefericire acesta prezintă rigiditate cadaverică, fiind declarat decesul de către echipajele medicale prezente la locul accidentului.

