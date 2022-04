Modificări în programul cu publicul la Serviciul Pașapoarte Alba. Când se primesc cererile

În jur de 100 de mașini modificate, sport sau retro vor umple șanțurile Cetății Alba Carolina, în data de 16 aprilie. Pasionații de autoturisme vor putea admira și discuta cu proprietarii mașinilor.

Este vorba despre un eveniment dedicat celor care fie admiră, fie investesc sume consistente în mașini, mașini ce ajung în timp, veritabile ”bijuterii pe patru roți”.

”Cars and coffee”, se va desfășura sâmbătă 16 aprilie, de la ora 10.00, pe latura vestică a Cetății Alba Carolina. Mai mult de atât vor exista și o serie de concursuri pentru participanți.

Programul evenimentului este următorul:

10:00 – Accesul mașinilor în locația evenimentului

10:00 – 11:30 – Înscriere concursuri

12:00 – 13:30 – Strongest Car Guy/Fastest car guy (Probă de forță cu jante contra timp/Probă de viteză contra timp)

14:00 – 15:30 – Curs teoretic cu Silviu Toma (Locația va fi anunțată curând)

16:30 – 17:30 – Loudest pipes

18:00 – 19:30 – How Low Can You Go? (Mașinile statice și cele Air Ride vor concura separat)

20:00 – Premiere.

21:30 – Afterparty (TBA)

De asemenea, Silviu Toma și echipa lui de la Romania Driving Experience vor organiza în cadrul evenimentului un curs teoretic de conducere defensivă pentru participanţi.

sursă foto: Tavi Faur

