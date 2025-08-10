Eveniment
VIDEO: Truck Tunning Art 2025 Alba Iulia și-a desemnat marele câștigător: Un TIR din Galați premiat cu ”best truck of the show”
Truck Tunning Art 2025 și-a desemnat câștigătorii. Mai exact, festivalul camioanelor tunate de la Alba Iulia a ajuns la final. Duminică, de la ora 16.00 până în jurul orei 18.00 a avut loc festivitatea de premiere.
Au fost oferite mai multe premii la fiecare categorie de concurs. Însă la final, un camion a luat titlul de ”best truck of the show”.
Este vorba despre camionul unei firme din Galați care a primit cel mai mare punctaj din partea juriului.
Mai exact, marele câștigator a fost desemnat camionul GL 78 ECO, al firmei EcoAgrotec din Galați.
Este vorba despre un camion care a fost expus în zona centrală a șanturilor Cetății Alba Carolina în aceste zile, fiind admirat de zeci de mii ce persoane.
