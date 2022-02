Negocierile dintre Rusia şi Ucraina, în prima rundă, s-au încheiat

Ziua 5 a invaziei Ucrainei de către Rusia. O nouă noapte de foc în Ucraina, după ce forţele armate ruse au demarat o nouă serie de atacuri în Kiev dar și în zona Odessa.



Forțele Terestre APU au anunțat dimineață: „Coloane de trupe ruse au încercat în mod repetat să ia cu asalt în vecinătatea capitalei. Toate mișcările forțelor inamice au fost sub control și au fost luate decizii în timp util. În capitala țării noastre, situația este sub control”, se arată în comunicat .

„Toate încercările forțelor de ocupație ruse au eșuat. Coloanele de echipamente ale ocupanților au fost distruse. Inamicul a suferit pierderi grele”, a spus Comandantul Apărării Kievului, generalul colonel Alexander Syrsky.

Acesta a mai adăugat că în dimineața zilei de 28 februarie în capitala țării, situația este sub control, subliniind că ucrainenii au demonstrat că „știu să-și protejeze casa de oaspeții neinvitați”.

Duminică armata și voluntarii au provocat pierderi grele trupelor rusești. La planificarea invaziei, rușii nu au luat în calcul gherilele civililor, mare parte dintre aceștia foști soldați în armatele rușilor din Afganistan, acum ”pensionari” dar cu cu o mare experiență de război.

Kremlinul anunță că se răzbună pentru sancțiunile economice impuse Moscovei de către Occident. Putin a semnat, de asemenea, o lege prin care companiile exportatoare sunt obligate să își convertească în ruble 80% din veniturile lor valutare primite de la 1 ianuarie 2022.

Rușii încearcă să ocupe teritorii în zonele metropolitane ale capitalei.

Se trage cu rachete într-un cartier din Kiev

Consecințele unui raid într-un cartier al Kievului

Ora 18:00 O dronă aparținând armatei ucrainene a anihilat un lansator de rachete rusesc

”Lansator UAV „Bayraktar TB2” rusesc ZRK „Buk” anihilat lângă satul Ivankivi din regiunea Kiev” a anunțat un oficial al armatei.

Ora 18.00 Negocierile pentru pace de la granița Ucrainei cu Belarus s-au încheiat fără un rezultat concret, anunță CNN, care citează agenția rusă TASS

UPDATE: Cele două părți se vor întoarce în capitalele lor pentru consultări, înainte de a participa la o a doua rundă de discuții, potrivit Reuters. A doua rundă de negocieri va avea loc în zilele următoare, spune delegația rusă, potrivit Belta.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat cererea de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană chiar în timpul negocierilor ruso-ucrainene din Belarus.

Zelenski a declarat luni că țara ar trebui să fie primită în Uniunea Europeană în procedură de urgență.

Ora 17.45 Condiții impuse de Putin pentru acord cu Ucraina: controlul Rusiei asupra Crimeei să fie recunoscut oficial; demilitarizarea Kievului

Ora 17.10 Președintele Vladimir Putin a ”confirmat disponibilitatea de a se angaja” să oprească atacurile împotriva civililor, după o discuție cu omologul său francez Emmanuel Macron (conform Palatului Elysee, relatează AFP).

UPDATE: Emmanuel Macron a discutat cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, căruia i-a cerut să oprească operaţiunile militare în zone rezidenţiale, să securizeze principalele axe rutiere din Ucraina şi să nu distrugă infrastructura esenţială. „Vladimir Putin a confirmat voinţa de a susţine aceste idei”, a precizat Preşedinţia Franţei. Kremlinul a confirmat, potrivit agenţiei RIA Novosti, că Vladimir Putin a discutat cu Emmanuel Macron.

17.00 Berdeansk (oraș din sudul Ucrainei, regiunea Zaporije): imagini cu zeci de oameni care-i alungă pe militarii ruși, publicate pe rețeaua de socializare



16.30 Primarul orașului Kupiansk (regiunea Harkiv, N-V Ucrainei), cercetat pentru trădare; acuzat că și-a predat orașul rușilor

16.00 Uniunea Europeană intenționează să acorde ucrainenilor care fug de război dreptul de a rămâne și de a lucra în blocul celor 27 de națiuni timp de până la trei ani

Zeci de persoane au murit și sute au fost rănite în urma atacurilor cu rachete rusești din orașul Harkov, anunță luni, autoritățile din Ucraina.

Consilierul ministrului de Interne Anton Herashchenko a făcut anunțul. „Harkov a fost atacat masiv cu rachete. Zeci de morți și sute de răniți”, a scris consilierul pe Facebook.

Deborah Haynes, editorul Sky News în Ucraina pe probleme de apărare și securitate a spus că „a fost un bombardament îngrozitor asupra celui de al doilea oraș al Ucrainei. Avem aceste rapoarte care vin prin Ministerul de Interne despre zeci de morți, sute de răniți în timpul valurilor de rachete.

